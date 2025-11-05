La cuarta edición de la tradicional carrera sin motor se realizará el domingo 9 de noviembre. Habrá vehículos creativos, diversión familiar y premios para los más ingeniosos.
Readecuaron un edificio policial de Goleta Florencia para el nuevo Anexo 4 del Servicio Penitenciario en Ushuaia
En donde funcionaban oficinas policiales de documentación y trámite ahora será parte de alojamiento de presos. Tiene una capacidad inicial de alojamiento para 14 internos.Tierra del Fuego05/11/2025
El Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego formalizó la entrega oficial del nuevo Anexo 4 del Servicio Penitenciario, ubicado sobre la calle Goleta Florencia de Ushuaia, tras la refuncionalización de un edificio preexistente que pertenecía al área de documentación policial.
La obra se enmarca en la Ley de Emergencia del Sistema Integral de Seguridad Pública, y tiene como objetivo ampliar la capacidad de alojamiento del sistema penitenciario provincial y mejorar las condiciones edilicias y de habitabilidad para presos.
La ministra de Obras y Servicios Públicos, Gabriela Castillo, explicó que la intervención “consiste en la adecuación de la antigua área de documentación policial, optimizando recursos y espacios del Estado”.
Detalles del nuevo espacio
El nuevo anexo cuenta con celdas individuales y compartidas, espacios de visita familiar, área de requisa, sala de visitas y guardia penitenciaria, con una capacidad inicial para 14 internos.
El director provincial del Servicio Penitenciario, Ariel Ciares, indicó que el traslado de personas a esta nueva unidad se realizará priorizando “el estado avanzado de la pena y el buen comportamiento de quienes sean reubicados”.
Asimismo, adelantó que el proceso de mejora edilicia continuará con la construcción de una nueva cocina y talleres de formación laboral, “para fortalecer los procesos de reinserción social y complementar la funcionalidad del anexo”.
VIDEO | Estados Unidos realizó un nuevo ataque con drones contra un presunto buque narcoterroristaMundo05/11/2025
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, confirmó que la operación dejó dos muertos, presuntos integrantes de una Organización Terrorista Designada.
