El accidente ocurrió en la intersección de Prefectura Naval Argentina y Don Bosco, cuando un motociclista perdió la vida tras despistarse y colisionar contra una señal de tránsito fija.
Un conductor fue hospitalizado tras impactar contra un poste de luz en Ushuaia
El siniestro se produjo en el barrio La Misión donde el conductor habría sufrido una descompensación mientras conducía desatando el fuerte impacto.Policiales16/12/2025
Un conductor resultó herido ayer luego de protagonizar un siniestro vial en inmediaciones de la calle Capitán Armando Mutto, en cercanías de la barrera de ingreso al barrio La Misión.
Fuentes policiales indicaron que el accidente fue protagonizado por un hombre identificado como Félix Barroso (52), quien se desplazaba al mando de una Toyota Hilux 4x4. Según se informó, minutos antes el conductor habría sufrido una descompensación mientras conducía, lo que habría desencadenado el hecho.
El hombre fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado al Hospital Regional Ushuaia para su atención médica.
En el sector trabajó personal policial, que realizó las actuaciones correspondientes, quedando el episodio bajo investigación a fin de determinar las circunstancias del accidente.
La Policía intervino en un domicilio de la zona de Zelaya y Submarino Santa Fe, donde tres personas fueron sorprendidas intentando forzar una ventana.
El turista, oriundo de distrito bonaerense de Avellaneda, sufrió una descompensación en una caminata al Ojo del Albino; fue evacuado en helicóptero pero no sobrevivió.
La Policía Provincial logró esclarecer el robo en una obra en construcción y recuperó la totalidad de los elementos sustraídos.
El siniestro sucedió en 12 de Octubre y Cabo Moyano donde un motociclista y su acompañante fueron trasladados al Hospital.
Tragedia en Ushuaia | Un chofer murió tras ser despedido de la cabina del camiónPoliciales02/12/2025
El hombre, empleado de la empresa Volcar S.A., salió despedido del habitáculo de su camión tras un desperfecto mecánico y falleció horas más tarde en el Hospital Regional Ushuaia.
La medida judicial se dispuso luego de la denuncia realizada por el encargado de un comercio, quien había constatado la sustracción de distintos elementos desde un camión de reparto.
En el siniestro también resultó herido un conductor y dos vacunos muertos.
Cinco personas asistidas tras un choque entre un camión y un colectivo en UshuaiaPoliciales13/11/2025
El siniestro ocurrió en la Avenida Perito Moreno; pasajeros del transporte urbano fueron atendidos de manera preventiva.
Sucedió entre las calles Esteban Loncharin y Cristina Alkan, cuando un vehículo Nissan March impactó contra el tráiler perteneciente a la unidad sanitaria móvil municipal.
El accidente ocurrió en la intersección de Prefectura Naval Argentina y Don Bosco, cuando un motociclista perdió la vida tras despistarse y colisionar contra una señal de tránsito fija.
Melella designó a Adrián Cosentino como nuevo presidente del Banco de Tierra del FuegoTierra del Fuego15/12/2025
El economista de amplia trayectoria bancaria en lo público y privado sostuvo que al asumir su objetivo será consolidar “una entidad pública cercana al territorio, con una visión de desarrollo centrada en ampliar las capacidades de las micro, pequeñas y medianas empresas".
El Banco Central dejará actualizará el piso y el techo del dólar oficial según el último dato del Indec.
VIDEO | Debate por salmoneras: Sciurano desafía al Ejecutivo y se baja del proyecto oficialista para permitir salmonerasTierra del Fuego15/12/2025
La decisión del legislador Sciurano de no acompañar la iniciativa del Ejecutivo para modificar la Ley 1355 reaviva el debate interno en FORJA y complica la estrategia del oficialismo en la Legislatura.
VIDEO | La Legislatura aprobó la modificación de la Ley 1355 y habilitó la salmonicultura industrial en Tierra del FuegoTierra del Fuego15/12/2025
La Legislatura fueguina aprobó la modificación de la Ley 1355 y habilitó la salmonicultura industrial en aguas provinciales, en una sesión marcada por fuertes cruces políticos y advertencias sobre un riesgo ambiental irreversible.
VIDEO | Debate por salmoneras: “El 011 sigue gobernando Tierra del Fuego” apuntó LechmanTierra del Fuego15/12/2025
El legislador de Somos Fueguinos cuestionó la ley de salmoneras y denunció que las decisiones estratégicas se siguen tomando desde Buenos Aires.