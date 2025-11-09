🔴 AHORA 24: Hay distintos desbordes de arroyos en Ushuaia

El arroyo Buena Esperanza salió de cauce esta tarde y generó inconvenientes en distintos puntos de su recorrido, con arrastre de barro y obstrucciones que afectaron la circulación vehicular. La zona más comprometida fue la calle Motter, donde el agua avanzó con fuerza y dejó sectores parcialmente anegados en inmediaciones de la planta potabilizadora.

Cuadrillas de Servicios Públicos, Defensa Civil, Higiene Urbana y personal técnico de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios de Tierra del Fuego desplegaron tareas para recomponer el encauzamiento del arroyo, retirar sedimentos y aliviar el tránsito en el sector.

Desde la DPOSS explicaron que la crecida impactó directamente en el sistema de potabilización, que recibió un caudal inusual de agua, hielo y material arrastrado. Para evitar daños mayores en la infraestructura se realizaron maniobras de apertura de compuertas que permitieron disminuir la presión interna. “El sistema estaba exigido al límite y era necesario liberar carga”, señalaron especialistas que permanecieron en el lugar.

En la calle Yaganes, también un gran caudal de agua se desplaza desde la zona de Héroes de Malvinas hasta la zona costera.