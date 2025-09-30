El siniestro ocurrió en una zona boscosa cercana a la Planta Potabilizadora N.º 3 “Arroyo Grande”.
Joven municipal se subió a la antena de Radio Nacional de Río Grande e intentó suicidarse
Un ex trabajador del municipio, recientemente desvinculado, protagonizó una dramática protesta en reclamo de ayuda y respuestas oficiales.Policiales30/09/2025
Un joven trabajador municipal de Río Grande, que recientemente fue desvinculado de sus funciones, trepó este martes a la antena de Radio Nacional y amenazó con quitarse la vida en un desesperado pedido de auxilio.
Fuentes policiales indicaron que, siendo aproximadamente las 16:30 horas, se tomó conocimiento de que un hombre había subido a la antena de Radio Nacional. De inmediato se comisionó personal de la Comisaría Primera y de la División Servicios Especiales, quienes lograron dialogar con el individuo, de 34 años, para que desistiera de su accionar y descendiera de la estructura sin lesiones.
Desde lo alto de la estructura, exigía ser recibido por la secretaria de Obras Públicas, Silvina Mónaco, y reclamaba asistencia para él y su familia.
Bomberos, efectivos policiales y personal de emergencia se hicieron presentes en el lugar para contener la situación, mientras la ausencia de declaraciones oficiales alimentó el malestar entre vecinos y compañeros del ex empleado.
El sospechoso fue identificado como Martín Ezequiel Zapico. Intentó escapar ingresando a un supermercado, pero fue interceptado por la Policía.
El asesino sería un adolescente de 17 años el cual fue detenido en una vivienda de Arroyo La Misión al 3400. Durante el hecho, hubo una persona herida y quedó aprehendida como parte de la investigación.
La Policía constató el fallecimiento de un hombre de 47 años. La Justicia ordenó la detención de una persona mayor de edad mientras se investigan las causas del deceso.
El hecho ocurrió en la calle Cirilo Boscovich, donde los propios residentes retuvieron al sospechoso hasta la llegada de la Policía.
El siniestro sucedido en el Valle de Andorra habría sido causado por un desperfecto eléctrico. El fuego fue controlado por los moradores y luego asistido por bomberos.
El siniestro de habría desatado por un desperfecto eléctrico. No hubo personas heridas.
El fuego afectó el sector de la cocina-comedor de una vivienda ubicada en calle Lago Halisha, en la cual no hubo heridos.
Milei fue recibido por militantes y enfrentó la presión de sindicatos que intentaron frustrar su actoTierra del Fuego29/09/2025
El Presidente debió cambiar el lugar del encuentro por la avanzada sindical, pero finalmente habló ante sus simpatizantes en el centro de la ciudad.
Violencia tras el acto de Milei en Ushuaia: "Dejaron la zona liberada" denunciaron los libertariosTierra del Fuego29/09/2025
El centro de Ushuaia fue escenario de un violento ataque contra los libertarios que se encontraban apoyando al presidente Javier Milei. Gendarmería, Prefectura, la Federal y la Policía Provincial ausentes.
El Gobierno aprobó nuevos aumentos en las tarifas de gas y electricidad para octubreEconomía30/09/2025
Bajo el argumento de “sincerar los costos reales de los servicios públicos energéticos”, el Ministerio de Economía aprobó aumentos energéticos, incluyendo Tierra del Fuego, y el servicio de gas.
El Gobierno lanza nuevo programa de descuentos para jubilados y pensionados en supermercadosEconomía30/09/2025
El programa ofrece descuentos exclusivos en las principales cadenas de supermercados del país
Defendamos Tierra del Fuego salió a cuestionar a candidato libertario por apoyo a base extranjeraTierra del Fuego30/09/2025
El frente emitió un comunicado donde cuestionó las declaraciones del candidato de La Libertad Avanza, Miguel Rodríguez, a favor de una base militar de EE.UU. en Ushuaia y rechazó el arribo de tropas extranjeras.