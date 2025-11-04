Se suspendió el tratamiento del Presupuesto 2026 de Tierra del Fuego en medio de una confusión

La Comisión N° 2 de la Legislatura de Tierra del Fuegovolvió a quedar envuelta en confusión. Este martes, el presidente Federico Sciurano suspendió el tratamiento del Presupuesto 2026 con el argumento de que no había quórum. Sin embargo, el propio memorándum que él firmó había reprogramado la reunión para las 10 de la mañana, horario en el que los legisladores de Somos Fueguinos y La Libertad Avanza se encontraban presentes.

La escena fue tan rápida como contradictoria. El lunes, la Comisión comunicó oficialmente —a través del Memorando N° 50/24— que la reunión prevista para las 9.30 pasaba a las 10. Con ese cambio, los legisladores llegaron puntualmente y se ubicaron en la sala a la hora indicada. No faltaba nadie de los bloques que habían confirmado presencia.

Aun así, minutos antes de comenzar, Sciurano anunció la suspensión del análisis del Presupuesto 2026, argumentando falta de quórum. La decisión sorprendió incluso a quienes estaban ya sentados y listos para iniciar, ya que el horario había sido modificado por la misma Comisión.

La suspensión se formalizó de inmediato: “Se suspende todo el cronograma de reuniones previsto para el análisis del Presupuesto 2026, hasta nuevo aviso.” Sin explicaciones adicionales, quedó en pausa el tratamiento de la pieza central de la planificación financiera del próximo año.

El debate del Presupuesto vuelve a quedar en suspenso, en un contexto legislativo donde las contradicciones comienzan a pesar más que los argumentos.