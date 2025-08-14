La DPE realizará trabajos de mantenimiento y poda que afectarán a diversos barrios de la ciudad.
Agrupación fueguina de Maxibásquet participó por primera vez en un Torneo Nacional
Un grupo de jugadoras de Ushuaia y Río Grande representó a Tierra del Fuego en Buenos Aires, enfrentando a rivales de todo el país.Tierra del Fuego14/08/2025
Un equipo conformado por jugadoras de Ushuaia y Río Grande representó a Tierra del Fuego en Buenos Aires, midiéndose con rivales de todo el país.
Por distintas circunstancias, el equipo estuvo representado por seis jugadoras de Ushuaia, una de Río Grande y el director técnico Nahuel Navarrete. En el certamen se midieron con equipos de Jujuy, Buenos Aires y Neuquén, en un hecho inédito para esta federación: por primera vez, el torneo contó con representación desde el extremo norte hasta el extremo sur del país.
El viaje, el alojamiento y los gastos fueron solventados por las propias jugadoras, quienes además realizaron la venta de bonos para recaudar el dinero necesario para la inscripción. Sin apoyo ni horas de cancha otorgadas por entes gubernamentales, agradecieron especialmente al Club Repatriados por la empatía y por cederles un horario para entrenar antes de la competencia.
“Somos mujeres trabajadoras, deportistas y madres de familia, y creemos que es fundamental contar con un espacio para el desarrollo de nuestra actividad. Consideramos que también somos pilares importantes en la sociedad e inspiración para aquellas mujeres que quieren seguir en el deporte, ya sea de forma recreativa o competitiva”, expresaron desde la agrupación.
El próximo objetivo del equipo es participar en el Torneo Región Sur y en el Torneo Nacional Santa Fe 2026, también organizado por la FFeMBA.
Integraron el plantel: Eugenia Lemos, Adriana Díaz, Marcelina Humana, Ayelén Apaza, Giuliana Cuellar, Adriana Neiman y Natalia Coccaro (Río Grande).
Retiran más de 50 cubiertas y residuos en zona de Punta María de Río GrandeTierra del Fuego14/08/2025
El operativo de limpieza fue realizado por la Dirección de Higiene Urbana y el área de Transporte, con el objetivo de preservar el entorno y promover la responsabilidad ciudadana.
El patrullero oceánico ARA “Contraalmirante Cordero” asumió funciones como buque de estación en UshuaiaTierra del Fuego13/08/2025
La unidad de la Armada Argentina cumplirá tareas de vigilancia, transporte logístico y apoyo en operativos de búsqueda y rescate en la región austral.
El Municipio decomisó la mercadería durante un control de rutina y descartó el producto por riesgo para la salud pública. La carnicería está ubicada en la intersección de las calles Rubinos y Puerto Español.
El Gobierno Provincial revisará la asistencia en discapacidad por "irregularidades" en algunos casosTierra del Fuego12/08/2025
Entre las irregularidades detectadas figuran beneficiarios que no residen en la provincia por más de tres meses sin justificación, certificados médicos con un porcentaje de discapacidad inferior al 66%.
Río Grande incorporará Wi-Fi de Starlink en todas las unidades de transporte públicoTierra del Fuego12/08/2025
En 30 días, todas las líneas de colectivos de Río Grande ofrecerán Internet satelital gratuito vía Starlink para mejorar la conectividad de los pasajeros.
Abrieron las inscripciones para votar de manera remota en las elecciones de OSEF y CPSTierra del Fuego12/08/2025
El Juzgado Electoral abrió la inscripción para afiliados que no puedan votar en persona, con plazo hasta el 30 de septiembre y trámite exclusivo online.
Acuerdan conformar una mesa de trabajo para garantizar la preservación del cartel "Bienvenidos a Ushuaia"Tierra del Fuego12/08/2025
La Agencia de Desarrollo Ushuaia Bureau, junto al Colegio de Arquitectos de Tierra del Fuego pretenden romper un emblema de la ciudad y sectores se levantaron contra esta medida. Ahora el Municipio conformó una "mesa de debate".
El Municipio decomisó la mercadería durante un control de rutina y descartó el producto por riesgo para la salud pública. La carnicería está ubicada en la intersección de las calles Rubinos y Puerto Español.
El patrullero oceánico ARA “Contraalmirante Cordero” asumió funciones como buque de estación en UshuaiaTierra del Fuego13/08/2025
La unidad de la Armada Argentina cumplirá tareas de vigilancia, transporte logístico y apoyo en operativos de búsqueda y rescate en la región austral.
Según el organismo, recreación y cultura lideró las subas mensuales, mientras que la ropa tuvo una baja.
Para el INDEC, los salarios subieron 3% en junio y acumulan un alza del 20,7% en 2025Economía13/08/2025
El organismo señaló que el sector privado no registrado lideró las subas con un fuerte incremento mensual.
EE.UU. confisca más de 700 millones de dólares en activos vinculados a Nicolás MaduroMundo14/08/2025
La fiscal general Pam Bondi acusó al mandatario venezolano de liderar el Cartel de los Soles y recordó que la recompensa por su captura asciende a 50 millones de dólares.