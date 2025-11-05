Readecuaron un edificio policial de Goleta Florencia para el nuevo Anexo 4 del Servicio Penitenciario en Ushuaia

El Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego formalizó la entrega oficial del nuevo Anexo 4 del Servicio Penitenciario, ubicado sobre la calle Goleta Florencia de Ushuaia, tras la refuncionalización de un edificio preexistente que pertenecía al área de documentación policial.

La obra se enmarca en la Ley de Emergencia del Sistema Integral de Seguridad Pública, y tiene como objetivo ampliar la capacidad de alojamiento del sistema penitenciario provincial y mejorar las condiciones edilicias y de habitabilidad para presos.

La ministra de Obras y Servicios Públicos, Gabriela Castillo, explicó que la intervención “consiste en la adecuación de la antigua área de documentación policial, optimizando recursos y espacios del Estado”.

Detalles del nuevo espacio

El nuevo anexo cuenta con celdas individuales y compartidas, espacios de visita familiar, área de requisa, sala de visitas y guardia penitenciaria, con una capacidad inicial para 14 internos.

El director provincial del Servicio Penitenciario, Ariel Ciares, indicó que el traslado de personas a esta nueva unidad se realizará priorizando “el estado avanzado de la pena y el buen comportamiento de quienes sean reubicados”.

Asimismo, adelantó que el proceso de mejora edilicia continuará con la construcción de una nueva cocina y talleres de formación laboral, “para fortalecer los procesos de reinserción social y complementar la funcionalidad del anexo”.