El 12 de enero, fecha clave para el acuerdo UE–Mercosur

El 12 de enero podría marcar un punto de inflexión histórico en las relaciones entre la Unión Europea y América Latina, o convertirse en un nuevo capítulo de frustración diplomática. El desenlace del acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur dependerá, en gran medida, de las garantías exigidas por los agricultores europeos y del delicado equilibrio de poder dentro del bloque sudamericano.
Superado —al menos formalmente— el aplazamiento de la cumbre impulsado por Roma y París, la Comisión Europea volvió a poner en marcha su maquinaria diplomática con un objetivo ambicioso: cerrar el acuerdo con Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia en menos de un mes.
Lo que está en juego es considerable. El tratado daría origen a la mayor zona de libre comercio del planeta, con más de 700 millones de consumidores, pero también pondría a prueba la credibilidad de Europa como socio confiable, en un escenario global sacudido por la política arancelaria del presidente estadounidense Donald Trump.
Salvaguardias, estándares y la presión del agro europeo
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el presidente francés, Emmanuel Macron, trasladaron la responsabilidad del acuerdo a Bruselas, exigiendo cláusulas de salvaguardia y “medidas espejo” que obliguen a los productos sudamericanos a cumplir los mismos estándares europeos en materia de pesticidas, seguridad alimentaria y bienestar animal.
Para Italia, la postura es tajante: “Lo que está prohibido en la Unión Europea no puede reingresar por la ventana de las importaciones”. Sin embargo, el frente más sensible sigue siendo Francia, donde los agricultores temen una avalancha de carne vacuna y aves de corral producidas a menor costo y bajo normas menos estrictas, lo que amenaza directamente la rentabilidad del sector.
Avances técnicos y un calendario que complica
Una primera señal llegó esta semana con el acuerdo preliminar entre el Parlamento Europeo y los Veintisiete sobre las salvaguardias antidumping de la UE. El texto deberá ahora ser analizado por los embajadores —posiblemente el 22 de diciembre— y luego por el pleno del Parlamento Europeo para obtener el estatus oficial que reclama Roma.
El principal obstáculo sigue siendo el calendario político. El Parlamento Europeo no volverá a sesionar en Estrasburgo antes del 19 de enero, lo que complica la posibilidad de una firma rápida bajo la presidencia rotatoria del Mercosur, actualmente en manos del brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, que al día siguiente será transferida a Paraguay, encabezado por el conservador Santiago Peña.
Von der Leyen busca sostener el consenso
Pese al escenario incierto, la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, intentó mantener la cohesión interna y aseguró estar “confiada” en alcanzar la mayoría cualificada, para la cual el apoyo de Italia resulta decisivo.
Descartada la posibilidad de reescribir el tratado, Bruselas explora soluciones intermedias, como la firma de compromisos formales y jurídicamente vinculantes, plasmados en un intercambio de cartas con los socios del Mercosur.
Alemania presiona, Francia duda
La presión de Berlín y los países nórdicos sigue siendo intensa. Incluso el líder conservador alemán Friedrich Merz intentó imponer el ritmo a Italia, minimizando el pedido de aplazamiento a “dos semanas” y asegurando que la firma llegará finalmente.
En cambio, París mantiene una posición más rígida. Aunque Macron cerró la puerta al acuerdo en su forma actual, su exigencia de un “cambio de naturaleza” del tratado refleja el clima social tenso en Francia, donde continúan las protestas rurales y los tractores siguen ocupando las rutas, con la mirada puesta en las elecciones presidenciales de 2027.
Mercosur mira más allá de Europa
Mientras la Unión Europea debate internamente, los países del Mercosur no detienen su agenda internacional. En la cumbre de Foz do Iguaçu, los socios sudamericanos avanzan en negociaciones comerciales con Emiratos Árabes Unidos —el acuerdo más cercano al cierre—, además de Canadá, Japón, India, Vietnam e Indonesia.
