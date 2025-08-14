Habrá un corte programado de energía en Ushuaia para este viernes

La Dirección Provincial de Energía (DPE) informó que este viernes 15 de agosto se llevará a cabo un corte programado del suministro eléctrico en Ushuaia, con el objetivo de realizar tareas sobre la Subestación Transformadora N° 230 y trabajos de poda en los alimentadores N° 4 y 10.

El cronograma será el siguiente:

De 09:00 a 14:00 horas – Alimentador N° 4:

Juan Domingo Perón, Towora, Los Alerces, Los Calafates, barrios Intevu XVIII, Juan Domingo Perón, Los Calafates, Altos del Beban, Carlos Beban, Akawaia, Obras Sanitarias, Los Alerces, Itulara, Kaupen y Pista de Sky.

De 12:00 a 14:00 horas – Alimentador N° 10:

Barrios Piedrabuena, Brown, 5 de Octubre, Misión Alta; además del Centro de Rehabilitación Provincial, el Polideportivo Augusto Lasserre y la empresa Tolkar.



