Estados Unidos muestra creciente interés por Ushuaia: reunión entre Turismo Municipal y autoridades consulares
El consulado estadounidense destacó el creciente flujo de visitantes y analizó oportunidades para seguir fortaleciendo la presencia de turistas norteamericanos en Ushuaia.Tierra del Fuego06/11/2025
La secretaria de Turismo de la Municipalidad de Ushuaia, Viviana Manfredotti, mantuvo un encuentro protocolar con la nueva Cónsul de Servicios Ciudadanos de la Sección Consular de la Embajada de los Estados Unidos, Alyssa Caralla, y con Mariana Ferro, ACS Assistant American Citizen Services Unit, con el objetivo de analizar el creciente interés del turismo estadounidense por la ciudad más austral del mundo.
Según informó Manfredotti, las representantes diplomáticas se mostraron especialmente interesadas en conocer cuáles son las principales vías de arribo de los visitantes norteamericanos, en qué momentos del año se registra mayor afluencia y cuáles son las excursiones y propuestas gastronómicas preferidas por ese segmento turístico. “Fue un encuentro distendido, atravesado por la singular belleza de nuestra ciudad, sus paisajes icónicos y los atractivos culturales y naturales que motivan a los turistas estadounidenses a visitarnos”, destacó la funcionaria.
La secretaria remarcó además la importancia que tiene este mercado para el destino. Entre el 1 de enero y el 30 de octubre de este año, más de 153.751 personas se acercaron a las oficinas de la Secretaría de Turismo para solicitar información, y el 12 por ciento de ellas provino de los Estados Unidos.
El peso del turismo norteamericano también se refleja en el movimiento antártico. Ushuaia, considerada la Puerta de Entrada al continente blanco, concentra el 90 por ciento de los cruceros que viajan a la Antártida, y en la temporada 2024-2025 el 41 por ciento de los cruceristas que embarcan y pasan por la ciudad son estadounidenses.
Manfredotti indicó que, para continuar fortaleciendo este flujo turístico y mejorar la asistencia a los ciudadanos estadounidenses que visitan Ushuaia, se acordó establecer canales de comunicación directos y permanentes entre la Municipalidad y la representación consular.
Del encuentro participaron también el director de Planificación y Promoción de Destinos Turísticos, Lic. Paulo Lezcano, y la directora Integral de Información Turística, Lic. Débora Hirsch.
Convocan a familias para brindar cuidado transitorio a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad en Tierra del FuegoTierra del Fuego06/11/2025
El Programa de Acogimiento Familiar lanzó una convocatoria urgente para familias dispuestas a ofrecer acompañamiento afectivo y un entorno seguro mientras se resuelve la situación legal de los menores.
Readecuaron un edificio policial de Goleta Florencia para el nuevo Anexo 4 del Servicio Penitenciario en UshuaiaTierra del Fuego05/11/2025
En donde funcionaban oficinas policiales de documentación y trámite ahora será parte de alojamiento de presos. Tiene una capacidad inicial de alojamiento para 14 internos.
La cuarta edición de la tradicional carrera sin motor se realizará el domingo 9 de noviembre. Habrá vehículos creativos, diversión familiar y premios para los más ingeniosos.
La ministra Karina Fernández advirtió que la industria textil atraviesa “uno de los momentos más complejos de la historia”Tierra del Fuego05/11/2025
La titular de Producción y Ambiente expresó su preocupación por la situación de las fábricas en Río Grande y apuntó contra la apertura de las importaciones.
Se suspendió el tratamiento del Presupuesto 2026 de Tierra del Fuego en medio de una confusiónTierra del Fuego04/11/2025
El escandaloso hecho tiene que como protagonista al legislador Sciurano quien había reprogramado el horario de tratamiento, derivando en falta de quórum y con ello la suspensión del tratamiento del Presupuesto.
El coqueluche se traslada a Río Grande: detectan al menos nueve casos en la última semanaTierra del Fuego04/11/2025
El brote que comenzó en Ushuaia suma nuevos contagios en Río Grande, mientras Salud alerta por el aumento de casos en todo el país.
Productos fueguinos de RGA Alimentos llegaron por primera vez a la AntártidaTierra del Fuego04/11/2025
A través de un acuerdo entre el Municipio, Río Grande Activa y Carnicerías Trelew, se concretó el primer envío de pollos producidos en Tierra del Fuego al continente blanco.
Más de 50 llamados a Defensa Civil por anegamientos y consultas por desbordes en UshuaiaTierra del Fuego03/11/2025
Las intensas lluvias registradas desde el fin de semana generaron anegamientos en distintos barrios y desbordes de arroyos.
La Corte Suprema abrió el reclamo de Lechman por el intento de reforma de la Constitución ProvincialBuenos Aires05/11/2025
El expediente ya está en el máximo tribunal del país, que inicia ahora la etapa de análisis preliminar. El legislador expuso que una reforma le costará a los fueguinos más de 5 mil millones de pesos.
