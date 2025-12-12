Estados Unidos se prepara para incautar más buques petroleros frente a las costas de Venezuela

VIDEO | Zelenski visitó la línea del frente en Kupiansk y desmintió las afirmaciones de Moscú sobre el control ruso en la zonaMundo12/12/2025
El Presidente de Ucrania estuvo a menos de 2 kilómetros de los rusos, en el frente de batalla.
En la escalada del conflicto, Estados Unidos refuerza su estrategia de presión contra el gobierno de Nicolás Maduro y anticipa nuevas intercepciones de buques que transportan crudo venezolano e iraní en el Caribe.Mundo12/12/2025 Reuters
Estados Unidos se prepara para interceptar más barcos que transportan petróleo venezolano, luego de la reciente incautación de un petrolero esta semana, en el marco del aumento de la presión sobre el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
La operación marcó la primera interdicción de un buque o cargamento venezolano desde que Washington impuso sanciones contra la industria petrolera del país en 2019. La acción se dio en paralelo a una importante acumulación militar estadounidense en el sur del Caribe, y mientras el presidente Donald Trump intensifica su estrategia para forzar la salida de Maduro.
La maniobra norteamericana generó alerta entre armadores, operadores y agencias marítimas vinculadas al transporte de crudo venezolano. Muchas de estas compañías están evaluando cancelar o posponer zarpe desde aguas venezolanas en los próximos días, según señalaron fuentes del sector naviero a la agencia Reuters.
De acuerdo con las mismas fuentes —que solicitaron mantener el anonimato debido a la sensibilidad del tema—, Estados Unidos prepara nuevas intervenciones directas en las próximas semanas contra barcos que transporten petróleo venezolano y que, además, podrían haber movido crudo de otros países sujetos también a sanciones estadounidenses, como Irán.
El Presidente de Ucrania estuvo a menos de 2 kilómetros de los rusos, en el frente de batalla.
El gobierno británico salió al cruce de las declaraciones de Milei sobre un posible diálogo para levantar el bloqueo que se impone sobre Argentina. Además, sostienen que “la soberanía de las Islas Malvinas no es negociable y defenderemos su derecho a la autodeterminación”.
La muerte de un jefe criminal y las heridas del líder Kempès Sanon reavivan el temor a una nueva ola de violencia en una capital haitiana dominada casi por completo por grupos armados.
El presidente ucraniano reafirmó que su país “no tiene derecho legal ni moral” a entregar tierras a Rusia, mientras Donald Trump insiste en que Kiev debe aceptar concesiones para poner fin al conflicto.
El Presidente de EE.UU aseguró que el gobierno de Nicolás Maduro “tiene los días contados”, defendió los ataques a narcolanchas y no descartó aplicar acciones similares en Venezuela, México y Colombia.
El enviado de Trump aseguró que la paz está a “metros de distancia”, pero bloqueada por dos puntos críticos: territorio y energía nuclear.
El titular de Defensa, Padrino López, sostuvo que, “bajo el liderazgo” del presidente Maduro, Venezuela responderá “cuando sea necesario” para “mantener íntegra” la patria.
El jefe del ejército ucraniano señala que Moscú despliega más de 710.000 militares y lanza hasta 5.000 drones kamikaze diarios, pero asegura que Ucrania mantiene la defensa y la paridad tecnológica.
Solo aerolíneas venezolanas mantienen operaciones en el aeropuerto Simón Bolívar, mientras persisten las cancelaciones de compañías extranjeras.
El presidente ruso sostuvo que "liberamos estos territorios por la fuerza de las armas, o las tropas ucranianas abandonan estos territorios". Kiev rechaza la invasión.
La cartera de Seguridad publicó en sus redes sociales su nuevo sello, similar al utilizado por los organismos estatales de Estados Unidos.
El gobierno británico salió al cruce de las declaraciones de Milei sobre un posible diálogo para levantar el bloqueo que se impone sobre Argentina. Además, sostienen que “la soberanía de las Islas Malvinas no es negociable y defenderemos su derecho a la autodeterminación”.
Con apenas tres sesiones en todo el año, la Legislatura termina 2025 como uno de los poderes del Estado con peor desempeño. La conducción de Mónica Urquiza también queda bajo escrutinio por no garantizar el funcionamiento mínimo del cuerpo.
Dos médicos de una clínica privada estaban acusados de homicidio culposo por presunta responsabilidad en la muerte de un bebé recién nacido fueron absueltos.
El repudio se produce luego de que la empresa israelí Navitas Petroleum avance en el desarrollo del yacimiento “Sea Lion”, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte.