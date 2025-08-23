Cronograma de atención en los CAPS durante este fin de semana en Tierra del Fuego

El Ministerio de Salud de la provincia informó el cronograma de atención en los CAPS para este fin de semana, con el objetivo de garantizar la cobertura sanitaria en todas las localidades.

📍 Ushuaia (10 a 18 hs)

CAPS 2 – Kuanip 957 – Tel. 2901-591102

• Medicina de adultos, enfermería, odontología (guardia), consejería en salud sexual.

• Vacunación de calendario, antigripal y COVID-19.

CAPS 4 – Av. Alem 3900 – Tel. 2901-591104

• Medicina general, agente sanitario, enfermería.

• Anticonceptivos, vacunación de calendario, antigripal y COVID-19.

CAPS 6 – Pioneros Fueguinos 4373 – Tel. 2901-591106

• Medicina de adultos, enfermería y obstetricia.

• Anticonceptivos, vacunación de calendario, antigripal y COVID-19.

CAPS 7 – Av. Alem 2008 – Tel. 2901-591107

• Medicina general, enfermería, odontopediatría (turnos programados).

• Anticonceptivos, vacunación de calendario, antigripal y COVID-19.

CAPS 8 – Bahía de los Renos 3144 – Tel. 2901-591108

• Medicina general, agente sanitario, odontología (turnos programados).

• Enfermería, anticonceptivos, vacunación de calendario, antigripal y COVID-19.



📍 Río Grande (12 a 18 hs)

CAPS 2 – 9 de Julio 1249 – Tel. 421136

• Controles programados, atención a enfermos.

• Vacunación de calendario, COVID-19 y asesorías en salud sexual.

CAPS 4 – Visic 3077 – Tel. 445284 / 2964-697309

• Controles programados, atención a demanda.

• Vacunación de calendario, COVID-19, anticonceptivos y vitamina D.

CAPS 5 – Av. San Martín 2440 – Tel. 443520 / 2964-698533

• Controles programados, atención a enfermos.

• Vacunación de calendario, COVID-19 y asesorías en salud sexual.

CAPS 6 – Padre Muñoz 1116 – Tel. 2964-432354

• Controles programados, pediatría, atención a enfermos.

• Vacunación de calendario, COVID-19, anticonceptivos y vitamina D.

CAPS 7 – F. Quiroga 2142 – Tel. 2964-698551

• Controles programados y demanda espontánea.

• Enfermería, vacunación de calendario y asesorías en salud sexual.

Posta Sanitaria – G. Sudamericana 25 – Tel. 2964-698614

• Controles programados y atención a enfermos.

• Enfermería, vacunación de calendario y asesorías en salud sexual.

👉 Guardia odontológica en el Hospital Regional Río Grande de 8 a 20 hs.



📍 Tolhuin

CAT – Av. Los Selknam 273 – Tel. 2901-492121 – de 8 a 20 h

• Vacunatorio, enfermería y odontología a demanda.

• Ante urgencias o emergencias, dirigirse al Hospital Modular (Av. Los Ñires 149).