VIDEO | Caputo confirmó que Argentina vuelve al mercado de deuda con un bono a 2029

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó este lunes en diálogo con el periodista Antonio Laje que la Argentina regresa de manera inminente al mercado de deuda, a través de la emisión de un bono a cuatro años, con vencimiento en noviembre de 2029 y un cupón del 6,5%.

En una entrevista con el periodista Antonio Laje, el funcionario nacional confirmó que "estamos volviendo con un bono a cuatro años, a noviembre del 2029, con un cupón del 6,5%” y explicó que el regreso a los mercados está directamente relacionado con el debate sobre la acumulación de reservas. “Este es el gobierno que más reservas ha comprado por lejos. Nosotros hemos comprado en estos 20 meses 30.000 millones de dólares”, afirmó. Sin embargo, aclaró que esa compra no se tradujo en acumulación debido a que “como Argentina es un país que no tiene crédito, hemos tenido que estar cancelando toda la deuda que hemos heredado”.

En ese sentido, detalló que se pagaron “40.000 millones de dólares con importadores, más a los organismos multilaterales, más al mercado”, lo que permitió reducir la deuda consolidada en “50.000 millones de dólares” desde el inicio de la actual gestión.

Caputo subrayó que la nueva emisión no busca incrementar el endeudamiento, sino refinanciar obligaciones existentes. “Esta colocación no es deuda nueva, es para repagar deuda vieja”, explicó. Al poder refinanciar los vencimientos, agregó, el Banco Central podrá comenzar a consolidar sus reservas: “Cada dólar que compre ahora sí lo puede acumular. Esto soluciona el debate sobre la acumulación”.

El ministro también destacó que la Argentina no accede al mercado voluntario desde enero de 2018 y aclaró que la operación será bajo legislación local debido a las limitaciones de la ley Guzmán (por el ex ministro del expresidente Alberto Fernández): “La legislación internacional no permite hacerlo sin aprobación del Congreso, o sea que esto sería ley local”, aclaró.

Respecto al vencimiento de deuda que enfrenta el país en enero, Caputo señaló que esta colocación cubrirá solo parte del monto: “Una parte”, dijo, y afirmó que la intención oficial es “pagar los vencimientos de enero sin que bajen las reservas”.

El funcionario desmintió además rumores sobre un supuesto préstamo de 20.000 millones de dólares ofrecido por bancos internacionales. “Nadie te va a prestar 20.000 millones de dólares de Argentina en ningún contexto. Eso era falso”, sostuvo. Sí reconoció que hubo propuestas más acotadas: “Nos ofrecieron 6.000, 7.000 millones”.

Finalmente, Caputo aseguró que el Gobierno acude al mercado en un contexto más favorable tras la baja del riesgo país luego de las elecciones. “Nos parecía mucho más importante, como señal, poder hacer estas cosas por nosotros mismos”, afirmó. Y cerró: “Salimos al mercado sabiendo que vamos a tener éxito en la colocación”.