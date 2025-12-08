Washington aportó USD 40 millones, avaló la transferencia desde Dinamarca y brindará entrenamiento y soporte para la modernización aérea argentina
Luis Petri presentó su renuncia como Ministro de Defensa
El funcionario dejará el cargo el 9 de diciembre de 2025. Antes de su salida, publicó imágenes vestido como aviador por la llegada de los F-16, pese a no ser militar sino abogado.Nacionales08/12/2025
El ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, presentó formalmente su renuncia al cargo, que tendrá vigencia a partir del 9 de diciembre de 2025, según informó a través de una carta enviada al presidente Javier Milei. La decisión se conoce en medio de la polémica generada por las fotos que el funcionario difundió en redes sociales, donde aparece vestido de piloto de avión durante la llegada de los cazas F-16. Petri no es militar, sino abogado, lo que generó críticas y comentarios en distintos sectores.
En la misiva de renuncia, Petri destacó los logros alcanzados en materia de modernización militar y la recuperación de las capacidades del Sistema de Defensa durante los dos años de gestión. Sostuvo que haber integrado el Gabinete nacional “quedará grabado en su memoria y en su corazón”, y afirmó que la misión encomendada por Milei —reconstruir y modernizar las Fuerzas Armadas— representó “una tarea de enorme trascendencia” tras décadas de desinversión.
El ministro saliente remarcó que bajo la conducción presidencial se impulsó “un proceso de transformación histórico”, que incluyó la recuperación de material crítico, el fortalecimiento del adiestramiento, actualizaciones doctrinarias y la incorporación del sistema de armas F-16, además de una mayor cooperación con países aliados.
Asimismo, resaltó el rol de las Fuerzas Armadas en la protección de fronteras, el control de la zona económica exclusiva y la asistencia en catástrofes naturales, como los temporales de Bahía Blanca, Zárate y Campana, y los incendios en Córdoba, Bariloche y El Bolsón.
Petri agradeció al Presidente por la confianza y al equipo del Ministerio por el trabajo realizado. “Conformamos un verdadero equipo que enfrenta los problemas de décadas sin excusas”, señaló.
Además, confirmó que el 10 de diciembre asumirá como diputado nacional por Mendoza, luego de haber sido electo en los comicios del 26 de octubre. Desde su banca, aseguró que continuará respaldando al Gobierno y defendiendo el rumbo de cambio impulsado por la administración Milei.
El Gobierno aprobó la nueva "Política de Inteligencia Nacional" y ordenó a la SIDE elaborar la Estrategia de InteligenciaNacionales05/12/2025
Según detalla el decreto, la aprobación de esta nueva política responde a la "necesidad de modernizar, jerarquizar y transparentar las funciones de inteligencia en un contexto internacional complejo, con amenazas y riesgos crecientes en materia de defensa, seguridad interior y ciberseguridad".
VIDEO | Vilma Ripoll quiso reclamarle a Milei por el Garrahan y fue frenada por la seguridadNacionales04/12/2025
La diputada del MST-FIT Unidad intentó acercarse al presidente al finalizar la Asamblea Legislativa, pero solo llegó hasta el vallado. Entre lágrimas, cuestionó el despliegue de seguridad y exigió que se cumpla la Ley de Emergencia del Garrahan.
VIDEO | Asumió Alejandra Monteoliva como nueva Ministra de Seguridad de la NaciónNacionales02/12/2025
Monteoliva fue funcionaria del gobierno cordobés de José Manuel de la Sota, del gobierno de Mauricio Macri y se desempeñaba como secretaria de Seguridad Nacional en el gobierno de Milei.
Alejandra Monteoliva fue designada oficialmente como nueva Ministra de Seguridad NacionalNacionales02/12/2025
El Gobierno oficializó el cambio en el Ministerio de Seguridad: a partir del 2 de diciembre, Alejandra Monteoliva reemplazará a Patricia Bullrich, cuya renuncia fue aceptada por decreto.
AlertAR permitirá emitir avisos por catástrofes naturales, emergencias climáticas, incidentes graves, evacuaciones, riesgos para la población y búsquedas urgentes.
El Gobierno habilitó y delineó el funcionamiento de la nueva Ventanilla Única de Pago Registral AutomotorNacionales01/12/2025
LA Ventanilla agrupa el pago de aranceles registrales, impuestos, tasas locales, sellos y multas de tránsito vinculados con trámites de radicación y transferencia de automotores.
La funcionaria oficializó su salida del Ministerio de Seguridad mediante una carta dirigida al presidente Javier Milei, difundida en redes sociales. Su renuncia será efectiva el 1° de diciembre y será sucedida por Alejandra Monteoliva.
Octubre dejó un fuerte saldo negativo en el turismo internacional: crecieron las salidas y cayeron las llegadasNacionales27/11/2025
El país registró un déficit de 549,7 mil visitantes por la diferencia entre entradas y salidas. Además, cayó el número de turistas internacionales respecto al 2024.
Whirlpool cierra su planta en la Provincia de Buenos Aires y desvincula a 220 trabajadoresNacionales26/11/2025
Otra empresa, de la larga lista que reducen personal ante la caída del consumo, decidió desvincular a los trabajadores de la planta Pilar, y de manera sorpresiva.
Comienza aplicarse el aumento en las tarifas del gas establecido por el Gobierno nacionalEconomía01/12/2025
Se trata de un aumento 7,50% que se aplicará a todos los usuarios de servicio completo y tendrá impacto directo en las próximas facturas.
Washington aportó USD 40 millones, avaló la transferencia desde Dinamarca y brindará entrenamiento y soporte para la modernización aérea argentina
El siniestro sucedió en 12 de Octubre y Cabo Moyano donde un motociclista y su acompañante fueron trasladados al Hospital.
Tierra del Fuego inicia su participación en los Juegos Binacionales de la Araucanía 2025Tierra del Fuego07/12/2025
Los seleccionados fueguinos comenzarán este domingo su participación en los XXXII Juegos Binacionales de la Araucanía, que se desarrollan en la provincia de La Pampa.
El turista, oriundo de distrito bonaerense de Avellaneda, sufrió una descompensación en una caminata al Ojo del Albino; fue evacuado en helicóptero pero no sobrevivió.