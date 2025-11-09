🔴 AHORA 24: Hay distintos desbordes de arroyos en Ushuaia

Prisión preventiva para el alumno que agredió a tres docentes del CENS N°3Tierra del Fuego09/11/2025
La Justicia resolvió el traslado de Gastón Nahuel Vergniaud al Servicio Penitenciario tras la audiencia de flagrancia.
En la zona de Aldo Motter el agua anegó calles. En la calle Yaganes, pleno centro de Ushuaia, también se detectó un gran caudal de agua.Tierra del Fuego09/11/2025
El arroyo Buena Esperanza salió de cauce esta tarde y generó inconvenientes en distintos puntos de su recorrido, con arrastre de barro y obstrucciones que afectaron la circulación vehicular. La zona más comprometida fue la calle Motter, donde el agua avanzó con fuerza y dejó sectores parcialmente anegados en inmediaciones de la planta potabilizadora.
Cuadrillas de Servicios Públicos, Defensa Civil, Higiene Urbana y personal técnico de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios de Tierra del Fuego desplegaron tareas para recomponer el encauzamiento del arroyo, retirar sedimentos y aliviar el tránsito en el sector.
Desde la DPOSS explicaron que la crecida impactó directamente en el sistema de potabilización, que recibió un caudal inusual de agua, hielo y material arrastrado. Para evitar daños mayores en la infraestructura se realizaron maniobras de apertura de compuertas que permitieron disminuir la presión interna. “El sistema estaba exigido al límite y era necesario liberar carga”, señalaron especialistas que permanecieron en el lugar.
En la calle Yaganes, también un gran caudal de agua se desplaza desde la zona de Héroes de Malvinas hasta la zona costera.
Desde el gremio anunciaron que la nueva medida de fuerza es por los "hechos de violencia" que sucedieron en las escuelas y colegios públicos.
Se trata de un hombre de 43 años quien agredió físicamente a tres docentes del CENS N°3 y por eso quedó detenido e imputado.
El cantante popular estará el 7 de diciembre la ciudad donde brindará un show gratuito.
La DPE realizará trabajos de modernización en dos subestaciones que afectarán la zona céntrica de Ushuaia.
La Municipalidad recomendó tomar precauciones ante posibles anegamientos "especialmente en zonas cercanas a cauces de agua, chorrillos, arroyos y laguna".
El nuevo corte energético se hará este viernes por "tareas de mantenimiento en la usina" que hará la Dirección Provincial de Energía.
El consulado estadounidense destacó el creciente flujo de visitantes y analizó oportunidades para seguir fortaleciendo la presencia de turistas norteamericanos en Ushuaia.
La Municipalidad y la Policía Provincial realizaron controles nocturnos sobre la calle San Martín. Verificaron documentación, casco obligatorio y trasladaron cuatro rodados al corralón.
Sucedió entre las calles Esteban Loncharin y Cristina Alkan, cuando un vehículo Nissan March impactó contra el tráiler perteneciente a la unidad sanitaria móvil municipal.
El dirigente centrista, nacido en España, derrotó al socialismo y gobernará hasta 2030.
Las pymes tuvieron un crecimiento respecto de septiembre, pero no lograron superar la interanual. Solo farmacia tuvo un crecimiento, mientras que el resto de los rubros en caídas.