VIDEO | Caputo confirmó que Argentina vuelve al mercado de deuda con un bono a 2029
El ministro de Economía anunció que el país regresará al financiamiento voluntario tras siete años, con una colocación destinada a refinanciar vencimientos y permitir la acumulación de reservas del Banco Central.Economía05/12/2025
El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó este lunes en diálogo con el periodista Antonio Laje que la Argentina regresa de manera inminente al mercado de deuda, a través de la emisión de un bono a cuatro años, con vencimiento en noviembre de 2029 y un cupón del 6,5%.
En una entrevista con el periodista Antonio Laje, el funcionario nacional confirmó que "estamos volviendo con un bono a cuatro años, a noviembre del 2029, con un cupón del 6,5%” y explicó que el regreso a los mercados está directamente relacionado con el debate sobre la acumulación de reservas. “Este es el gobierno que más reservas ha comprado por lejos. Nosotros hemos comprado en estos 20 meses 30.000 millones de dólares”, afirmó. Sin embargo, aclaró que esa compra no se tradujo en acumulación debido a que “como Argentina es un país que no tiene crédito, hemos tenido que estar cancelando toda la deuda que hemos heredado”.
En ese sentido, detalló que se pagaron “40.000 millones de dólares con importadores, más a los organismos multilaterales, más al mercado”, lo que permitió reducir la deuda consolidada en “50.000 millones de dólares” desde el inicio de la actual gestión.
Caputo subrayó que la nueva emisión no busca incrementar el endeudamiento, sino refinanciar obligaciones existentes. “Esta colocación no es deuda nueva, es para repagar deuda vieja”, explicó. Al poder refinanciar los vencimientos, agregó, el Banco Central podrá comenzar a consolidar sus reservas: “Cada dólar que compre ahora sí lo puede acumular. Esto soluciona el debate sobre la acumulación”.
El ministro también destacó que la Argentina no accede al mercado voluntario desde enero de 2018 y aclaró que la operación será bajo legislación local debido a las limitaciones de la ley Guzmán (por el ex ministro del expresidente Alberto Fernández): “La legislación internacional no permite hacerlo sin aprobación del Congreso, o sea que esto sería ley local”, aclaró.
Respecto al vencimiento de deuda que enfrenta el país en enero, Caputo señaló que esta colocación cubrirá solo parte del monto: “Una parte”, dijo, y afirmó que la intención oficial es “pagar los vencimientos de enero sin que bajen las reservas”.
El funcionario desmintió además rumores sobre un supuesto préstamo de 20.000 millones de dólares ofrecido por bancos internacionales. “Nadie te va a prestar 20.000 millones de dólares de Argentina en ningún contexto. Eso era falso”, sostuvo. Sí reconoció que hubo propuestas más acotadas: “Nos ofrecieron 6.000, 7.000 millones”.
Finalmente, Caputo aseguró que el Gobierno acude al mercado en un contexto más favorable tras la baja del riesgo país luego de las elecciones. “Nos parecía mucho más importante, como señal, poder hacer estas cosas por nosotros mismos”, afirmó. Y cerró: “Salimos al mercado sabiendo que vamos a tener éxito en la colocación”.
Asignaron 50 mil autos eléctricos e híbridos para la importación sin arancel para 2026Economía03/12/2025
La convocatoria abarca vehículos eléctricos puros, híbridos, híbridos mild e híbridos enchufables, todos con un valor de origen de hasta 16.000 dólares. En total, se aprobaron 71 modelos de 32 marcas.
Ahora ARCA cambia el régimen del IVA y más personas serán alcanzadas en la venta y prestaciones de servicios onlineEconomía02/12/2025
El nuevo régimen aplicará para quienes realicen operaciones de venta de cosas muebles no registrables, tanto nuevas como usadas, para los locadores de obra y los prestadores de servicios a través de plataformas online, desde este diciembre.
Comienza aplicarse el aumento en las tarifas del gas establecido por el Gobierno nacionalEconomía01/12/2025
Se trata de un aumento 7,50% que se aplicará a todos los usuarios de servicio completo y tendrá impacto directo en las próximas facturas.
Jubilados | El Gobierno recurre nuevamente al bono de 70 mil pesos creado por Massa en 2023Economía01/12/2025
En diciembre las jubilaciones volverán a percibir el bono que se mantiene desde el 2023 y no habrá un refuerzo durante el mes de las fiestas de fin de año. El sistema previsional continúa dependiendo de bonos para sostener los haberes más bajos.
Caputo aprobó un incremento del 7,5% a la tarifa de gas de noviembre y otro aumento en diciembreEconomía28/11/2025
El Ministerio de Economía argumenta que el Estado nacional ya no puede sostener subsidios generalizados debido a la situación fiscal y aplicará el aumento directamente en las facturaciones, sin que generen ganancias en las distribuidoras o empresas.
El Gobierno vuelve a postergar parte del aumento impositivo a los combustibles y traslada el impacto completo a enero de 2026Economía28/11/2025
El gobierno decidió postergar la aplicación del aumento del impuesto a los combustibles previsto para el 1 de diciembre y que hubiera generado un aumento en la aceleración de la inflación. El golpe el bolsillo vendrá en enero.
El Gobierno emite instrumentos de deuda pública en pesos y dólares para financiar el Presupuesto NacionalEconomía27/11/2025
Economía colocará cuatro títulos públicos y ampliará cinco instrumentos vigentes para financiar el Presupuesto Nacional y atender vencimientos de corto plazo.
La ANSES aplicó un incremento del 2,34% según la variación del IPC y fijó los montos del haber mínimo, máximo, PBU, PUAM y bases imponibles. Mantiene el bono de Massa de 70 mil pesos.
Tragedia en Ushuaia | Un chofer murió tras ser despedido de la cabina del camiónPoliciales02/12/2025
El hombre, empleado de la empresa Volcar S.A., salió despedido del habitáculo de su camión tras un desperfecto mecánico y falleció horas más tarde en el Hospital Regional Ushuaia.
La oposición denunció que se bloquearon reiterados intentos de convocar sesiones, mientras crecen las críticas por la falta de actividad legislativa.
Reapareció la funcionaria municipal Vanesa Saez y anunció que denunciará los comentarios en su contraTierra del Fuego03/12/2025
La funcionaria negó tener denuncias en su contra, denunció hostigamiento y adelantó que iniciará acciones legales por difamación.
El acceso a internet en Tierra del Fuego creció 5,3% y ya supera los 185 mil accesosTierra del Fuego04/12/2025
Los hogares fueguinos mejoran su conectividad, con un aumento del 5,5% en accesos residenciales y un desempeño parejo entre conexiones fijas y móviles
El Grupo Aeronaval embarcó en el rompehielos ARA “Almirante Irízar” y multiplicará la capacidad operativa en el continente blanco.