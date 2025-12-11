SENASA declaró la alerta sanitaria por sarna ovina en siete departamentos de Chubut

Con el objetivo de contener los focos emergentes de sarna ovina en la provincia de Chubut y evitar su avance hacia regiones declaradas libres, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) declaró la alerta sanitaria en los departamentos de Gastre, Telsen, Cushamen, Languineo, Paso de Indios, Mártires y Gaiman.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 939/2025, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, y establece el fortalecimiento de todas las tareas de vigilancia, prevención, control y erradicación de esta parasitosis causada por el ácaro Psoroptes ovis. La decisión responde al incremento de casos detectados en los últimos años en la provincia.

El anuncio se tomó tras el trabajo conjunto con la Comisión Provincial de Sanidad Animal (COPROSA) de Chubut, que integra a productores y autoridades provinciales. La alerta contempla notificación obligatoria e inmediata ante cualquier hallazgo sospechoso y la aplicación de protocolos sanitarios para la atención de potenciales brotes.

Medidas obligatorias ante la detección de la enfermedad

Ante un caso confirmado de sarna ovina, los productores deberán:

Denunciar inmediatamente al SENASA.

Tratar a la totalidad de la majada afectada mediante un plan antisárnico realizado por veterinarios acreditados o personal capacitado de COPROSA, bajo supervisión del servicio sanitario oficial.

Requisitos para el traslado de animales

La normativa incorpora medidas estrictas para los movimientos de ovinos y sus productos desde los departamentos en alerta hacia zonas libres.

Para traslados que no sean a faena:

Aplicar tratamiento antisárnico completo: dos baños por inmersión con intervalo de 10 a 12 días, y el segundo dentro de los 7 días previos al traslado.

Presentar el Certificado de Inspección Sanitaria Oficial, que acompaña al Documento de Tránsito electrónico (DT-e).

Cumplir con un aislamiento cuarentenario de 24 días en el establecimiento de destino.



Para traslados a faena inmediata:

Si el destino es un frigorífico de tránsito federal, solo se requiere autorización oficial del SENASA.

Si se trata de frigoríficos sin tránsito federal, se deberá presentar el Certificado de Inspección Sanitaria Oficial o un certificado emitido por COPROSA Chubut.

La normativa busca no solo reducir los focos en Chubut, sino también evitar la propagación hacia Santa Cruz, provincia declarada libre en 2023, lo que representaría un riesgo para la salud animal y para la continuidad de la actividad productiva y comercial en la región patagónica.



Sobre la enfermedad

La sarna ovina es una de las parasitosis de mayor impacto en la ganadería patagónica. Se transmite principalmente por contacto directo y tiene mayor incidencia en otoño e invierno. Mantiene síntomas como caída de lana, formaciones de costras, prurito intenso, con comportamientos anormales de rascado. Presencia del denominado “granito”, vesículas verde-azuladas típicas de la afección.

En estadios avanzados: zonas sin lana, costras amarillentas y piel endurecida (“acartonada”), especialmente en fosas nasales, región perianal y espacios interdigitales. Por ello, se recomienda realizar revisiones periódicas de las majadas: primero a distancia en el potrero o corral y, ante conductas sospechosas, inspeccionar individualmente a los animales.

Ante cualquier sospecha, se debe notificar de inmediato al SENASA y aplicar un tratamiento integral sobre el 100% del rodeo, utilizando productos autorizados. El organismo recuerda que los inyectables no garantizan eficacia plena, por lo que el baño por inmersión, supervisado por un veterinario oficial, continúa siendo el método más efectivo para el control y erradicación de la enfermedad.