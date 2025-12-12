El Presidente firmó el proyecto de reforma laboral minutos después de aterrizar en Buenos Aires, tras su viaje a Noruega, y lo enviará al Congreso para su tratamiento en sesiones extraordinarias.
Leonel Chiarella asumió la presidencia de la UCR a nivel nacional
Con 36 años, el Intendente de Venado Tuerto se convirtió en el presidente más joven en los 135 años de historia del partido. En su discurso, apuntó al modelo libertario diciendo que “el superávit por el superávit mismo no sirve de nada; sirve cuando se hace obra, cuando se garantiza seguridad, salud y educación”.Nacionales12/12/2025
La Unión Cívica Radical renovó este viernes por la tarde las autoridades del Comité Nacional y el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, fue elegido para suceder al diputado Martín Lousteau. Con 36 años, se convirtió en el presidente más joven en los 135 años de historia del partido.
En su discurso de asunción, Chiarella abrió con una declaración personal: “Uno de los valores más importantes con los que me criaron es la gratitud”, dijo, y agradeció a Dios, a su familia, a su novia Nani y a su equipo en Venado Tuerto por “el gran trabajo que hacemos todos los días”.
Ante gobernadores, intendentes, legisladores y el Plenario de Delegados reunidos en la sede de la UCR, el dirigente remarcó la importancia de una gestión sin corrupción: “Demostramos todos los días que los recursos alcanzan cuando no hay corrupción en el Estado, que si no se roba, la plata alcanza”.
También sostuvo que el equilibrio fiscal debe estar asociado a resultados concretos: “El superávit por el superávit mismo no sirve de nada; sirve cuando se hace obra, cuando se garantiza seguridad, salud y educación”, apuntó en referencia al modelo libertario.
Chiarella afirmó sentirse “muy feliz, orgulloso y emocionado” por asumir la conducción nacional del radicalismo. Sostuvo que ocupar un lugar que antes tuvieron Alem, Yrigoyen, Balbín y Alfonsín representa “el mayor desafío de mi militancia política”.
Reivindicó la gestión de los gobernadores e intendentes radicales: “No son ideas, son hechos. Gobernamos mirando a los ojos a la gente, demostrando que se puede gobernar con honestidad, porque la honestidad no se pregona: se demuestra”.
El nuevo presidente recordó sus inicios militantes a los 15 años, cuando se acercó al hoy ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico: “Quiero militar en la juventud radical”, contó que le dijo en aquel primer encuentro. También agradeció especialmente al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, por su acompañamiento y por “todo lo que venimos transformando en la provincia”.
Chiarella convocó a una campaña de reconstrucción territorial inspirada en Alfonsín: “Si enorme es el desafío, inmensa debe ser nuestra voluntad”, afirmó y pidió militar en redes, recorrer barrios y “tocar el timbre” a los afiliados para fortalecer la presencia del partido en todo el país.
Sobre el rumbo de su presidencia, planteó una conducción basada en humildad, trabajo territorial y responsabilidad institucional: “Vamos a dejar la vida durante estos dos años, porque antes que cualquier cargo, soy un militante político” y reconoció que para algunos la presidencia puede ser “una papa caliente”, pero para el radicalismo es “el desafío más hermoso”.
“Vivimos un momento complejo, donde existe una grieta que solo los beneficia a ellos. Pero tenemos la responsabilidad de contar que existe una manera diferente de hacer política”, dijo el radical.
En la nueva conducción Chiarella estará acompañado por:
- Piera Fernández (secretaria General)
- Inés Brizuela y Doria (vicepresidenta 1ª)
- Javier Bee Sellares (vicepresidente 2º)
- María Inés Zigarán (vicepresidenta 3ª)
- Secretarios: Daniel Kroneberger, Gabriela Valenzuela, Danya Tavela, Ramón Mestre, Agustina Madariaga y Daniel Angelici.
