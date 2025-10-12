Trump aseguró que “la guerra entre Israel y Hamas terminó”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que “la guerra entre Israel y Hamas terminó”, en declaraciones realizadas a bordo del Air Force One mientras viajaba hacia Tel Aviv, a su vez destacó que es "un momento histórico".

“La guerra terminó. La guerra terminó, ¿lo entienden?”, expresó Trump a los periodistas que lo acompañaban en el vuelo desde Washington hacia Oriente Medio. El mandatario hizo estos comentarios luego de ser consultado sobre una afirmación del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien había sugerido que las operaciones militares israelíes aún no habían concluido por completo.

Trump tiene previsto reunirse este lunes con las familias de los rehenes liberados y con las autoridades israelíes, además de ofrecer un discurso ante el parlamento de ese país (la Knéset).

El mandatario republicano señaló que confía en que el alto el fuego en Gaza se mantendrá y explicó que una de las razones de su optimismo es el cansancio generalizado tras meses de enfrentamientos. “La gente está cansada del conflicto, cansada de la guerra”, dijo.