Devastación en el sur de Asia: más de 1.100 muertos y millones de afectados por inundaciones extremas

Barrios y aldeas completamente sumergidos, carreteras inundadas, viviendas destruidas y ríos convertidos en torrentes de lodo. Las imágenes aéreas tomadas por drones ofrecen apenas una primera impresión de la magnitud del desastre que ha golpeado el sur de Asia en los últimos días, donde el monzón estacional y una inusual actividad ciclónica devastaron zonas enteras de Sri Lanka, Indonesia, Tailandia y Malasia.

El saldo es alarmante: más de 1.100 muertos y cientos de desaparecidos, especialmente en varias provincias de Sumatra (Indonesia) y en Sri Lanka, donde vastas regiones permanecen aisladas. A esto se suma una cifra estremecedora: más de dos millones de personas afectadas, según datos de la Cruz Roja Internacional.

Indonesia: casi 300.000 evacuados por el ciclón Senyar

En Indonesia, alrededor de 290.000 personas fueron desplazadas tras las lluvias extremas que dejó el ciclón tropical Senyar, que arrasó comunidades del noroeste con deslizamientos de tierra, lodo y escombros. El presidente Prabowo Subianto recorrió las zonas más dañadas y aseguró que, aunque las previsiones indican una mejora, el país atraviesa su peor tragedia natural desde el tsunami de 2018. Hasta ahora, se han confirmado más de 600 muertes.

Sri Lanka declara el estado de emergencia

Sri Lanka enfrenta una situación igualmente crítica: al menos 390 muertos y un número similar de desaparecidos. El presidente Anura Kumara Dissanayake declaró el estado de emergencia, describiendo las inundaciones provocadas por el ciclón Ditwah como “el desastre natural más complejo en la historia del país”.

Partes de Colombo, la capital, siguen bajo el agua. Más de 200.000 personas fueron trasladadas a refugios y el gobierno solicitó ayuda internacional mientras helicópteros militares continúan rescatando familias atrapadas.

Tailandia y Malasia también sufren el impacto

En Tailandia, las lluvias torrenciales causaron al menos 176 muertes, mientras que en Malasia dos personas fallecieron por el temporal que golpeó la región en simultáneo.

OMS: el impacto del cambio climático es “innegable”

Desde Ginebra, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que estos eventos son “otro recordatorio de cómo el cambio climático está generando fenómenos extremos cada vez más frecuentes”. La organización desplegó equipos de emergencia y envió suministros sanitarios a las zonas afectadas.

Con información de ANSA