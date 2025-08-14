Agrupación fueguina de Maxibásquet participó por primera vez en un Torneo Nacional

Un equipo conformado por jugadoras de Ushuaia y Río Grande representó a Tierra del Fuego en Buenos Aires, midiéndose con rivales de todo el país.

Por distintas circunstancias, el equipo estuvo representado por seis jugadoras de Ushuaia, una de Río Grande y el director técnico Nahuel Navarrete. En el certamen se midieron con equipos de Jujuy, Buenos Aires y Neuquén, en un hecho inédito para esta federación: por primera vez, el torneo contó con representación desde el extremo norte hasta el extremo sur del país.

El viaje, el alojamiento y los gastos fueron solventados por las propias jugadoras, quienes además realizaron la venta de bonos para recaudar el dinero necesario para la inscripción. Sin apoyo ni horas de cancha otorgadas por entes gubernamentales, agradecieron especialmente al Club Repatriados por la empatía y por cederles un horario para entrenar antes de la competencia.

“Somos mujeres trabajadoras, deportistas y madres de familia, y creemos que es fundamental contar con un espacio para el desarrollo de nuestra actividad. Consideramos que también somos pilares importantes en la sociedad e inspiración para aquellas mujeres que quieren seguir en el deporte, ya sea de forma recreativa o competitiva”, expresaron desde la agrupación.

El próximo objetivo del equipo es participar en el Torneo Región Sur y en el Torneo Nacional Santa Fe 2026, también organizado por la FFeMBA.

Integraron el plantel: Eugenia Lemos, Adriana Díaz, Marcelina Humana, Ayelén Apaza, Giuliana Cuellar, Adriana Neiman y Natalia Coccaro (Río Grande).