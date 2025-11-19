La sesión prevista tras cuatro meses de inactividad quedó suspendida por una protesta gremial que exige una urgente recomposición salarial.
Lechman rechazó el avance de las salmoneras y advirtió que la reforma “carece de estudios técnicos y ambientales”
El legislador de Somos Fueguinos ratificó su voto negativo al proyecto que modifica la Ley 1355 y habilita la salmonicultura. Denunció la falta de audiencias, documentación ambiental y evaluaciones técnicas.Tierra del Fuego19/11/2025
El legislador de Somos Fueguinos, Pablo Lechman, se pronunció nuevamente en contra del proyecto de modificación de la Ley 1355 que busca habilitar el desarrollo de salmoneras en aguas fueguinas. En declaraciones a Radio Provincia, confirmó que no acompañará la iniciativa al considerar que “carece de estudios técnicos, documentación ambiental y evaluaciones serias” que permitan medir sus impactos productivos y ecológicos.
La sesión prevista para este miércoles, en la que debía tratarse el proyecto, fue suspendida por medidas gremiales del sindicato APEL, y aún no tiene nueva fecha de realización.
Según Lechman, la propuesta “ingresó por la ventana”, sin audiencias técnicas, sin presentaciones de inversores en las comisiones y sin estudios de impacto ambiental concluyentes. Afirmó que estas omisiones debilitan el proceso legislativo y dificultan una evaluación responsable de los riesgos y posibles beneficios.
El parlamentario sostuvo que dentro de la Legislatura existen posturas divididas respecto a la regularidad del trámite parlamentario: “La mitad de la biblioteca dice que fue irregular y la otra mitad dice que fue conforme al reglamento”, ejemplificó.
En ese sentido, enfatizó que no cuenta con información verificable sobre inversiones reales, generación de empleo o medidas de mitigación ambiental, elementos que considera imprescindibles para avanzar en una reforma con potencial incidencia en el ecosistema fueguino.
Lechman aclaró que no se opone al debate sobre nuevas actividades productivas, pero remarcó que en este caso “falta la otra pata”: documentación clara que permita medir impactos, beneficios y eventuales pasivos ambientales. También advirtió que cualquier proyección de empleo debe estar respaldada por datos concretos y no por estimaciones sin sustento técnico.
Para el legislador, la provincia debe priorizar un análisis integral antes de aprobar actividades de alto impacto ambiental. “Debemos evitar perjuicios para los fueguinos y para las generaciones futuras”, concluyó.
El PJ buscará aprobar una declaración contra a "injerencia de Estados Unidos" en la Base Naval de UshuaiaTierra del Fuego18/11/2025
Los legisladores justicialistas impulsan una declaración que advierte sobre riesgos a la soberanía ante eventuales injerencias extranjeras en infraestructura estratégica.
Pedirán un informe al Ministro de Educación por los cuadernillos de ESI distribuidos en escuelas fueguinasTierra del Fuego18/11/2025
Legisladores libertarios piden precisiones sobre el contenido de los cuadernillos, luego de acusar al Ministerio de "adoctrinar" a niños y adolescentes sobre relaciones entre personas del mismo sexo, como por ejemplo celebrar el "Día del Orgullo" gay.
La “Hora Silenciosa” se aplicará los lunes, miércoles y viernes, de 9 a 10 horas y busca reducir estímulos sensoriales para personas con autismo.
Chefs y pescadores de Ushuaia reclamaron sostener la prohibición a la salmonicultura antes del debate legislativoTierra del Fuego18/11/2025
El proyecto de los libertarios en la Legislatura busca modificar la ley 1355, que desde 2021 prohíbe la salmonicultura en Tierra del Fuego.
Presupuesto 2026 Río Grande | Gastón Díaz: "En Río Grande no habrá desmantelamiento ni políticas de abandono"Tierra del Fuego17/11/2025
El secretario de Gobierno, Gastón Díaz, expuso ante el Concejo Deliberante los lineamientos del Presupuesto 2026, con foco en transporte, ambiente, políticas urbanas y la defensa de los servicios y derechos municipales.
Comenzó el debate por el presupuesto municipal de Ushuaia, con críticas al gobierno nacional y un temor a una "devaluación"Tierra del Fuego17/11/2025
“Si hay una devaluación, posiblemente tengamos que volver a este Concejo para realizar un reajuste presupuestario" dijo el Jefe de Gabinete al exponer en el Concejo Deliberante de Ushuaia el Presupuesto 2026.
El nuevo sistema digital de habilitaciones comerciales permitirá a comerciantes y emprendedores realizar todo el trámite de forma completamente online.
Emiten alerta amarilla por lluvias y vientos intensos en toda la provinciaTierra del Fuego16/11/2025
Durante la mañana se esperan lluvias persistentes en las zonas sur y centro, mientras que hacia el mediodía podrían intensificarse los vientos, especialmente en el norte provincia.
USHUAIA | Labraron 18 actas de infracción por perros sueltos en el barrio Río PipoTierra del Fuego15/11/2025
"Necesitamos que las familias mantengan a sus perros contenidos para evitar accidentes, molestias y situaciones de riesgo" dijeron en Zoonosis luego de multar a los irresponsables.
Corrupción en la ANDIS: Hallan USD 700.000 en la casa de una funcionaria y renuncia en medio de una causa por presuntas irregularidadesNacionales18/11/2025
La directora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial en la Secretaría de Industria y Comercio debió dejar su cargo luego de que la Justicia hallara esa millonaria cifra, en el marco de la investigación por la corrupción en la Agencia de Discapacidad en el gobierno de Milei.
Principales noticias del mundoMundo18/11/2025
Un breve resumen de los hechos que acontecen en nuestro mundo.
Pedirán un informe al Ministro de Educación por los cuadernillos de ESI distribuidos en escuelas fueguinasTierra del Fuego18/11/2025
Legisladores libertarios piden precisiones sobre el contenido de los cuadernillos, luego de acusar al Ministerio de "adoctrinar" a niños y adolescentes sobre relaciones entre personas del mismo sexo, como por ejemplo celebrar el "Día del Orgullo" gay.
El PJ buscará aprobar una declaración contra a "injerencia de Estados Unidos" en la Base Naval de UshuaiaTierra del Fuego18/11/2025
Los legisladores justicialistas impulsan una declaración que advierte sobre riesgos a la soberanía ante eventuales injerencias extranjeras en infraestructura estratégica.
La Comisión Investigadora de $LIBRA acusa a Javier y Karina Milei de responsabilidad política en una presunta estafa millonariaNacionales18/11/2025
Diputados apuntan al Presidente y a su hermana por un presunto esquema financiero que habría eludido controles y provocado pérdidas masivas.