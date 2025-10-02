La Cámara de Diputados votó ampliar el mínimo no imponible del impuesto a la renta, beneficiando a 16 millones de brasileños desde 2026, por el contrario se eleva el impuesto a los que más ganan.
Zelenski acusa a Rusia de crear riesgo nuclear tras ataque que dejó sin luz a Chernóbil
El presidente ucraniano denunció que Moscú organizó un corte eléctrico que afectó a la central desmantelada de Chernóbil y que no resuelve la falta de suministro en Zaporiyia.Mundo02/10/2025
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, acusó este miércoles (1 de octubre de 2025) a Rusia de intentar “crear riesgo de incidentes nucleares” luego de que un ataque dejara sin suministro eléctrico a la central nuclear de Chernóbil, actualmente en proceso de desmantelamiento.
Según Zelenski, Moscú organizó deliberadamente la ofensiva que afectó a la ciudad de Slavutych, dejando sin energía a la histórica planta durante tres horas. “Los rusos no podían ignorar que un ataque a las instalaciones de Slavutych tendría tales consecuencias para Chernóbil”, advirtió en Telegram, señalando que en el sitio aún se almacenan grandes cantidades de combustible nuclear gastado.
El mandatario agregó que se utilizaron más de 20 drones Shahed de fabricación ruso-iraní para llevar adelante el ataque, lo que demuestra —a su juicio— una intención clara de generar un nuevo riesgo nuclear en territorio ucraniano.
Por su parte, el Ministerio de Energía de Ucrania informó que los bombardeos no solo afectaron a la unidad de contención de Chernóbil, erigida tras la catástrofe nuclear de 1986, sino que también dejaron sin luz a unos 307.000 clientes en la región de Chernihiv.
Zaporiyia: ocho días sin suministro externo
En paralelo, Zelenski denunció que Rusia no está haciendo nada para restablecer el suministro eléctrico externo de la central nuclear de Zaporiyia, controlada por sus tropas y que ya lleva ocho días funcionando en condiciones críticas. “Moscú se aprovecha de la débil posición del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y de su director general, Rafael Grossi”, remarcó el presidente ucraniano.
La primera ministra Mette Frederiksen convocó a una cumbre de líderes de la Unión Europea en Copenhague tras incidentes con drones en bases militares y aeropuertos, y pidió reforzar la defensa conjunta.
El Gobierno venezolano denuncia una amenaza de “agresión” y otorga poderes especiales al presidente en materia de defensa y seguridad.
El bombardeo masivo incluyó más de 600 drones y misiles. También fueron atacadas infraestructuras médicas y energéticas. Polonia cerró su espacio aéreo por precaución.
Al expresidente francés y quien supo ser uno de los lideres mundiales le espera una celda de 9 metros cuadrados.
Padre mexicano asesinado por un agente de ICE fue despedido en su pueblo natal
Familiares y amigos en el pueblo mexicano de Michoacán exigen justicia por Silverio Villegas, quien murió en manos del servicio de cacería de inmigrantes.
Se vende TikTok en Estados Unidos
El presidente Trump firmó una orden ejecutiva que retrasa hasta enero la prohibición de la aplicación, mientras se negocia una nueva compañía valorada en 14 mil millones de dólares.
La compañía reducirá su presencia en América del Norte en 124 locales al cierre de su año fiscal, en medio de un proceso de reestructuración.
El Gobierno postergó la suba del impuesto a los combustibles que impacta en nafta y gasoilEconomía01/10/2025
La actualización impositiva que debía comenzar en octubre ahora pasará a regir desde el 1° de noviembre.
A través de resoluciones, el Gobierno aprobó incrementos en el transporte, distribución y un cargo adicional destinado a subsidiar consumos residenciales de gas.
Será el 14 de octubre, en medio de la semana del FMI y el Banco Mundial. Argentina busca asegurar un swap con Estados Unidos para reforzar reservas y calmar a los mercados.
"Milei visitó Tierra del Fuego sin soluciones y generando más zozobra", dijo Gastón DíazTierra del Fuego01/10/2025
El candidato a senador nacional por el Frente Defendamos Tierra del Fuego expresó un fuerte rechazo a la manera en que el mandatario se presentó en la provincia.