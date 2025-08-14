Habrá un corte programado de energía en Ushuaia para este viernes

Agrupación fueguina de Maxibásquet participó por primera vez en un Torneo NacionalTierra del Fuego14/08/2025
Un grupo de jugadoras de Ushuaia y Río Grande representó a Tierra del Fuego en Buenos Aires, enfrentando a rivales de todo el país.
La DPE realizará trabajos de mantenimiento y poda que afectarán a diversos barrios de la ciudad.Tierra del Fuego14/08/2025
La Dirección Provincial de Energía (DPE) informó que este viernes 15 de agosto se llevará a cabo un corte programado del suministro eléctrico en Ushuaia, con el objetivo de realizar tareas sobre la Subestación Transformadora N° 230 y trabajos de poda en los alimentadores N° 4 y 10.
El cronograma será el siguiente:
De 09:00 a 14:00 horas – Alimentador N° 4:
Juan Domingo Perón, Towora, Los Alerces, Los Calafates, barrios Intevu XVIII, Juan Domingo Perón, Los Calafates, Altos del Beban, Carlos Beban, Akawaia, Obras Sanitarias, Los Alerces, Itulara, Kaupen y Pista de Sky.
De 12:00 a 14:00 horas – Alimentador N° 10:
Barrios Piedrabuena, Brown, 5 de Octubre, Misión Alta; además del Centro de Rehabilitación Provincial, el Polideportivo Augusto Lasserre y la empresa Tolkar.
El operativo de limpieza fue realizado por la Dirección de Higiene Urbana y el área de Transporte, con el objetivo de preservar el entorno y promover la responsabilidad ciudadana.
La unidad de la Armada Argentina cumplirá tareas de vigilancia, transporte logístico y apoyo en operativos de búsqueda y rescate en la región austral.
El Municipio decomisó la mercadería durante un control de rutina y descartó el producto por riesgo para la salud pública. La carnicería está ubicada en la intersección de las calles Rubinos y Puerto Español.
Entre las irregularidades detectadas figuran beneficiarios que no residen en la provincia por más de tres meses sin justificación, certificados médicos con un porcentaje de discapacidad inferior al 66%.
En 30 días, todas las líneas de colectivos de Río Grande ofrecerán Internet satelital gratuito vía Starlink para mejorar la conectividad de los pasajeros.
El Juzgado Electoral abrió la inscripción para afiliados que no puedan votar en persona, con plazo hasta el 30 de septiembre y trámite exclusivo online.
La Agencia de Desarrollo Ushuaia Bureau, junto al Colegio de Arquitectos de Tierra del Fuego pretenden romper un emblema de la ciudad y sectores se levantaron contra esta medida. Ahora el Municipio conformó una "mesa de debate".
Según el organismo, recreación y cultura lideró las subas mensuales, mientras que la ropa tuvo una baja.
El organismo señaló que el sector privado no registrado lideró las subas con un fuerte incremento mensual.
La fiscal general Pam Bondi acusó al mandatario venezolano de liderar el Cartel de los Soles y recordó que la recompensa por su captura asciende a 50 millones de dólares.