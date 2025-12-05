El próximo martes 9 de diciembre comenzará el operativo Verano Seguro en Tierra del Fuego, un programa de prevención para asistir tanto a quienes viajarán hacia el continente como para los que permanecerán para disfrutar de la isla.

Como parte del dispositivo, se instalarán puestos de asistencia en puntos estratégicos de la Ruta Nacional Nº 3: a la salida de Ushuaia, en Tolhuin y en un punto principal ubicado en la ex balanza al norte de Río Grande. Allí, personal especializado brindará información sobre la documentación requerida para transitar, medidas de seguridad vial, estado del cruce por barcaza, horarios fronterizos y recomendaciones para el viaje. Además, se entregará un kit de presentes a los conductores.

Cada puesto contará con WiFi libre, baños, contenedores para residuos y agua caliente, con el propósito de ofrecer un espacio cómodo y funcional para quienes transiten por la ruta.

Del operativo participarán Protección Civil, la Subsecretaría de Transporte y la Policía Provincial, que mantendrá presencia las 24 horas. En tanto, los controles de Protección Civil comenzarán a partir de las 5:00.

El viceministro de Coordinación de Gabinete, Jorge Canals, destacó que “la idea es acompañar tanto a las familias que salen de vacaciones como a las que regresan o nos visitan. Vamos a entregar recomendaciones y los conductores o conductoras podrán completar documentación que se debe presentar para pasar por Chile”.

En ese sentido, remarcó la articulación entre las áreas del Estado: “Detrás de este tipo de operativos hay mucha gente que está preparada. Verano Seguro es un operativo que hemos proyectado para darle continuidad a lo que fue el trabajo de invierno, donde todo lo que tiene que ver con el Sistema Integral de Seguridad de la Provincia ha trabajado coordinadamente con excelentes resultados”.