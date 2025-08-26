En Ushuaia, evalúan cada bache para definir si requiere reparación paliativa o integral

La secretaria de Planificación e Inversión Pública de la Municipalidad de Ushuaia, María Belén Borgna, aseguró que el trabajo de bacheo en la ciudad “es permanente” y forma parte del Operativo Invierno, aunque también se ejecuta en distintos sectores cuando las condiciones climáticas lo permiten.

Borgna explicó que las intervenciones se realizan en base a un relevamiento de puntos críticos y en doble turno, priorizando las zonas de mayor circulación vehicular y las calles principales de los barrios. “Según la característica del bache, definimos si corresponde una reparación paliativa hasta el verano o una más profunda”, señaló.

La funcionaria destacó que al registro municipal se suma la información aportada por vecinos a través del Centro de Atención Vecinal, lo que permite organizar mejor los trabajos.

Respecto a las calles de tierra, indicó que las tareas de recuperación comienzan progresivamente al finalizar la etapa más cruda del invierno, y continuarán durante septiembre y octubre, con nuevas intervenciones en la temporada de verano.