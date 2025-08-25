Los vuelos partirán desde Punta Arenas y, durante cuatro meses, harán escala en Ushuaia en lugar de Río Gallegos, permitiendo a los fueguinos viajar directamente a las Islas Malvinas. La influencer fueguina, Aylén Mauricio, explica el alcance de este hecho trascendental.
Cortarán la Ruta Nacional N°3 por remoción de un camión siniestrado
La interrupción se realizará este martes 26 de agosto entre las 11 y las 13 horas a la altura del Puente Río Olivia.Tierra del Fuego25/08/2025
La Secretaría de Protección Civil informó que este martes 26 de agosto se producirá un corte total de la Ruta Nacional N°3, en el kilómetro 3046, a la altura del Puente Río Olivia, para permitir las tareas de remoción de un camión siniestrado.
El operativo se llevará a cabo entre las 11 y las 13 horas aproximadamente, por lo que se solicita a los conductores prever los traslados con anticipación.
Asimismo, las autoridades pidieron a los automovilistas acatar las indicaciones del personal y de las Fuerzas de Seguridad, respetar la señalización en el lugar y circular con máxima precaución.
El Municipio acompañó la conmemoración y destacó el trabajo de la entidad en la preservación de la Reserva Natural y la concientización ambiental.
Cronograma de atención en los CAPS durante este fin de semana en Tierra del FuegoTierra del Fuego23/08/2025
Los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin brindarán servicios médicos, de enfermería, odontología y vacunación este sábado 23 de agosto.
El epicentro se localizó a más de 712 km de Ushuaia y 250 km al noroeste de la Base antártica chilena Frei.
Río Grande: Veteranos recibieron licencias de conducir con domicilio en las Islas MalvinasTierra del Fuego21/08/2025
Por primera vez en la ciudad se emitieron carnets con dirección en Puerto Argentino, como gesto de reafirmación de la Soberanía Nacional y homenaje a los héroes de Malvinas.
Los trabajos técnicos demandarán cortes programados de energía en distintos barrios y sectores de Tolhuin entre el viernes 22 y la madrugada del sábado 23 de agosto.
El Gobierno anunció una bonificación en las facturas de luz para los usuarios de Tolhuin por los cortes energéticosTierra del Fuego21/08/2025
La medida fue instruida por el gobernador Gustavo Melella como compensación por los cortes de energía registrados en los últimos días.
El Gobierno asegura que "el personal de la DPE está haciendo un esfuerzo enorme" mientras siguen los cortes energéticos en TolhuinTierra del Fuego21/08/2025
La ciudad padece, nuevamente, cortes programados producto de una falla. En junio habían vivido los mismos cortes que derivado en un malestar social.
Rescatan con vida a tripulante de una embarcación siniestrada en cercanías de Puerto WilliamsMundo24/08/2025
En la embarcación viajaban cuatro personas cuando por causas que se investiga se produjo un hundimiento. Uno de los tripulantes fue rescatado en cercanías de Bahía Sea.
La DPE informó que el siniestro afectó a la zona céntrica y sectores cercanos; bomberos y personal técnico trabajan para restablecer el servicio.
La causa por coimas avanza y salpica a la hermana del Presidente y secretaria de la Presidencia. El miércoles Guillermo Francos irá al Congreso y el jueves comenzará en Diputados la comisión investigadora sobre la estafa de la criptomoneda $LIBRA.
VIDEO | Venezolanos atienden llamado de Maduro en medio de despliegue de buques de EE.UU.Mundo25/08/2025
Cientos de ciudadanos acudieron a plazas y cuarteles para alistarse, en medio de la llegada de unidades navales de EE.UU. frente a las costas venezolanas.