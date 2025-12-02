Ucrania utilizó drones navales Sea Baby, desarrollados localmente, para atacar a dos petroleros rusos sancionados que operaban en la llamada “flota fantasma” destinada a evadir restricciones internacionales.
Devastación en el sur de Asia: más de 1.100 muertos y millones de afectados por inundaciones extremas
Monzones intensificados y ciclones poco frecuentes arrasan Sri Lanka, Indonesia, Tailandia y Malasia, con pueblos enteros bajo el agua y cientos de desaparecidos.Mundo02/12/2025
Barrios y aldeas completamente sumergidos, carreteras inundadas, viviendas destruidas y ríos convertidos en torrentes de lodo. Las imágenes aéreas tomadas por drones ofrecen apenas una primera impresión de la magnitud del desastre que ha golpeado el sur de Asia en los últimos días, donde el monzón estacional y una inusual actividad ciclónica devastaron zonas enteras de Sri Lanka, Indonesia, Tailandia y Malasia.
El saldo es alarmante: más de 1.100 muertos y cientos de desaparecidos, especialmente en varias provincias de Sumatra (Indonesia) y en Sri Lanka, donde vastas regiones permanecen aisladas. A esto se suma una cifra estremecedora: más de dos millones de personas afectadas, según datos de la Cruz Roja Internacional.
Indonesia: casi 300.000 evacuados por el ciclón Senyar
En Indonesia, alrededor de 290.000 personas fueron desplazadas tras las lluvias extremas que dejó el ciclón tropical Senyar, que arrasó comunidades del noroeste con deslizamientos de tierra, lodo y escombros. El presidente Prabowo Subianto recorrió las zonas más dañadas y aseguró que, aunque las previsiones indican una mejora, el país atraviesa su peor tragedia natural desde el tsunami de 2018. Hasta ahora, se han confirmado más de 600 muertes.
Sri Lanka declara el estado de emergencia
Sri Lanka enfrenta una situación igualmente crítica: al menos 390 muertos y un número similar de desaparecidos. El presidente Anura Kumara Dissanayake declaró el estado de emergencia, describiendo las inundaciones provocadas por el ciclón Ditwah como “el desastre natural más complejo en la historia del país”.
Partes de Colombo, la capital, siguen bajo el agua. Más de 200.000 personas fueron trasladadas a refugios y el gobierno solicitó ayuda internacional mientras helicópteros militares continúan rescatando familias atrapadas.
Tailandia y Malasia también sufren el impacto
En Tailandia, las lluvias torrenciales causaron al menos 176 muertes, mientras que en Malasia dos personas fallecieron por el temporal que golpeó la región en simultáneo.
OMS: el impacto del cambio climático es “innegable”
Desde Ginebra, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que estos eventos son “otro recordatorio de cómo el cambio climático está generando fenómenos extremos cada vez más frecuentes”. La organización desplegó equipos de emergencia y envió suministros sanitarios a las zonas afectadas.
Con información de ANSA
La advertencia del presidente estadounidense llega luego de que el regulador aeronáutico de EE.UU. alertara sobre una “situación potencialmente peligrosa” en la zona por el aumento de la actividad militar.
Avanza la obra portuaria en Puerto Williams y se consolida como futura puerta de acceso a la AntártidaMundo27/11/2025
La ciudad chilena pretende quedarse con los cruceros turísticos en el Canal Beagle y ser la puerta a la Antártida, que hasta ahora mantiene el Puerto de Ushuaia.
Cabello advierte que Venezuela "decide quién vuela y quién no" tras cancelaciones de aerolíneas
"Si en 48 horas ustedes no reanudan los vuelos, no los reanuden más" les dijo el Gobierno a las empresas aéreas que cancelaron sus vuelos por la tensión militar estadounidense en el Caribe.
Avances cautelosos en las negociaciones por Ucrania mientras crece la presión internacional
Las negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz en Ucrania muestran señales de avance, aunque sin indicios concretos de un desenlace cercano.
Rusia dice que esperará información oficial sobre el nuevo “marco de paz” entre EE.UU. y Ucrania
El portavoz del Kremlin aseguró que Rusia sigue de cerca las negociaciones, pero que aún no recibió documentos oficiales. Putin advierte de no llegar a un acuerdo avanzará aún más sobre Ucrania.
Bolsonaro atribuye a “alucinaciones por medicamentos” la manipulación de su tobillera electrónica
El exmandatario aseguró ante la Corte que la mezcla de anticonvulsivos le provocó paranoia y lo llevó a alterar el dispositivo de vigilancia.
Washington apunta a la cúpula militar y al Gobierno de Nicolás Maduro en una nueva escalada de presión.
Aerolíneas de Europa y América cancelan vuelos a Venezuela tras alerta de seguridad de EE.UU
Las compañías aéreas emitieron decidieron tomar la medida luego de que Estados Unidos emitiera un aviso global advirtiendo sobre la necesidad de “extremar la precaución”.
Según el mandatario, los agentes de la CIA buscan llevar adelante operaciones que tendrían como objetivo afectar el sistema eléctrico nacional y las instalaciones petroleras.
El Gobierno habilitó y delineó el funcionamiento de la nueva Ventanilla Única de Pago Registral AutomotorNacionales01/12/2025
LA Ventanilla agrupa el pago de aranceles registrales, impuestos, tasas locales, sellos y multas de tránsito vinculados con trámites de radicación y transferencia de automotores.
Comienza aplicarse el aumento en las tarifas del gas establecido por el Gobierno nacionalEconomía01/12/2025
Se trata de un aumento 7,50% que se aplicará a todos los usuarios de servicio completo y tendrá impacto directo en las próximas facturas.
Silvina Real, personal trainer de Ushuaia denunció mediante un video en Facebook que el hotel #LosCauquenes le negó acceso y priorizó a turistas. “No somos bienvenidas las personas de Tierra del Fuego al hotel”, afirmó.
AlertAR permitirá emitir avisos por catástrofes naturales, emergencias climáticas, incidentes graves, evacuaciones, riesgos para la población y búsquedas urgentes.