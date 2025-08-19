Fuerte apriete sindical de UTHGRA en el restaurante Kuar

El restaurante Kuar, ubicado sobre la avenida San Martín, fue escenario de un violento episodio protagonizado por miembros de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA) Ushuaia, quienes impidieron el ingreso de clientes, increparon a empleados e interrumpieron la actividad del local durante varias horas.

Según relató Leandro Anton, gerente del establecimiento, la protesta gremial —originada en una controvertida elección de delegado sindical con evidentes irregularidades— terminó en agresiones a camareras y en insultos hacia los propios trabajadores del restaurante, que pedían poder desarrollar su labor normalmente.

En diálogo con FM Master’s Ushuaia, Anton detalló que los manifestantes bloquearon la entrada en horario pico, afectando directamente a turistas que transitaban por San Martín, muchos de los cuales se retiraron molestos ante la situación. “Tanto que peleamos por la marca Ushuaia, tanto que peleamos por posicionar la ciudad en ferias internacionales de turismo, y después los visitantes ven esto: turistas que no pueden entrar a comer a un lugar. La realidad es que nos perjudica mucho más allá de lo que uno piensa, más allá del mal momento que no deberían vivir los empleados, que trabajan para recibir sus propinas, y en lugar de eso son insultados cuando simplemente salen a tirar la basura”, reprochó.

El responsable del local señaló que el conflicto comenzó con una elección de delegados entre los propios trabajadores, pero hubo algunos de ellos que no estuvieron de acuerdo. Allí se generó un conflicto, derivando en una nota por parte del propio comercio al Ministerio de Trabajo.

Anton confirmó que el conflicto se trasladará al ámbito del Ministerio de Trabajo, que citó a las partes a una audiencia de conciliación. Sin embargo, advirtió que la “paz social” reclamada oficialmente contrasta con la violencia y el apriete que el gremio ejerció en la vía pública.

Además, denunció que en la manifestación “había carteles con mi nombre en la calle poniendo cosas que realmente son falsas, y eso también quiero llevarlo a la justicia, porque no voy a dejar que ensucien mi nombre de esa manera”.

“Nosotros lo único que queremos es seguir trabajando, le estamos poniendo mucho a este año difícil para el turismo”, reclamó Antón, y agregó: “No existe un problema tal como el que ellos plantean. El equipo está preocupado por la situación porque entienden que no es la realidad de lo que está pasando, lo que el gremio viene a reclamar”.