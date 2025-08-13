El patrullero oceánico ARA “Contraalmirante Cordero” asumió funciones como buque de estación en Ushuaia

El patrullero oceánico ARA “Contraalmirante Cordero” arribó al Muelle Militar “Comodoro de Marina Augusto Lasserre” en Ushuaia para iniciar su labor como buque de estación en el extremo sur del país.

La nave, dependiente de la División Patrullado Marítimo, fue recibida por el Jefe de Estado Mayor del Área Naval Austral (ANAU), Capitán de Navío Carlos Alberto Soto, en una ceremonia que contó con la participación de la Banda de Música del ANAU, la cual interpretó marchas militares tradicionales como Ituzaingó, Fragata Sarmiento, El Uno Grande, Cadetes Navales y la Marcha de la Armada.

Durante su despliegue, el patrullero se encargará de realizar relevos de dotación en los Puestos de Vigilancia y Control de Tránsito Marítimo ubicados en el sur de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, así como de transportar materiales para las obras de mejora de habitabilidad en dichas instalaciones.

La unidad también asumirá la guardia permanente ante casos de búsqueda y rescate (SAR) en el área de responsabilidad del ANAU, participará en entrenamientos junto a la División Patrullado Austral y la Brigada de Infantería de Marina Austral, y tomará parte en el ejercicio binacional “Viekaren” con la Armada de Chile, previsto para la última semana de agosto.

El ARA “Contraalmirante Cordero” reemplaza al aviso ARA “Teniente Olivieri”, que se desempeñó como buque de estación en Ushuaia desde febrero de este año.