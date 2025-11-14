VIDEO | Noche trágica en Ucrania: ataques rusos con drones dejan muertos y heridos

Las autoridades de Ucrania informaron que continúan las operaciones de búsqueda y rescate tras los recientes ataques rusos que afectaron a las ciudades de Kiev y Odesa, dejando un saldo total de al menos seis personas fallecidas y numerosos heridos.

Ataque en Kiev: edificio de nueve pisos destruido

En el distrito de Desnyanskyi, en Kiev, un dron ruso impactó contra un edificio residencial de nueve pisos, provocando un incendio y un derrumbe parcial.

Las autoridades confirmaron que cuatro personas murieron y cinco resultaron heridas. Los equipos de emergencia lograron rescatar a 17 personas, entre ellas un menor, mientras continúa la búsqueda de posibles víctimas atrapadas bajo los escombros.

El incendio —que abarcó unos 400 metros cuadrados— fue extinguido tras un amplio despliegue de recursos: más de 100 rescatistas, 33 unidades de equipamiento, psicólogos del Servicio Estatal de Emergencias y guías caninos con dos perros trabajaron en el lugar.

Hasta el momento, los especialistas en apoyo psicológico asistieron a 38 personas afectadas por el ataque.

Organizaciones humanitarias como la Cruz Roja Ucraniana, World Central Kitchen y “Pueblo Unido por Ucrania” colaboraron brindando comidas tanto a víctimas como a rescatistas.

Odesa: dos muertos y diez heridos en ataque cerca del mercado de Chornomorsk

En paralelo, un ataque ruso cerca del mercado de Chornomorsk, en Odesa, dejó dos personas fallecidas y diez heridas, entre ellas un menor.

La explosión generó un incendio que destruyó dos vehículos y dañó al menos otros trece, además de provocar afectaciones en edificios cercanos.

Los equipos de rescate lograron extinguir el fuego y asistir a los residentes, mientras psicólogos del Servicio Estatal de Emergencias brindaron apoyo emocional en la zona afectada.