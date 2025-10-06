Israel "ignora el hecho de que está golpeando a una población en gran parte indefensa" dijo el secretario de Estado del Vaticano y máximo diplomático de la Santa Sede.
Venezuela denunció un presunto plan para colocar explosivos en la embajada de Estados Unidos en Caracas
Sostienen que grupos extremistas planean el ataque bajo una “operación de bandera falsa”.Mundo06/10/2025
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, afirmó que Washington fue advertido sobre una “operación de bandera falsa” presuntamente planificada por sectores extremistas de la derecha venezolana.
Según Rodríguez, el objetivo de dicha maniobra habría sido colocar explosivos en la embajada estadounidense en Caracas para luego culpar al gobierno venezolano.
Una “operación de bandera falsa” es un tipo de acción encubierta diseñada para hacer parecer que fue realizada por otro actor, con el fin de provocar una respuesta o justificar determinadas medidas políticas o militares.
Corea del Norte amenaza con nuevas medidas militares frente al aumento de tropas de EE.UU.Mundo05/10/2025
Kim Jong Un advirtió que Pyongyang desarrollará nuevas medidas militares y fortaleció su alineación con Rusia y China
El bombardeo provocó un incendio en un vagón y obligó a rescatistas a trabajar bajo fuego constante en la comunidad de Shostka.
Trump pide a Israel cesar los bombardeos en Gaza tras acuerdo preliminar con Hamas
El presidente estadounidense instó a Netanyahu a detener los ataques para garantizar la liberación segura de rehenes, mientras persisten tensiones sobre el desarme y continúan los bombardeos en la Franja.
Venezuela denuncia la presencia de cinco aviones de combate de EE.UU. cerca de su costaMundo03/10/2025
El gobierno de Nicolás Maduro acusó a Estados Unidos de una “provocación” en el mar Caribe y exigió el cese inmediato de las maniobras militares.
El Presidente de El Salvador aplicó de carácter obligatorio una norma que prohíbe el uso del lenguaje inclusivo en todas las escuelas públicas y dependencias oficiales.
La Cámara de Diputados votó ampliar el mínimo no imponible del impuesto a la renta, beneficiando a 16 millones de brasileños desde 2026, por el contrario se eleva el impuesto a los que más ganan.
Zelenski acusa a Rusia de crear riesgo nuclear tras ataque que dejó sin luz a ChernóbilMundo02/10/2025
El presidente ucraniano denunció que Moscú organizó un corte eléctrico que afectó a la central desmantelada de Chernóbil y que no resuelve la falta de suministro en Zaporiyia.
Docentes fueguinos otra vez harán desobligaciones para la semana próxima y no se descarta paroTierra del Fuego03/10/2025
El SUTEF anunció que entre el lunes 6 y el miércoles 8 de octubre se realizarán asambleas y desobligaciones internas para definir la aceptación o el rechazo de la oferta de una propuesta salarial del Gobierno.
Cómo quedó el medallero de Tierra del Fuego en los Juegos Nacionales Evita 2025Tierra del Fuego05/10/2025
La delegación fueguina brilló en Mar del Plata con 22 medallas en diversas disciplinas deportivas.
Septiembre marcó un crecimiento en la venta de usados y el Gol es el rey del mercado de usadosEconomía05/10/2025
En septiembre se vendieron 171.364 vehículos usados, un 5,45% más que en 2024. El Volkswagen Gol volvió a encabezar el ranking con más de 9.300 unidades comercializadas.