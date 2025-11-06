Estados Unidos muestra creciente interés por Ushuaia: reunión entre Turismo Municipal y autoridades consulares

La secretaria de Turismo de la Municipalidad de Ushuaia, Viviana Manfredotti, mantuvo un encuentro protocolar con la nueva Cónsul de Servicios Ciudadanos de la Sección Consular de la Embajada de los Estados Unidos, Alyssa Caralla, y con Mariana Ferro, ACS Assistant American Citizen Services Unit, con el objetivo de analizar el creciente interés del turismo estadounidense por la ciudad más austral del mundo.

Según informó Manfredotti, las representantes diplomáticas se mostraron especialmente interesadas en conocer cuáles son las principales vías de arribo de los visitantes norteamericanos, en qué momentos del año se registra mayor afluencia y cuáles son las excursiones y propuestas gastronómicas preferidas por ese segmento turístico. “Fue un encuentro distendido, atravesado por la singular belleza de nuestra ciudad, sus paisajes icónicos y los atractivos culturales y naturales que motivan a los turistas estadounidenses a visitarnos”, destacó la funcionaria.

La secretaria remarcó además la importancia que tiene este mercado para el destino. Entre el 1 de enero y el 30 de octubre de este año, más de 153.751 personas se acercaron a las oficinas de la Secretaría de Turismo para solicitar información, y el 12 por ciento de ellas provino de los Estados Unidos.

El peso del turismo norteamericano también se refleja en el movimiento antártico. Ushuaia, considerada la Puerta de Entrada al continente blanco, concentra el 90 por ciento de los cruceros que viajan a la Antártida, y en la temporada 2024-2025 el 41 por ciento de los cruceristas que embarcan y pasan por la ciudad son estadounidenses.

Manfredotti indicó que, para continuar fortaleciendo este flujo turístico y mejorar la asistencia a los ciudadanos estadounidenses que visitan Ushuaia, se acordó establecer canales de comunicación directos y permanentes entre la Municipalidad y la representación consular.

Del encuentro participaron también el director de Planificación y Promoción de Destinos Turísticos, Lic. Paulo Lezcano, y la directora Integral de Información Turística, Lic. Débora Hirsch.