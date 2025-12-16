El siniestro se produjo en el barrio La Misión donde el conductor habría sufrido una descompensación mientras conducía desatando el fuerte impacto.
Giro en la causa del accidente en donde murió un motociclista en Ushuaia
La Policía investiga la participación de un automóvil que se dio a la fuga, en el accidente donde murió Orlando Juan Gramajo. Hubo allanamientos.Policiales16/12/2025
El trágico siniestro vial ocurrido el domingo 14 de diciembre, durante las primeras horas de la mañana, en la intersección de las calles Prefectura Naval y Don Bosco, es objeto de una investigación judicial en Ushuaia. En el hecho perdió la vida un motociclista, cuyo deceso fue constatado en el lugar tras la intervención del personal policial.
A partir de las tareas investigativas llevadas adelante por efectivos de la Comisaría Primera, se logró establecer la probable participación de un automóvil que se habría retirado del lugar tras el impacto. El vehículo fue identificado como un Ford Ka de color rojo, el cual fue localizado posteriormente y presentaba signos de rozamiento en su lateral izquierdo, elementos considerados de relevancia para la causa.
Por disposición del Juzgado de Instrucción N.° 3 del Distrito Judicial Sur, se llevaron a cabo allanamientos en domicilios vinculados a los ocupantes del rodado, procedimientos durante los cuales se secuestraron distintos elementos de interés para el avance de la investigación.
En el marco de las actuaciones judiciales, dos personas fueron notificadas de sus derechos y garantías procesales, mientras continúan las diligencias para esclarecer las circunstancias del siniestro fatal.
El accidente ocurrió en la intersección de Prefectura Naval Argentina y Don Bosco, cuando un motociclista perdió la vida tras despistarse y colisionar contra una señal de tránsito fija.
La Policía intervino en un domicilio de la zona de Zelaya y Submarino Santa Fe, donde tres personas fueron sorprendidas intentando forzar una ventana.
El turista, oriundo de distrito bonaerense de Avellaneda, sufrió una descompensación en una caminata al Ojo del Albino; fue evacuado en helicóptero pero no sobrevivió.
La Policía Provincial logró esclarecer el robo en una obra en construcción y recuperó la totalidad de los elementos sustraídos.
El siniestro sucedió en 12 de Octubre y Cabo Moyano donde un motociclista y su acompañante fueron trasladados al Hospital.
Tragedia en Ushuaia | Un chofer murió tras ser despedido de la cabina del camiónPoliciales02/12/2025
El hombre, empleado de la empresa Volcar S.A., salió despedido del habitáculo de su camión tras un desperfecto mecánico y falleció horas más tarde en el Hospital Regional Ushuaia.
La medida judicial se dispuso luego de la denuncia realizada por el encargado de un comercio, quien había constatado la sustracción de distintos elementos desde un camión de reparto.
En el siniestro también resultó herido un conductor y dos vacunos muertos.
Cinco personas asistidas tras un choque entre un camión y un colectivo en UshuaiaPoliciales13/11/2025
El siniestro ocurrió en la Avenida Perito Moreno; pasajeros del transporte urbano fueron atendidos de manera preventiva.
VIDEO | Debate por salmoneras: Sciurano desafía al Ejecutivo y se baja del proyecto oficialista para permitir salmonerasTierra del Fuego15/12/2025
La decisión del legislador Sciurano de no acompañar la iniciativa del Ejecutivo para modificar la Ley 1355 reaviva el debate interno en FORJA y complica la estrategia del oficialismo en la Legislatura.
VIDEO | La Legislatura aprobó la modificación de la Ley 1355 y habilitó la salmonicultura industrial en Tierra del FuegoTierra del Fuego15/12/2025
La Legislatura fueguina aprobó la modificación de la Ley 1355 y habilitó la salmonicultura industrial en aguas provinciales, en una sesión marcada por fuertes cruces políticos y advertencias sobre un riesgo ambiental irreversible.
VIDEO | Debate por salmoneras: “El 011 sigue gobernando Tierra del Fuego” apuntó LechmanTierra del Fuego15/12/2025
El legislador de Somos Fueguinos cuestionó la ley de salmoneras y denunció que las decisiones estratégicas se siguen tomando desde Buenos Aires.
El Gobierno busca “ordenar el marco normativo”, reforzar el federalismo ambiental y destrabar inversiones productivas, según un comunicado oficial.
VIDEO | Por primera vez en la historia mundial: Ucrania realizó un ataque con un dron submarino contra un submarino rusoMundo16/12/2025
El operativo ocurrió en el puerto de Novorossiysk y habría provocado el hundimiento de un submarino clase Kilo de la Armada rusa.
El Gobierno defendió la aprobación de las salmoneras en Tierra del Fuego: "Es una oportunidad de desarrollo sostenible y trazable"Tierra del Fuego16/12/2025
El subsecretario de Pesca y Acuicultura defendió la nueva ley y aseguró que amplía la matriz productiva sin poner en riesgo el ambiente.