Trump aseguró que “la guerra entre Israel y Hamas terminó”
El presidente estadounidense afirmó desde el Air Force One, rumbo a Tel Aviv, que el conflicto en Gaza llegó a su fin y destacó que es "un momento histórico".Mundo12/10/2025
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que “la guerra entre Israel y Hamas terminó”, en declaraciones realizadas a bordo del Air Force One mientras viajaba hacia Tel Aviv, a su vez destacó que es "un momento histórico".
“La guerra terminó. La guerra terminó, ¿lo entienden?”, expresó Trump a los periodistas que lo acompañaban en el vuelo desde Washington hacia Oriente Medio. El mandatario hizo estos comentarios luego de ser consultado sobre una afirmación del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien había sugerido que las operaciones militares israelíes aún no habían concluido por completo.
Trump tiene previsto reunirse este lunes con las familias de los rehenes liberados y con las autoridades israelíes, además de ofrecer un discurso ante el parlamento de ese país (la Knéset).
El mandatario republicano señaló que confía en que el alto el fuego en Gaza se mantendrá y explicó que una de las razones de su optimismo es el cansancio generalizado tras meses de enfrentamientos. “La gente está cansada del conflicto, cansada de la guerra”, dijo.
Rusia intensifica los ataques con drones en Odessa y Chernihiv: daños en infraestructura, muertos y heridosMundo11/10/2025
Los bombardeos afectaron infraestructura energética, edificios civiles y vehículos oficiales. Odessa registró incendios y al menos un herido, mientras que en Chernihiv murieron dos personas.
el presidente del Congreso, el abogado José Jerí, de 38 años, fue juramentado como presidente interino de la República.
Un flujo constante de personas se agolpaba en una carretera costera en el centro de la Franja de Gaza, rumbo al norte, para ver qué quedaba de sus hogares. Otros se dirigían a otras partes del territorio palestino en el sur.
El mandatario ucraniano destacó los efectos de las ofensivas en territorio ruso, reafirmó la cooperación con Estados Unidos y consideró que un alto el fuego es posible con mayor presión internacional sobre Moscú.
Tras dos años de guerra, la paz estaría cerca tras un acuerdo en donde hubo intervención de Estados Unidos. El parlamento israelí trata el alto al fuego.
Muertes, hambre, destrucción y sufrimiento: Se cumplen dos años de la guerra entre Israel y HamásMundo07/10/2025
El conflicto que estalló el 7 de octubre de 2023 dejó una huella de devastación sin precedentes, con miles de muertos, ciudades arrasadas y millones de vidas quebradas.
Israel "ignora el hecho de que está golpeando a una población en gran parte indefensa" dijo el secretario de Estado del Vaticano y máximo diplomático de la Santa Sede.
Venezuela denunció un presunto plan para colocar explosivos en la embajada de Estados Unidos en CaracasMundo06/10/2025
Sostienen que grupos extremistas planean el ataque bajo una “operación de bandera falsa”.
Corea del Norte amenaza con nuevas medidas militares frente al aumento de tropas de EE.UU.Mundo05/10/2025
Kim Jong Un advirtió que Pyongyang desarrollará nuevas medidas militares y fortaleció su alineación con Rusia y China
Condenaron a los implicados de arrojar una bomba molotov contra la camioneta de Vanesa Saez en UshuaiaTierra del Fuego09/10/2025
El Tribunal del Distrito Judicial Sur impuso penas de hasta 3 años a los acusados de arrojar la bomba molotov. Un tercer implicado quedó tras las rejas por sumarse un caso de violencia de género contra su ex pareja.
Con profundo dolor, velan los restos de los hermanos fallecidos en el incendio en UshuaiaTierra del Fuego09/10/2025
Lucas, Tomás y Mateo Cruz Cejas, los tres hermanos que perdieron la vida en el trágico incendio ocurrido en el barrio Peniel, serán despedidos este sábado.
Cómo serán los cortes al tránsito con motivo del desfile del 12 de Octubre en UshuaiaTierra del Fuego11/10/2025
El desfile por el aniversario de la ciudad implicará cortes de calles y desvíos; se recomienda a los conductores planificar sus traslados y respetar la señalización.
El igneo se produjo en la calle Estrada al 1200 dónde no se registraron personas heridas.