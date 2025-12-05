Todo listo para el Encendido del Arbolito en Río Grande

El tradicional Encendido del Arbolito volverá a reunir este fin de semana a miles de familias de toda Tierra del Fuego, en un evento que ya se consolidó como una de las celebraciones más importantes del año. Se espera que cientos de vecinos de Ushuaia y Tolhuin viajen hacia la ciudad norte, donde el Municipio ofrecerá un espectáculo de mayor magnitud que los que se realizan en otras localidades de la provincia.

La fiesta comenzará a las 15:30 con actividades recreativas para todas las edades, la Juegoteca y el cierre de las escuelitas deportivas municipales. Desde las 16:30, el escenario principal cobrará vida con las presentaciones de C Baila Cumbia, Señora Cumbia, De Caravana y Q’ Descontrol, que animarán la previa del esperado show central de Luck Ra, uno de los artistas más convocantes del país.

Durante toda la jornada, las y los asistentes podrán disfrutar de un amplio patio gastronómico con variedad de carritos y propuestas culinarias pensadas para todos los gustos.

Tras el espectáculo de Luck Ra, la celebración continuará con la Banda Municipal, artistas locales y DJs que acompañarán al público hasta la medianoche. En ese momento se encenderá el Árbol más grande del país, un hito que marca simbólicamente el inicio de los festejos de fin de año.

Para garantizar un desarrollo seguro de la jornada, el Municipio puso en marcha un importante operativo conjunto con Defensa Civil, Bomberos Voluntarios, Policía Provincial, Policía Federal, Prefectura Naval, BIM Nº5, Tránsito, Comercio, Servicios Veterinarios, Género y Diversidad, Deportes y Promotores Territoriales. El dispositivo contempla cortes de calles, ordenamiento de accesos, monitoreo con cámaras, postas sanitarias, puntos de encuentro, presencia costera preventiva, control de carritos gastronómicos y refuerzo del perímetro con apoyo del BIM Nº5.

Esta edición también contará con un Punto Accesible destinado a personas con movilidad reducida y discapacidad motriz que cuenten con CUD, con el objetivo de garantizar una experiencia inclusiva para toda la comunidad.

El Municipio invitó a todas las familias fueguinas a participar de una noche única, en la que Río Grande volverá a encender su espíritu de fin de año y a celebrar de manera colectiva el inicio de una nueva temporada festiva.