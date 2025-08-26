El especialista en seguridad, Daniel Olivera advirtió sobre nuevos modus operandi delictivos en Tierra del Fuego y llamó a reforzar la prevención ciudadana y las políticas de seguridad, ante los hurtos y robos que se están cometiendo. Los vendedores ambulantes "recién llegados" en la mira.
En Ushuaia, evalúan cada bache para definir si requiere reparación paliativa o integral
La Secretaria de Planificación e Inversión Pública de la Municipalidad de Ushuaia habló de los trabajos que se están llevando a cabo en distintos barrios, en materia de bacheo.Tierra del Fuego26/08/2025
La secretaria de Planificación e Inversión Pública de la Municipalidad de Ushuaia, María Belén Borgna, aseguró que el trabajo de bacheo en la ciudad “es permanente” y forma parte del Operativo Invierno, aunque también se ejecuta en distintos sectores cuando las condiciones climáticas lo permiten.
Borgna explicó que las intervenciones se realizan en base a un relevamiento de puntos críticos y en doble turno, priorizando las zonas de mayor circulación vehicular y las calles principales de los barrios. “Según la característica del bache, definimos si corresponde una reparación paliativa hasta el verano o una más profunda”, señaló.
La funcionaria destacó que al registro municipal se suma la información aportada por vecinos a través del Centro de Atención Vecinal, lo que permite organizar mejor los trabajos.
Respecto a las calles de tierra, indicó que las tareas de recuperación comienzan progresivamente al finalizar la etapa más cruda del invierno, y continuarán durante septiembre y octubre, con nuevas intervenciones en la temporada de verano.
Gastón Díaz: "Hay una mirada puesta por las potencias del mundo sobre esta zona por sus recursos estratégicos"Tierra del Fuego26/08/2025
El Secretario de Gobierno de Río Grande abordó la soberanía sobre Malvinas, el Atlántico Sur y la proyección argentina en la Antártida con la participación de especialistas y una conexión en vivo con la Base Conjunta Petrel.
Comenzó la agenda con antiguos pobladores por el 141° Aniversario de UshuaiaTierra del Fuego26/08/2025
La Municipalidad y la Comisión de Antiguos y Pioneros Pobladores coordinan propuestas y reconocimientos en el marco del 141° aniversario de la ciudad.
La interrupción se realizará este martes 26 de agosto entre las 11 y las 13 horas a la altura del Puente Río Olivia.
Los vuelos partirán desde Punta Arenas y, durante cuatro meses, harán escala en Ushuaia en lugar de Río Gallegos, permitiendo a los fueguinos viajar directamente a las Islas Malvinas. La influencer fueguina, Aylén Mauricio, explica el alcance de este hecho trascendental.
El Municipio acompañó la conmemoración y destacó el trabajo de la entidad en la preservación de la Reserva Natural y la concientización ambiental.
Cronograma de atención en los CAPS durante este fin de semana en Tierra del FuegoTierra del Fuego23/08/2025
Los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin brindarán servicios médicos, de enfermería, odontología y vacunación este sábado 23 de agosto.
El epicentro se localizó a más de 712 km de Ushuaia y 250 km al noroeste de la Base antártica chilena Frei.
Milei protagonizó un acto fallido en Junín en medio del escándalo por presuntas coimasNacionales26/08/2025
El Presidente lanzó una polémica frase al señalar que la oposición “está molesta porque le estamos afanando los choreos”.
