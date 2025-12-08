Luis Petri presentó su renuncia como Ministro de Defensa

El ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, presentó formalmente su renuncia al cargo, que tendrá vigencia a partir del 9 de diciembre de 2025, según informó a través de una carta enviada al presidente Javier Milei. La decisión se conoce en medio de la polémica generada por las fotos que el funcionario difundió en redes sociales, donde aparece vestido de piloto de avión durante la llegada de los cazas F-16. Petri no es militar, sino abogado, lo que generó críticas y comentarios en distintos sectores.

En la misiva de renuncia, Petri destacó los logros alcanzados en materia de modernización militar y la recuperación de las capacidades del Sistema de Defensa durante los dos años de gestión. Sostuvo que haber integrado el Gabinete nacional “quedará grabado en su memoria y en su corazón”, y afirmó que la misión encomendada por Milei —reconstruir y modernizar las Fuerzas Armadas— representó “una tarea de enorme trascendencia” tras décadas de desinversión.

El ministro saliente remarcó que bajo la conducción presidencial se impulsó “un proceso de transformación histórico”, que incluyó la recuperación de material crítico, el fortalecimiento del adiestramiento, actualizaciones doctrinarias y la incorporación del sistema de armas F-16, además de una mayor cooperación con países aliados.

Asimismo, resaltó el rol de las Fuerzas Armadas en la protección de fronteras, el control de la zona económica exclusiva y la asistencia en catástrofes naturales, como los temporales de Bahía Blanca, Zárate y Campana, y los incendios en Córdoba, Bariloche y El Bolsón.

Petri agradeció al Presidente por la confianza y al equipo del Ministerio por el trabajo realizado. “Conformamos un verdadero equipo que enfrenta los problemas de décadas sin excusas”, señaló.

Además, confirmó que el 10 de diciembre asumirá como diputado nacional por Mendoza, luego de haber sido electo en los comicios del 26 de octubre. Desde su banca, aseguró que continuará respaldando al Gobierno y defendiendo el rumbo de cambio impulsado por la administración Milei.