Giro en la causa del accidente en donde murió un motociclista en Ushuaia

El trágico siniestro vial ocurrido el domingo 14 de diciembre, durante las primeras horas de la mañana, en la intersección de las calles Prefectura Naval y Don Bosco, es objeto de una investigación judicial en Ushuaia. En el hecho perdió la vida un motociclista, cuyo deceso fue constatado en el lugar tras la intervención del personal policial.

A partir de las tareas investigativas llevadas adelante por efectivos de la Comisaría Primera, se logró establecer la probable participación de un automóvil que se habría retirado del lugar tras el impacto. El vehículo fue identificado como un Ford Ka de color rojo, el cual fue localizado posteriormente y presentaba signos de rozamiento en su lateral izquierdo, elementos considerados de relevancia para la causa.

Por disposición del Juzgado de Instrucción N.° 3 del Distrito Judicial Sur, se llevaron a cabo allanamientos en domicilios vinculados a los ocupantes del rodado, procedimientos durante los cuales se secuestraron distintos elementos de interés para el avance de la investigación.

En el marco de las actuaciones judiciales, dos personas fueron notificadas de sus derechos y garantías procesales, mientras continúan las diligencias para esclarecer las circunstancias del siniestro fatal.