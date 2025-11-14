VIDEO | Noche trágica en Ucrania: ataques rusos con drones dejan muertos y heridos

El Ejército Argentino incorporará los primeros vehículos blindados a rueda Stryker M1126Nacionales13/11/2025
En las próximas semanas se sumarán los VCBR 8x8 Stryker M1126. Los soldados se capacitan en Estados Unidos sobre las unidades blindadas.
🔴ESTE VIDEO PUEDE CONTENER IMÁGENES SENSIBLES |Kiev y Odesa fueron blancos de los ataques con drones rusos, dejando un saldo total de al menos seis personas fallecidas y numerosos heridos.14/11/2025
Las autoridades de Ucrania informaron que continúan las operaciones de búsqueda y rescate tras los recientes ataques rusos que afectaron a las ciudades de Kiev y Odesa, dejando un saldo total de al menos seis personas fallecidas y numerosos heridos.
Ataque en Kiev: edificio de nueve pisos destruido
En el distrito de Desnyanskyi, en Kiev, un dron ruso impactó contra un edificio residencial de nueve pisos, provocando un incendio y un derrumbe parcial.
Las autoridades confirmaron que cuatro personas murieron y cinco resultaron heridas. Los equipos de emergencia lograron rescatar a 17 personas, entre ellas un menor, mientras continúa la búsqueda de posibles víctimas atrapadas bajo los escombros.
El incendio —que abarcó unos 400 metros cuadrados— fue extinguido tras un amplio despliegue de recursos: más de 100 rescatistas, 33 unidades de equipamiento, psicólogos del Servicio Estatal de Emergencias y guías caninos con dos perros trabajaron en el lugar.
Hasta el momento, los especialistas en apoyo psicológico asistieron a 38 personas afectadas por el ataque.
Organizaciones humanitarias como la Cruz Roja Ucraniana, World Central Kitchen y “Pueblo Unido por Ucrania” colaboraron brindando comidas tanto a víctimas como a rescatistas.
Odesa: dos muertos y diez heridos en ataque cerca del mercado de Chornomorsk
En paralelo, un ataque ruso cerca del mercado de Chornomorsk, en Odesa, dejó dos personas fallecidas y diez heridas, entre ellas un menor.
La explosión generó un incendio que destruyó dos vehículos y dañó al menos otros trece, además de provocar afectaciones en edificios cercanos.
Los equipos de rescate lograron extinguir el fuego y asistir a los residentes, mientras psicólogos del Servicio Estatal de Emergencias brindaron apoyo emocional en la zona afectada.
En el encuentro se habló del proyecto elevado a la Legislatura en el que se establece establece un piso salarial común que elimine disparidades entre empleados públicos.
El imprudente fue denunciado tras publicar videos en redes sociales donde manejaba a alta velocidad en auto y moto. Su licencia de conducir fue suspendida y deberá someterse a evaluaciones psicofísicas y psicotécnicas.
El fuego consumió el Pabellón Wenchang, una estructura reconstruida al estilo tradicional y vinculada al autor clásico Shi Nai’an. No hubo víctimas y las autoridades investigan las causas.
El siniestro ocurrió en la Avenida Perito Moreno; pasajeros del transporte urbano fueron atendidos de manera preventiva.