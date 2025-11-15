Una mujer falleció en un choque en la Ruta Nacional N° 3

Una mujer murió y un conductor resultó herido en un fuerte choque ocurrido anoche en el kilómetro 3018 de la Ruta Nacional N° 3.

Fuentes policiales indicaron que el siniestro sucedió alrededor de las 23 horas, cuando un Toyota Etios (dominio AF 976 UV) y una camioneta Chevrolet S10 (patente AD 281 FY), impactaron de manera frontal. Como consecuencia, murió en el lugar Paula Romina Campos, de 39 años.

En tanto, el conductor de la Chevrolet S10, Gabriel Sandoval, de 51 años, presentaba diversas lesiones. Fue asistido en el sitio y posteriormente trasladado para recibir atención médica.

En cercanías del punto del impacto también se hallaron dos vacunos muertos, los cuales habrían sido alcanzados en el siniestro.

Las autoridades labraron las actuaciones correspondientes y la mecánica del accidente será determinada por las pericias que se realizarán en las próximas horas.

Interviene el Juzgado de Instrucción de turno.