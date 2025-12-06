Edicto judicial del Juzgado Civil, Comercial y Ambiental N° 3 de la ciudad de San Luis

El hombre, empleado de la empresa Volcar S.A., salió despedido del habitáculo de su camión tras un desperfecto mecánico y falleció horas más tarde en el Hospital Regional Ushuaia.
Los hogares fueguinos mejoran su conectividad, con un aumento del 5,5% en accesos residenciales y un desempeño parejo entre conexiones fijas y móviles
El Grupo Aeronaval embarcó en el rompehielos ARA “Almirante Irízar” y multiplicará la capacidad operativa en el continente blanco.
Habrá espectáculos, juegos, patio gastronómico y un amplio dispositivo de seguridad y accesibilidad. Luck Ra será el show antes del encendido del árbol.
Durante el operativo, habrá puestos informativos, controles preventivos y servicios para quienes ingresen o egresen de la isla.