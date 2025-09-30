Joven municipal se subió a la antena de Radio Nacional de Río Grande e intentó suicidarse

Un joven trabajador municipal de Río Grande, que recientemente fue desvinculado de sus funciones, trepó este martes a la antena de Radio Nacional y amenazó con quitarse la vida en un desesperado pedido de auxilio.

Fuentes policiales indicaron que, siendo aproximadamente las 16:30 horas, se tomó conocimiento de que un hombre había subido a la antena de Radio Nacional. De inmediato se comisionó personal de la Comisaría Primera y de la División Servicios Especiales, quienes lograron dialogar con el individuo, de 34 años, para que desistiera de su accionar y descendiera de la estructura sin lesiones.

Desde lo alto de la estructura, exigía ser recibido por la secretaria de Obras Públicas, Silvina Mónaco, y reclamaba asistencia para él y su familia.

Bomberos, efectivos policiales y personal de emergencia se hicieron presentes en el lugar para contener la situación, mientras la ausencia de declaraciones oficiales alimentó el malestar entre vecinos y compañeros del ex empleado.