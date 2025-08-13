El Municipio decomisó la mercadería durante un control de rutina y descartó el producto por riesgo para la salud pública. La carnicería está ubicada en la intersección de las calles Rubinos y Puerto Español.
El patrullero oceánico ARA “Contraalmirante Cordero” asumió funciones como buque de estación en Ushuaia
La unidad de la Armada Argentina cumplirá tareas de vigilancia, transporte logístico y apoyo en operativos de búsqueda y rescate en la región austral.Tierra del Fuego13/08/2025
El patrullero oceánico ARA “Contraalmirante Cordero” arribó al Muelle Militar “Comodoro de Marina Augusto Lasserre” en Ushuaia para iniciar su labor como buque de estación en el extremo sur del país.
La nave, dependiente de la División Patrullado Marítimo, fue recibida por el Jefe de Estado Mayor del Área Naval Austral (ANAU), Capitán de Navío Carlos Alberto Soto, en una ceremonia que contó con la participación de la Banda de Música del ANAU, la cual interpretó marchas militares tradicionales como Ituzaingó, Fragata Sarmiento, El Uno Grande, Cadetes Navales y la Marcha de la Armada.
Durante su despliegue, el patrullero se encargará de realizar relevos de dotación en los Puestos de Vigilancia y Control de Tránsito Marítimo ubicados en el sur de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, así como de transportar materiales para las obras de mejora de habitabilidad en dichas instalaciones.
La unidad también asumirá la guardia permanente ante casos de búsqueda y rescate (SAR) en el área de responsabilidad del ANAU, participará en entrenamientos junto a la División Patrullado Austral y la Brigada de Infantería de Marina Austral, y tomará parte en el ejercicio binacional “Viekaren” con la Armada de Chile, previsto para la última semana de agosto.
El ARA “Contraalmirante Cordero” reemplaza al aviso ARA “Teniente Olivieri”, que se desempeñó como buque de estación en Ushuaia desde febrero de este año.
El Gobierno Provincial revisará la asistencia en discapacidad por "irregularidades" en algunos casosTierra del Fuego12/08/2025
Entre las irregularidades detectadas figuran beneficiarios que no residen en la provincia por más de tres meses sin justificación, certificados médicos con un porcentaje de discapacidad inferior al 66%.
Río Grande incorporará Wi-Fi de Starlink en todas las unidades de transporte públicoTierra del Fuego12/08/2025
En 30 días, todas las líneas de colectivos de Río Grande ofrecerán Internet satelital gratuito vía Starlink para mejorar la conectividad de los pasajeros.
Abrieron las inscripciones para votar de manera remota en las elecciones de OSEF y CPSTierra del Fuego12/08/2025
El Juzgado Electoral abrió la inscripción para afiliados que no puedan votar en persona, con plazo hasta el 30 de septiembre y trámite exclusivo online.
Acuerdan conformar una mesa de trabajo para garantizar la preservación del cartel "Bienvenidos a Ushuaia"Tierra del Fuego12/08/2025
La Agencia de Desarrollo Ushuaia Bureau, junto al Colegio de Arquitectos de Tierra del Fuego pretenden romper un emblema de la ciudad y sectores se levantaron contra esta medida. Ahora el Municipio conformó una "mesa de debate".
El Municipio y LUCCAU trabajarán juntos para prevenir y detectar tempranamente el cáncer en Río GrandeTierra del Fuego11/08/2025
El acuerdo incluye campañas, capacitaciones y jornadas comunitarias para reforzar la prevención y el diagnóstico temprano del cáncer en Río Grande.
La histórica y verdadera tradición de la bajada con antorchas fue acompañado masivamente, donde además hubo música en vivo, degustaciones de gastronomía local, juegos y espectáculos artísticos.
El gremio docente definió nuevas medidas de fuerzas con desobligaciones y movilizaciones, afectando a escuelas y colegios públicos de la Provincia
