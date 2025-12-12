Estados Unidos se prepara para incautar más buques petroleros frente a las costas de Venezuela

Estados Unidos se prepara para interceptar más barcos que transportan petróleo venezolano, luego de la reciente incautación de un petrolero esta semana, en el marco del aumento de la presión sobre el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

La operación marcó la primera interdicción de un buque o cargamento venezolano desde que Washington impuso sanciones contra la industria petrolera del país en 2019. La acción se dio en paralelo a una importante acumulación militar estadounidense en el sur del Caribe, y mientras el presidente Donald Trump intensifica su estrategia para forzar la salida de Maduro.

La maniobra norteamericana generó alerta entre armadores, operadores y agencias marítimas vinculadas al transporte de crudo venezolano. Muchas de estas compañías están evaluando cancelar o posponer zarpe desde aguas venezolanas en los próximos días, según señalaron fuentes del sector naviero a la agencia Reuters.

De acuerdo con las mismas fuentes —que solicitaron mantener el anonimato debido a la sensibilidad del tema—, Estados Unidos prepara nuevas intervenciones directas en las próximas semanas contra barcos que transporten petróleo venezolano y que, además, podrían haber movido crudo de otros países sujetos también a sanciones estadounidenses, como Irán.