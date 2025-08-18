Elecciones 2025: Gastón Díaz y Guillermo Löffler encabezan la fórmula "Defendamos Tierra del Fuego"

La DPE confirmó la llegada de repuestos para reparar el generador en TolhuinTierra del Fuego17/08/2025
Hasta tanto se complete la reparación, continuarán los cortes programados de electricidad en distintos barrios.
La Lista 501 apoyada por el intendente Martín Perez, lanzó oficialmente su propuesta legislativa para las elecciones del 26 de octubre.Tierra del Fuego18/08/2025
El Frente Defendamos Tierra del Fuego (Lista 501) presentó formalmente a sus candidatos para las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre. Respaldados por las gestiones de Martín Perez en Río Grande y Daniel Harrington en Tolhuin, el espacio propone una alternativa con fuerte identidad fueguina y una mirada integral del desarrollo local.
La lista está integrada por una amplia coalición de partidos, gremios y organizaciones sociales de Ushuaia, Tolhuin y Río Grande, entre ellos Provincia Grande, el Movimiento Popular Fueguino, el Partido del Trabajo y la Equidad, Unidad Popular, el Frente Renovador, el Partido por la Cultura, la Educación y el Trabajo, Nuevo Encuentro y el Partido Solidario.
Candidaturas al Congreso
Para el Senado, Gastón Díaz y Ana Paula Cejas encabezan la fórmula. Díaz, dirigente con experiencia en la administración pública, fue presentado como una figura clave para enfrentar las políticas de ajuste del gobierno nacional. Cejas, exconcejala de Tolhuin, acompaña con su trayectoria en el proceso de transformación de esa ciudad.
Como senadores suplentes se postulan Jorge Herrera, dirigente del gremio de Camioneros y quien hasta cinco meses atrás trabajó en la gestión del intendente Walter Vuoto, y Beatriz Duarte, trabajadora del PAMI y referente social en Ushuaia.
En la categoría de diputados nacionales, los elegidos fueron Guillermo Löffler, abogado de Río Grande con amplia experiencia legislativa, y Débora Galichini, reconocida referenta social de Ushuaia con fuerte presencia territorial y compromiso comunitario. Los suplentes son Juan Pablo Deluca, economista, y Verónica Portillo, militante de Nuevo Encuentro.
Desde el Frente remarcaron que estos candidatos “representan cercanía con la gente, compromiso con la producción e industria fueguina, y experiencia real en el territorio”. Reafirmaron su intención de llevar esa voz al Congreso para traducirla en políticas públicas que protejan el empleo y el bienestar de las familias fueguinas.
Estudiantes y docentes de talleres confeccionaron muñecos y presentes en el marco del Mes de las Infancias.
La actual senadora, Cristina López, buscará renovar en el Senado y el jefe de Gabinete del Gobierno de Melella, Agustín Tita, encabezará la lista a Diputados.
Coto y Monte de Oca buscan saltar al Congreso dejando atrás los cargos locales por los que fueron elegidos. Anunciaron sus candidaturas hablando en contra del kirchnerismo, pero con pocas propuestas.
Los cortes serán durante este fin de semana largo afectando a diversos barrios de la ciudad.
Según denunciaron, la Policía se presentó en dos oportunidades solicitando el desarme de la obra, pero la construcción continuó
El trabajador, identificado como Kevin Ortiz, fue señalado como autor de un grave hecho de violencia de género ocurrido el pasado fin de semana.
La DPE realizará trabajos de mantenimiento y poda que afectarán a diversos barrios de la ciudad.
La víctima sufrió lesiones severas en el rostro luego de ser agredida en plena vía pública por un hombre con quien mantenía una conflictiva relación marcada por la violencia.
