Gran Premio de la Hermandad 2026: horarios de frontera, cortes de ruta y todo lo que hay que saber

La 51ª edición del Gran Premio de la Hermandad se realizará del viernes 14 al domingo 16 de agosto de 2026, uniendo nuevamente las ciudades de Río Grande, en Argentina, y Porvenir, en Chile.

La histórica competencia automovilística volverá a atravesar caminos de ambos lados de la frontera y obligará a implementar un operativo especial de seguridad, tránsito y funcionamiento de los pasos fronterizos durante todo el fin de semana.

Del dispositivo participarán Protección Civil, Policía Provincial, Seguridad Vial, la Unidad Provincial de Manejo del Fuego, el sistema de Salud y otras áreas del Gobierno fueguino, junto a Gendarmería Nacional, Bomberos Voluntarios de Río Grande, el Municipio y las instituciones responsables de la organización.

Para quienes tengan previsto viajar entre Argentina y Chile durante esos días, uno de los puntos centrales será conocer a qué hora estará abierta la frontera de San Sebastián, ya que habrá modificaciones y cierres vinculados directamente con el desarrollo de la carrera.

Horarios de la frontera durante el Gran Premio de la Hermandad

El viernes 14 de agosto, la salida de Argentina estará habilitada entre las 8:00 y las 23:40, mientras que el ingreso al país podrá realizarse desde las 8:00 hasta las 00:00.

Ese esquema especial permitirá realizar los trámites aduaneros de los vehículos que participarán de la competencia. Los autos de carrera deberán ser declarados como tales y trasladados mediante carros, bateas o lanza fija. Además, cada vehículo de competición podrá contar con un único vehículo de auxilio debidamente identificado.

El sábado 15, día de la primera etapa, la frontera tendrá una reapertura entre las 5:00 y las 8:00, condicionada al paso del vehículo barredor. Posteriormente, la salida del país estará habilitada hasta las 23:40 y el ingreso hasta las 00:00.

El domingo 16 de agosto se repetirá la reapertura entre las 5:00 y las 8:00, también sujeta al paso del vehículo barredor. Ese día, la salida de Argentina podrá realizarse hasta las 21:40 y el ingreso hasta las 22:00.

Cortes de ruta en Tierra del Fuego

Las restricciones también alcanzarán diferentes accesos al circuito en el sector argentino.

El sábado 15 de agosto, por la primera etapa del Gran Premio, se cortará la circulación a las 10:00 en el cruce Chorrillos-Ruta Nacional 3 y, en el mismo horario, en el sector cruce La Arcillosa-Ruta Nacional 3-Puente La Arcillosa.

Para el domingo 16, la largada del primer vehículo está prevista para las 9:00. Debido a ello, los cortes comenzarán más temprano: desde las 6:30 tanto en el cruce La Arcillosa-RN3-Puente La Arcillosa como en el cruce Chorrillos-RN3.

Del lado chileno también se aplicarán restricciones. El sábado, desde las 6:30 se interrumpirá la circulación entre Porvenir y Onaisin, mientras que desde las 8:00 se cortará el tramo entre Onaisin y Don Lalo. A esa misma hora se producirá el cierre total de la frontera en ambos sentidos.

El domingo habrá un corte desde las 7:00 entre Don Lalo y Onaisin y desde las 8:00 entre Onaisin y Porvenir y entre Porvenir y Don Lalo. La frontera volverá a cerrarse completamente en ambos sentidos desde las 8:00.

Las autoridades solicitaron especialmente a conductores, residentes y espectadores respetar los horarios, los controles y las indicaciones del personal desplegado, además de evitar ingresar a sectores que formen parte del circuito mientras los vehículos se encuentren en competencia.