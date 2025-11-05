La cuarta edición de la tradicional carrera sin motor se realizará el domingo 9 de noviembre. Habrá vehículos creativos, diversión familiar y premios para los más ingeniosos.
La ministra Karina Fernández advirtió que la industria textil atraviesa “uno de los momentos más complejos de la historia”
La titular de Producción y Ambiente expresó su preocupación por la situación de las fábricas en Río Grande y apuntó contra la apertura de las importaciones.Tierra del Fuego05/11/2025
La ministra de Producción y Ambiente de Tierra del Fuego, Karina Fernández, manifestó su profunda preocupación por la crítica situación que enfrenta la industria textil en la provincia, especialmente en la ciudad de Río Grande. Según la funcionaria, la crisis “se va consolidando” y los indicadores nacionales “no son alentadores”.
“La verdad es que están asfixiando a nuestras empresas y con ello a todos los trabajadores”, sostuvo Fernández, quien calificó el contexto actual como “uno de los más complejos que hemos vivido a lo largo de la historia”.
La Ministra señaló dos medidas del Gobierno nacional que afectan directamente a la economía fueguina. En primer lugar, mencionó el Decreto 594, que establece “valores históricos” para la base imponible, lo que –según explicó– provoca que “el beneficio gozado por estas empresas sea extinguible en pocos meses”.
En segundo término, cuestionó la “apertura indiscriminada de las importaciones”. Fernández advirtió que al eliminarse los “valores de precio de referencia” de los productos que ingresan al país, estos declaran montos inferiores y pagan menos impuestos, lo que genera una “competencia desleal” frente a las empresas locales.
“Pierden absoluta competitividad las empresas que están instaladas en la provincia, por lo menos en lo textil. Es imposible competir con los valores que ingresan los productos”, remarcó.
La funcionaria también recordó lo ocurrido en la última reunión de la Comisión del Área Aduanera Especial, donde los representantes del Gobierno nacional votaron en contra de otorgar beneficios a las empresas radicadas en Tierra del Fuego. “Ellos votaron para no aprobar la acreditación de origen de la empresa Australtex. Fue una situación extrema”, denunció.
Por último, Fernández indicó que aún no hay novedades sobre la posible reducción de beneficios al sector electrónico prevista para enero, aunque aclaró que desde la Provincia se presentaron notas solicitando postergar los plazos “para ganar tiempo y trabajar junto a los sectores afectados”.
Se suspendió el tratamiento del Presupuesto 2026 de Tierra del Fuego en medio de una confusiónTierra del Fuego04/11/2025
El escandaloso hecho tiene que como protagonista al legislador Sciurano quien había reprogramado el horario de tratamiento, derivando en falta de quórum y con ello la suspensión del tratamiento del Presupuesto.
El coqueluche se traslada a Río Grande: detectan al menos nueve casos en la última semanaTierra del Fuego04/11/2025
El brote que comenzó en Ushuaia suma nuevos contagios en Río Grande, mientras Salud alerta por el aumento de casos en todo el país.
Productos fueguinos de RGA Alimentos llegaron por primera vez a la AntártidaTierra del Fuego04/11/2025
A través de un acuerdo entre el Municipio, Río Grande Activa y Carnicerías Trelew, se concretó el primer envío de pollos producidos en Tierra del Fuego al continente blanco.
Más de 50 llamados a Defensa Civil por anegamientos y consultas por desbordes en UshuaiaTierra del Fuego03/11/2025
Las intensas lluvias registradas desde el fin de semana generaron anegamientos en distintos barrios y desbordes de arroyos.
Comenzó el juicio contra un hombre acusado de abuso sexual contra sus hermanasTierra del Fuego03/11/2025
Los hechos habrían ocurrido cuando el acusado y las víctimas eran menores de edad y por eso el proceso judicial se desarrolla ante un tribunal especial de menores.
La Comisión Nº 2 debatirá el Presupuesto 2026 sin que tenga estado parlamentarioTierra del Fuego03/11/2025
El proyecto nunca ingresó en sesión y no debería ser tratado formalmente. Sciurano insistió y desde la oposición advierten que el procedimiento vulnera el reglamento y sienta un precedente institucional grave.
Refuerzan en Ushuaia los trabajos por el colapso de los desagües: "La cantidad de agua que cayó es muchísima"Tierra del Fuego03/11/2025
La secretaria de Planificación e Inversión Pública de la Municipalidad informó que los equipos municipales trabajan de manera ininterrumpida desde el fin de semana debido al colapso de los sistemas pluviales por el intenso caudal de agua. La Concejal Freiberger expuso el caso del barrio Pipo donde se hizo "una laguna".
Tolhuin se destaca en la Feria de Ciencias: la Legisladora Gisela Dos Santos celebra el compromiso educativo localTierra del Fuego03/11/2025
La legisladora destacó el proyecto “Las calles de mi ciudad: un laberinto sin señal” en la Feria de Ciencias y adelantó que va presentar en la Legislatura un proyecto de declaración de interés provincial para reivindicar las Ferias como un programa de educación permanente.
La Secretaría de Protección Civil solicitó a los conductores extremar las precauciones al circular por la Ruta Nacional N°3, debido a la presencia de nieve entre los kilómetros 3008 y 3011.
Refuerzan en Ushuaia los trabajos por el colapso de los desagües: "La cantidad de agua que cayó es muchísima"Tierra del Fuego03/11/2025
La secretaria de Planificación e Inversión Pública de la Municipalidad informó que los equipos municipales trabajan de manera ininterrumpida desde el fin de semana debido al colapso de los sistemas pluviales por el intenso caudal de agua. La Concejal Freiberger expuso el caso del barrio Pipo donde se hizo "una laguna".
Más de 50 llamados a Defensa Civil por anegamientos y consultas por desbordes en UshuaiaTierra del Fuego03/11/2025
Las intensas lluvias registradas desde el fin de semana generaron anegamientos en distintos barrios y desbordes de arroyos.
Las disposiciones publicadas en el Boletín Oficial alcanzan aceites adulterados, un medicamento sin registro y una solución fisiológica con desvíos críticos. El organismo alertó a la población y ordenó el retiro inmediato de los productos del mercado.
Productos fueguinos de RGA Alimentos llegaron por primera vez a la AntártidaTierra del Fuego04/11/2025
A través de un acuerdo entre el Municipio, Río Grande Activa y Carnicerías Trelew, se concretó el primer envío de pollos producidos en Tierra del Fuego al continente blanco.
El coqueluche se traslada a Río Grande: detectan al menos nueve casos en la última semanaTierra del Fuego04/11/2025
El brote que comenzó en Ushuaia suma nuevos contagios en Río Grande, mientras Salud alerta por el aumento de casos en todo el país.