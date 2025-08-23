El epicentro se localizó a más de 712 km de Ushuaia y 250 km al noroeste de la Base antártica chilena Frei.
Cronograma de atención en los CAPS durante este fin de semana en Tierra del Fuego
Los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin brindarán servicios médicos, de enfermería, odontología y vacunación este sábado 23 de agosto.Tierra del Fuego23/08/2025
El Ministerio de Salud de la provincia informó el cronograma de atención en los CAPS para este fin de semana, con el objetivo de garantizar la cobertura sanitaria en todas las localidades.
📍 Ushuaia (10 a 18 hs)
CAPS 2 – Kuanip 957 – Tel. 2901-591102
• Medicina de adultos, enfermería, odontología (guardia), consejería en salud sexual.
• Vacunación de calendario, antigripal y COVID-19.
CAPS 4 – Av. Alem 3900 – Tel. 2901-591104
• Medicina general, agente sanitario, enfermería.
• Anticonceptivos, vacunación de calendario, antigripal y COVID-19.
CAPS 6 – Pioneros Fueguinos 4373 – Tel. 2901-591106
• Medicina de adultos, enfermería y obstetricia.
• Anticonceptivos, vacunación de calendario, antigripal y COVID-19.
CAPS 7 – Av. Alem 2008 – Tel. 2901-591107
• Medicina general, enfermería, odontopediatría (turnos programados).
• Anticonceptivos, vacunación de calendario, antigripal y COVID-19.
CAPS 8 – Bahía de los Renos 3144 – Tel. 2901-591108
• Medicina general, agente sanitario, odontología (turnos programados).
• Enfermería, anticonceptivos, vacunación de calendario, antigripal y COVID-19.
📍 Río Grande (12 a 18 hs)
CAPS 2 – 9 de Julio 1249 – Tel. 421136
• Controles programados, atención a enfermos.
• Vacunación de calendario, COVID-19 y asesorías en salud sexual.
CAPS 4 – Visic 3077 – Tel. 445284 / 2964-697309
• Controles programados, atención a demanda.
• Vacunación de calendario, COVID-19, anticonceptivos y vitamina D.
CAPS 5 – Av. San Martín 2440 – Tel. 443520 / 2964-698533
• Controles programados, atención a enfermos.
• Vacunación de calendario, COVID-19 y asesorías en salud sexual.
CAPS 6 – Padre Muñoz 1116 – Tel. 2964-432354
• Controles programados, pediatría, atención a enfermos.
• Vacunación de calendario, COVID-19, anticonceptivos y vitamina D.
CAPS 7 – F. Quiroga 2142 – Tel. 2964-698551
• Controles programados y demanda espontánea.
• Enfermería, vacunación de calendario y asesorías en salud sexual.
Posta Sanitaria – G. Sudamericana 25 – Tel. 2964-698614
• Controles programados y atención a enfermos.
• Enfermería, vacunación de calendario y asesorías en salud sexual.
👉 Guardia odontológica en el Hospital Regional Río Grande de 8 a 20 hs.
📍 Tolhuin
CAT – Av. Los Selknam 273 – Tel. 2901-492121 – de 8 a 20 h
• Vacunatorio, enfermería y odontología a demanda.
• Ante urgencias o emergencias, dirigirse al Hospital Modular (Av. Los Ñires 149).
Río Grande: Veteranos recibieron licencias de conducir con domicilio en las Islas MalvinasTierra del Fuego21/08/2025
Por primera vez en la ciudad se emitieron carnets con dirección en Puerto Argentino, como gesto de reafirmación de la Soberanía Nacional y homenaje a los héroes de Malvinas.
Los trabajos técnicos demandarán cortes programados de energía en distintos barrios y sectores de Tolhuin entre el viernes 22 y la madrugada del sábado 23 de agosto.
El Gobierno anunció una bonificación en las facturas de luz para los usuarios de Tolhuin por los cortes energéticosTierra del Fuego21/08/2025
La medida fue instruida por el gobernador Gustavo Melella como compensación por los cortes de energía registrados en los últimos días.
El Gobierno asegura que "el personal de la DPE está haciendo un esfuerzo enorme" mientras siguen los cortes energéticos en TolhuinTierra del Fuego21/08/2025
La ciudad padece, nuevamente, cortes programados producto de una falla. En junio habían vivido los mismos cortes que derivado en un malestar social.
La marca municipal llegará este año a la producción de 50 mil pollos, tras el crecimiento en la producción en los últimos años.
“Defendamos Tierra del Fuego” reunió a militancia y referentes históricos en Río GrandeTierra del Fuego19/08/2025
El encuentro se realizó en el Ateneo “Tres Banderas” con la participación de dirigentes peronistas, candidatos y militantes, quienes reafirmaron el compromiso de defender los intereses de la provincia frente a las políticas nacionales.
Schiavini sobre salmoneras: “Hablar de miles de millones de dólares para Tierra del Fuego es un engaño”Tierra del Fuego19/08/2025
El investigador del CADIC-CONICET advirtió que la salmonicultura en aguas fueguinas es económicamente inviable, ambientalmente riesgosa y utilizada como herramienta de manipulación política y comunicacional.
La detención se produjo luego de la denuncia de un joven, quien manifestó que había sido víctima de la sustracción de su teléfono celular y otras pertenencias bajo amenazas con un arma blanca.
El epicentro se localizó a más de 712 km de Ushuaia y 250 km al noroeste de la Base antártica chilena Frei.
Madre e hija fueron halladas sin vida en un departamento del barrio Monte Gallinero de UshuaiaPoliciales22/08/2025
Las primeras hipótesis apuntan a una posible intoxicación por monóxido de carbono.
Teherán acusó a Washington de violar la Carta de la ONU tras el envío de buques y tropas a la región, mientras Maduro respondió con convocatorias a milicianos.
Un video difundido por el Ejército ruso muestra una serie de operaciones con drones en distintos frentes del conflicto en Ucrania.