Venezuela denunció un presunto plan para colocar explosivos en la embajada de Estados Unidos en Caracas

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, afirmó que Washington fue advertido sobre una “operación de bandera falsa” presuntamente planificada por sectores extremistas de la derecha venezolana.

Según Rodríguez, el objetivo de dicha maniobra habría sido colocar explosivos en la embajada estadounidense en Caracas para luego culpar al gobierno venezolano.

Una “operación de bandera falsa” es un tipo de acción encubierta diseñada para hacer parecer que fue realizada por otro actor, con el fin de provocar una respuesta o justificar determinadas medidas políticas o militares.