Hantavirus |“Se dejó instalar una campaña que dañó la imagen de Ushuaia” apuntó Rafael sobre la comunicación de las autoridades provinciales y municipales

El ex ministro de Salud de Tierra del Fuego, Rubén Rafael, cuestionó la reacción del Gobierno provincial y del Municipio de Ushuaia frente a la repercusión internacional generada tras el caso de hantavirus detectado en un crucero que pasó por la capital fueguina, ya que mientras medios internacionales avanzaban con la idea instalada del virus en Ushuaia había un profundo silencio, y pese a ser advertidos inclusos por periodistas de Tierra del Fuego.

Durante una entrevista en el programa “Periodismo” de Radio Provincia Ushuaia, Rafael sostuvo que existió “una campaña” mediática internacional que terminó asociando a Ushuaia con una enfermedad contagiosa, el relleno sanitario y la muerte de pasajeros vinculados al caso índice.

“La prensa internacional estaba asociando Ushuaia con cruceros, enfermedad contagiosa y muerte, y eso se viralizó prácticamente a nivel mundial. Mientras tanto, acá no aparecía una respuesta oficial contundente que aclarara la situación”, expresó.

El profesional remarcó que Tierra del Fuego “nunca tuvo casos autóctonos de hantavirus” y explicó que los pocos antecedentes registrados correspondieron a personas contagiadas en otras zonas del país. “Somos una provincia libre de hantavirus. No tenemos circulación autóctona ni el mismo tipo de roedor transmisor que existe en otras regiones del país”, afirmó.

Rafael también señaló que la reacción institucional llegó “tarde” y consideró que la respuesta fue impulsada por reclamos públicos y la presión mediática. “Fue una reacción tardía y hasta forzada. Muchos empezamos a ver con preocupación cómo esto avanzaba en medios internacionales sin que hubiera una postura clara de quienes debían defender a la provincia”, indicó.

En ese sentido, reveló que terminó brindando entrevistas a medios nacionales e internacionales como TV Pública, C5N, La Rai de Italia y RT, el canal ruso de noticias. “Había un vacío comunicacional y alguien tenía que salir a explicar lo que realmente estaba pasando”, sostuvo.

El ex ministro también cuestionó la falta de un comité de crisis y de voceros políticos de mayor jerarquía para enfrentar la situación. “El único que hablaba era el director de Epidemiología, Juan Petrina, que hizo un enorme trabajo, pero seguía siendo un director de planta. No hablaba un ministro, no hablaba el gobernador, no hablaba el Infuetur”, expresó.

Además, advirtió sobre el impacto económico que podría generar la instalación de esa imagen negativa sobre Ushuaia y el turismo antártico. “No se defendió como correspondía un recurso genuino para la provincia como el turismo de cruceros. Estamos en una situación económica compleja, con fábricas cerrando y problemas financieros. Por eso era fundamental cuidar el destino Ushuaia”, afirmó.

Rafael consideró que esta experiencia debería dejar enseñanzas para futuras crisis sanitarias y comunicacionales. “Hay que aprender de esto. Cuando ocurre una situación así, tiene que existir una respuesta coordinada, con voceros claros, transparencia y una estrategia profesional para comunicarle al mundo”, concluyó.