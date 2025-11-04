Se suspendió el tratamiento del Presupuesto 2026 de Tierra del Fuego en medio de una confusión

El coqueluche se traslada a Río Grande: detectan al menos nueve casos en la última semanaTierra del Fuego04/11/2025
El escandaloso hecho tiene que como protagonista al legislador Sciurano quien había reprogramado el horario de tratamiento, derivando en falta de quórum y con ello la suspensión del tratamiento del Presupuesto.Tierra del Fuego04/11/2025
La Comisión N° 2 de la Legislatura de Tierra del Fuegovolvió a quedar envuelta en confusión. Este martes, el presidente Federico Sciurano suspendió el tratamiento del Presupuesto 2026 con el argumento de que no había quórum. Sin embargo, el propio memorándum que él firmó había reprogramado la reunión para las 10 de la mañana, horario en el que los legisladores de Somos Fueguinos y La Libertad Avanza se encontraban presentes.
La escena fue tan rápida como contradictoria. El lunes, la Comisión comunicó oficialmente —a través del Memorando N° 50/24— que la reunión prevista para las 9.30 pasaba a las 10. Con ese cambio, los legisladores llegaron puntualmente y se ubicaron en la sala a la hora indicada. No faltaba nadie de los bloques que habían confirmado presencia.
Aun así, minutos antes de comenzar, Sciurano anunció la suspensión del análisis del Presupuesto 2026, argumentando falta de quórum. La decisión sorprendió incluso a quienes estaban ya sentados y listos para iniciar, ya que el horario había sido modificado por la misma Comisión.
La suspensión se formalizó de inmediato: “Se suspende todo el cronograma de reuniones previsto para el análisis del Presupuesto 2026, hasta nuevo aviso.” Sin explicaciones adicionales, quedó en pausa el tratamiento de la pieza central de la planificación financiera del próximo año.
El debate del Presupuesto vuelve a quedar en suspenso, en un contexto legislativo donde las contradicciones comienzan a pesar más que los argumentos.
A través de un acuerdo entre el Municipio, Río Grande Activa y Carnicerías Trelew, se concretó el primer envío de pollos producidos en Tierra del Fuego al continente blanco.
Las intensas lluvias registradas desde el fin de semana generaron anegamientos en distintos barrios y desbordes de arroyos.
Los hechos habrían ocurrido cuando el acusado y las víctimas eran menores de edad y por eso el proceso judicial se desarrolla ante un tribunal especial de menores.
El proyecto nunca ingresó en sesión y no debería ser tratado formalmente. Sciurano insistió y desde la oposición advierten que el procedimiento vulnera el reglamento y sienta un precedente institucional grave.
La legisladora destacó el proyecto “Las calles de mi ciudad: un laberinto sin señal” en la Feria de Ciencias y adelantó que va presentar en la Legislatura un proyecto de declaración de interés provincial para reivindicar las Ferias como un programa de educación permanente.
La Secretaría de Protección Civil solicitó a los conductores extremar las precauciones al circular por la Ruta Nacional N°3, debido a la presencia de nieve entre los kilómetros 3008 y 3011.
El menor de un año y medio fue sometido a una compleja cirugía torácica con asistencia del Hospital Garrahan. “Se metió en la boca el tornillo, pero en lugar de tragarlo lo aspiró y se le fue a la vía aérea" Los médicos llaman a la concientización y prevención de los padres para que no ocurran más casos así.
El Ministerio de Educación de Tierra del Fuego lanzó las inscripciones para la educación secundaria destinada a jóvenes y adultos que no terminaron el secundario y quieran hacerlo.
