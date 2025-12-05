Durante el operativo, habrá puestos informativos, controles preventivos y servicios para quienes ingresen o egresen de la isla.
Todo listo para el Encendido del Arbolito en Río Grande
Habrá espectáculos, juegos, patio gastronómico y un amplio dispositivo de seguridad y accesibilidad. Luck Ra será el show antes del encendido del árbol.Tierra del Fuego05/12/2025
El tradicional Encendido del Arbolito volverá a reunir este fin de semana a miles de familias de toda Tierra del Fuego, en un evento que ya se consolidó como una de las celebraciones más importantes del año. Se espera que cientos de vecinos de Ushuaia y Tolhuin viajen hacia la ciudad norte, donde el Municipio ofrecerá un espectáculo de mayor magnitud que los que se realizan en otras localidades de la provincia.
La fiesta comenzará a las 15:30 con actividades recreativas para todas las edades, la Juegoteca y el cierre de las escuelitas deportivas municipales. Desde las 16:30, el escenario principal cobrará vida con las presentaciones de C Baila Cumbia, Señora Cumbia, De Caravana y Q’ Descontrol, que animarán la previa del esperado show central de Luck Ra, uno de los artistas más convocantes del país.
Durante toda la jornada, las y los asistentes podrán disfrutar de un amplio patio gastronómico con variedad de carritos y propuestas culinarias pensadas para todos los gustos.
Tras el espectáculo de Luck Ra, la celebración continuará con la Banda Municipal, artistas locales y DJs que acompañarán al público hasta la medianoche. En ese momento se encenderá el Árbol más grande del país, un hito que marca simbólicamente el inicio de los festejos de fin de año.
Para garantizar un desarrollo seguro de la jornada, el Municipio puso en marcha un importante operativo conjunto con Defensa Civil, Bomberos Voluntarios, Policía Provincial, Policía Federal, Prefectura Naval, BIM Nº5, Tránsito, Comercio, Servicios Veterinarios, Género y Diversidad, Deportes y Promotores Territoriales. El dispositivo contempla cortes de calles, ordenamiento de accesos, monitoreo con cámaras, postas sanitarias, puntos de encuentro, presencia costera preventiva, control de carritos gastronómicos y refuerzo del perímetro con apoyo del BIM Nº5.
Esta edición también contará con un Punto Accesible destinado a personas con movilidad reducida y discapacidad motriz que cuenten con CUD, con el objetivo de garantizar una experiencia inclusiva para toda la comunidad.
El Municipio invitó a todas las familias fueguinas a participar de una noche única, en la que Río Grande volverá a encender su espíritu de fin de año y a celebrar de manera colectiva el inicio de una nueva temporada festiva.
El Grupo Aeronaval embarcó en el rompehielos ARA “Almirante Irízar” y multiplicará la capacidad operativa en el continente blanco.
El acceso a internet en Tierra del Fuego creció 5,3% y ya supera los 185 mil accesosTierra del Fuego04/12/2025
Los hogares fueguinos mejoran su conectividad, con un aumento del 5,5% en accesos residenciales y un desempeño parejo entre conexiones fijas y móviles
La oposición denunció que se bloquearon reiterados intentos de convocar sesiones, mientras crecen las críticas por la falta de actividad legislativa.
Asumieron los diputados fueguinos Agustín Tita y Miguel Rodríguez en el Congreso: “Un día importante para nuestra provincia” dijo MelellaTierra del Fuego03/12/2025
El Gobernador celebró la jura de los nuevos diputados nacionales y destacó el rol que tendrán para defender los intereses de Tierra del Fuego.
Reapareció la funcionaria municipal Vanesa Saez y anunció que denunciará los comentarios en su contraTierra del Fuego03/12/2025
La funcionaria negó tener denuncias en su contra, denunció hostigamiento y adelantó que iniciará acciones legales por difamación.
Condenaron a 5 años al hombre que incendió el supermercado La Victoria en UshuaiaTierra del Fuego03/12/2025
El Tribunal de Juicio condenó a Omar Daniel Roldán por el incendio que destruyó el comercio en enero de 2025. La querella había solicitado 8 años y la Fiscalía 6 años y 6 meses.
AUDIOS 24 | Una vecina denunció una brutal agresión policial tras reclamar por la usurpación de su vivienda en UshuaiaTierra del Fuego02/12/2025
La mujer asegura que fue golpeada y reducida violentamente por al menos nueve policías dentro de su propio departamento en el cual se había hecho presente porque su inquilina se lo usurpó. “Pensé que me mataban”, afirmó la vecina de delicado estado de salud producto de operaciones.
Río Grande ya registra un 60% de ocupación hotelera por la llegada de Luck Ra al Encendido del ArbolitoTierra del Fuego02/12/2025
El show del artista cordobés impulsa reservas y anticipan un fuerte movimiento turístico y comercial para el fin de semana.
Asumió la concejal Saldías | Lechman afirmó: “Ushuaia necesita compromiso real y la seriedad que exige la función pública”Tierra del Fuego02/12/2025
El referente de Somos Fueguinos acompañó la asunción de Marjorette Saldías y llamó a fortalecer la responsabilidad pública en un contexto complejo para la ciudad.
Tragedia en Ushuaia | Un chofer murió tras ser despedido de la cabina del camiónPoliciales02/12/2025
El hombre, empleado de la empresa Volcar S.A., salió despedido del habitáculo de su camión tras un desperfecto mecánico y falleció horas más tarde en el Hospital Regional Ushuaia.
Putin advierte que Rusia tomará el control total del Donbás por la fuerza si Ucrania no se retira
El presidente ruso sostuvo que "liberamos estos territorios por la fuerza de las armas, o las tropas ucranianas abandonan estos territorios". Kiev rechaza la invasión.
