9 de diciembre comenzará el operativo Verano Seguro en Tierra del Fuego
Durante el operativo, habrá puestos informativos, controles preventivos y servicios para quienes ingresen o egresen de la isla.Tierra del Fuego05/12/2025
El próximo martes 9 de diciembre comenzará el operativo Verano Seguro en Tierra del Fuego, un programa de prevención para asistir tanto a quienes viajarán hacia el continente como para los que permanecerán para disfrutar de la isla.
Como parte del dispositivo, se instalarán puestos de asistencia en puntos estratégicos de la Ruta Nacional Nº 3: a la salida de Ushuaia, en Tolhuin y en un punto principal ubicado en la ex balanza al norte de Río Grande. Allí, personal especializado brindará información sobre la documentación requerida para transitar, medidas de seguridad vial, estado del cruce por barcaza, horarios fronterizos y recomendaciones para el viaje. Además, se entregará un kit de presentes a los conductores.
Cada puesto contará con WiFi libre, baños, contenedores para residuos y agua caliente, con el propósito de ofrecer un espacio cómodo y funcional para quienes transiten por la ruta.
Del operativo participarán Protección Civil, la Subsecretaría de Transporte y la Policía Provincial, que mantendrá presencia las 24 horas. En tanto, los controles de Protección Civil comenzarán a partir de las 5:00.
El viceministro de Coordinación de Gabinete, Jorge Canals, destacó que “la idea es acompañar tanto a las familias que salen de vacaciones como a las que regresan o nos visitan. Vamos a entregar recomendaciones y los conductores o conductoras podrán completar documentación que se debe presentar para pasar por Chile”.
En ese sentido, remarcó la articulación entre las áreas del Estado: “Detrás de este tipo de operativos hay mucha gente que está preparada. Verano Seguro es un operativo que hemos proyectado para darle continuidad a lo que fue el trabajo de invierno, donde todo lo que tiene que ver con el Sistema Integral de Seguridad de la Provincia ha trabajado coordinadamente con excelentes resultados”.
El acceso a internet en Tierra del Fuego creció 5,3% y ya supera los 185 mil accesosTierra del Fuego04/12/2025
Los hogares fueguinos mejoran su conectividad, con un aumento del 5,5% en accesos residenciales y un desempeño parejo entre conexiones fijas y móviles
Asumieron los diputados fueguinos Agustín Tita y Miguel Rodríguez en el Congreso: “Un día importante para nuestra provincia” dijo MelellaTierra del Fuego03/12/2025
El Gobernador celebró la jura de los nuevos diputados nacionales y destacó el rol que tendrán para defender los intereses de Tierra del Fuego.
Reapareció la funcionaria municipal Vanesa Saez y anunció que denunciará los comentarios en su contraTierra del Fuego03/12/2025
La funcionaria negó tener denuncias en su contra, denunció hostigamiento y adelantó que iniciará acciones legales por difamación.
Condenaron a 5 años al hombre que incendió el supermercado La Victoria en UshuaiaTierra del Fuego03/12/2025
El Tribunal de Juicio condenó a Omar Daniel Roldán por el incendio que destruyó el comercio en enero de 2025. La querella había solicitado 8 años y la Fiscalía 6 años y 6 meses.
AUDIOS 24 | Una vecina denunció una brutal agresión policial tras reclamar por la usurpación de su vivienda en UshuaiaTierra del Fuego02/12/2025
La mujer asegura que fue golpeada y reducida violentamente por al menos nueve policías dentro de su propio departamento en el cual se había hecho presente porque su inquilina se lo usurpó. “Pensé que me mataban”, afirmó la vecina de delicado estado de salud producto de operaciones.
Río Grande ya registra un 60% de ocupación hotelera por la llegada de Luck Ra al Encendido del ArbolitoTierra del Fuego02/12/2025
El show del artista cordobés impulsa reservas y anticipan un fuerte movimiento turístico y comercial para el fin de semana.
Asumió la concejal Saldías | Lechman afirmó: “Ushuaia necesita compromiso real y la seriedad que exige la función pública”Tierra del Fuego02/12/2025
El referente de Somos Fueguinos acompañó la asunción de Marjorette Saldías y llamó a fortalecer la responsabilidad pública en un contexto complejo para la ciudad.
Tragedia en Ushuaia | Un chofer murió tras ser despedido de la cabina del camiónPoliciales02/12/2025
El hombre, empleado de la empresa Volcar S.A., salió despedido del habitáculo de su camión tras un desperfecto mecánico y falleció horas más tarde en el Hospital Regional Ushuaia.
Putin advierte que Rusia tomará el control total del Donbás por la fuerza si Ucrania no se retira
El presidente ruso sostuvo que "liberamos estos territorios por la fuerza de las armas, o las tropas ucranianas abandonan estos territorios". Kiev rechaza la invasión.
