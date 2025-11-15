Una mujer falleció en un choque en la Ruta Nacional N° 3

Cinco personas asistidas tras un choque entre un camión y un colectivo en UshuaiaPoliciales13/11/2025
El siniestro ocurrió en la Avenida Perito Moreno; pasajeros del transporte urbano fueron atendidos de manera preventiva.
En el siniestro también resultó herido un conductor y dos vacunos muertos.Policiales15/11/2025
Una mujer murió y un conductor resultó herido en un fuerte choque ocurrido anoche en el kilómetro 3018 de la Ruta Nacional N° 3.
Fuentes policiales indicaron que el siniestro sucedió alrededor de las 23 horas, cuando un Toyota Etios (dominio AF 976 UV) y una camioneta Chevrolet S10 (patente AD 281 FY), impactaron de manera frontal. Como consecuencia, murió en el lugar Paula Romina Campos, de 39 años.
En tanto, el conductor de la Chevrolet S10, Gabriel Sandoval, de 51 años, presentaba diversas lesiones. Fue asistido en el sitio y posteriormente trasladado para recibir atención médica.
En cercanías del punto del impacto también se hallaron dos vacunos muertos, los cuales habrían sido alcanzados en el siniestro.
Las autoridades labraron las actuaciones correspondientes y la mecánica del accidente será determinada por las pericias que se realizarán en las próximas horas.
Interviene el Juzgado de Instrucción de turno.
El siniestro ocurrió en la Avenida Perito Moreno; pasajeros del transporte urbano fueron atendidos de manera preventiva.
Sucedió entre las calles Esteban Loncharin y Cristina Alkan, cuando un vehículo Nissan March impactó contra el tráiler perteneciente a la unidad sanitaria móvil municipal.
El hallazgo se produjo en la zona de Playa Larga, donde efectivos de Prefectura junto con la Policía trabajaron para extraer el cuerpo.
Vecinos lograron evitar que el fuego se propagara a otras casas. No hubo personas heridas.
El siniestro ocurrió en la intersección de Belgrano y Obligado donde desconocidos prendieron fuego un nicho de gas. Las personas fueron evacuadas y no hubo heridos.
El procedimiento fue realizado por personal de la Brigada Rural sobre la Ruta Provincial N.º 7. Los ocupantes del vehículo fueron identificados y le secuestraron el guanaco muerto como así también truchas, un rifle de aire comprimido y elementos de faena.
El joven deportista chileno Erick "Coyote" Paredes no logró sobrevivir a las graves heridas sufridas en el impacto; su acompañante había muerto en el lugar del hecho.
El accidente ocurrió a dos kilómetros de la Ruta Nacional N.º 3 e involucró a un Renault Clío de Rally y una Toyota Hilux. La víctima fatal viajaba como acompañante en el Clío.
El sospechoso fue aprehendido en la Avenida Belgrano con artículos electrónicos y un celular adquiridos de manera fraudulenta, con una tarjeta de crédito que había sido denunciada como extraviada.
El igneo se produjo en la calle Estrada al 1200 dónde no se registraron personas heridas.
🔴ESTE VIDEO PUEDE CONTENER IMÁGENES SENSIBLES |Kiev y Odesa fueron blancos de los ataques con drones rusos, dejando un saldo total de al menos seis personas fallecidas y numerosos heridos.
El organismo desmintió una publicación viral y recordó a la población que no existe ningún beneficio de ese tipo, instando a verificar siempre la información en canales oficiales.
Tras el desborde, el Municipio anunció un operativo integral para retirar sedimentos, limpiar el cauce y garantizar el correcto escurrimiento del agua.
Los pasajeros permanecieron retenidos dentro de la aeronave durante 12 horas en Johannesburgo. Las entrevistas migratorias revelaron que los palestinos no podían indicar dónde se encontraban en Sudáfrica ni cuánto tiempo planeaban quedarse.
En el siniestro también resultó herido un conductor y dos vacunos muertos.