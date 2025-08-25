Durante cuatro meses los vuelos a Malvinas harán escala en Ushuaia

La ciudad de Ushuaia será escala obligada en los vuelos que conectan Punta Arenas con las Islas Malvinas mientras duren las obras de mantenimiento de la pista del aeropuerto de Río Gallegos. De esta manera, durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre los vuelos que actualmente parten de Chile y hacen escala en territorio argentino antes de llegar a las islas aterrizarán en el aeropuerto internacional Malvinas Argentinas.

La medida responde a un convenio vigente desde 1999, mediante el cual Argentina autorizó a la aerolínea Latam a utilizar su espacio aéreo bajo la condición de realizar escalas en territorio nacional. Hasta ahora, esos vuelos se detenían en Río Gallegos, pero las refacciones programadas obligaron a buscar una alternativa, que finalmente será Ushuaia.

Expectativa y simbolismo

La decisión generó entusiasmo en Tierra del Fuego, ya que abre la posibilidad de que fueguinos y argentinos puedan embarcar directamente hacia las islas, algo que hasta ahora solo se hacía desde Santa Cruz. “Es como despegar desde Ushuaia y en poco más de una hora aterrizar en Malvinas. Para los que sentimos la causa, es un sueño hecho realidad”, expresó Aylén Mauricio, montañista e influencer fueguina que difundió la noticia a través de sus redes sociales.

El vuelo que hará escala en Ushuaia operará una vez al mes, siempre los segundos sábados, con regreso el sábado siguiente. El costo rondará los 600 mil pesos según la tarifa y la anticipación con que se compre el pasaje. "La gente embarca en Punta Arenas, embarcan chilenos, nacionalidades varias y los propios isleños embarcan en Punta Arenas. hacen escala acá en Ushuaia y después se va para las Malvinas y a la vuelta al mismo itinerario", dijo la comunicadora.

Más allá de la cuestión práctica, la novedad reabre la discusión sobre el significado de viajar a Malvinas bajo administración británica y la obligación de presentar pasaporte argentino al arribar. Para algunos, representa una ofensa a la soberanía; para otros, una oportunidad única de conocer el territorio y rendir homenaje a los caídos en la guerra de 1982.

Turismo y vínculos

Además de la importancia política y emocional, la escala en Ushuaia podría tener impacto en el turismo. Existen expectativas de que isleños aprovechen los vuelos para visitar la ciudad más austral del país, reconocida internacionalmente como destino turístico. “Sería muy interesante que se dé ese intercambio, porque Ushuaia tiene mucho para ofrecer”, opinó Mauricio en diálogo con FM Master´s.

"Ojalá muchos fueguinos puedan aprovechar esta oportunidad, yo ya sé que hay muchos que están comprando el ticket y buscando información sobre cómo viajar, porque bueno, ciertamente no es un destino muy habitual de viaje", agregó.

Por otra parte, la medida abre la posibilidad de armar circuitos turísticos combinados, que incluyan la visita a Malvinas y posteriormente a Ushuaia, fortaleciendo el atractivo de la región en el mercado nacional e internacional.

La escala de los vuelos a Malvinas en Ushuaia por primera vez en más de dos décadas representa un momento simbólico y cargado de emociones para los fueguinos y para todo el país. Un recordatorio de que la soberanía sobre las islas sigue siendo un tema vigente y profundamente arraigado en la identidad nacional.