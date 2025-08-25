Cortarán la Ruta Nacional N°3 por remoción de un camión siniestrado

La Secretaría de Protección Civil informó que este martes 26 de agosto se producirá un corte total de la Ruta Nacional N°3, en el kilómetro 3046, a la altura del Puente Río Olivia, para permitir las tareas de remoción de un camión siniestrado.

El operativo se llevará a cabo entre las 11 y las 13 horas aproximadamente, por lo que se solicita a los conductores prever los traslados con anticipación.

Asimismo, las autoridades pidieron a los automovilistas acatar las indicaciones del personal y de las Fuerzas de Seguridad, respetar la señalización en el lugar y circular con máxima precaución.