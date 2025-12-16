Un conductor fue hospitalizado tras impactar contra un poste de luz en Ushuaia

Un conductor resultó herido ayer luego de protagonizar un siniestro vial en inmediaciones de la calle Capitán Armando Mutto, en cercanías de la barrera de ingreso al barrio La Misión.

Fuentes policiales indicaron que el accidente fue protagonizado por un hombre identificado como Félix Barroso (52), quien se desplazaba al mando de una Toyota Hilux 4x4. Según se informó, minutos antes el conductor habría sufrido una descompensación mientras conducía, lo que habría desencadenado el hecho.

El hombre fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado al Hospital Regional Ushuaia para su atención médica.

En el sector trabajó personal policial, que realizó las actuaciones correspondientes, quedando el episodio bajo investigación a fin de determinar las circunstancias del accidente.