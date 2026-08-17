Ushuaia alcanzó el 81% de ocupación turística durante el fin de semana largo

Más de un millón de turistas se movilizaron por el país durante el fin de semana largo y generaron un impacto económico de $245.907 millones. En Tierra del Fuego, Ushuaia lideró la ocupación con el 81%, mientras que el gasto diario alcanzó los $360.000 por visitante.
 
17/08/2026
Ushuaia, Faro del FIn del Mundo
Ushuaia, Faro del Fin del Mundo

El fin de semana largo por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín dejó un importante movimiento turístico en Tierra del Fuego, con una ocupación hotelera y parahotelera promedio del 68% y Ushuaia posicionada como el principal destino de la provincia.

De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Ushuaia alcanzó una ocupación del 81%, mientras que Tolhuin registró el 38% y Río Grande el 21%.

El gasto promedio diario se ubicó en $360.000 por turista, con una estadía media de tres días en Tierra del Fuego.

La nieve volvió a ocupar un lugar central en el movimiento turístico del fin de semana. Los centros invernales del Valle de Tierra Mayor concentraron visitantes con propuestas como esquí, snowboard, caminatas con raquetas, motos de nieve y trineos.

En la capital fueguina, la actividad también estuvo acompañada por las tradicionales navegaciones por el Canal Beagle, las visitas al Parque Nacional Tierra del Fuego, el Tren del Fin del Mundo y los diferentes recorridos por la ciudad.

El movimiento del fin de semana tuvo además un componente particular con una nueva edición del Gran Premio de la Hermandad, desarrollado entre el 14 y el 16 de agosto. La histórica competencia automovilística internacional movilizó corredores, equipos, familiares y visitantes por distintos puntos de Tierra del Fuego.

retiro (3)Más de un millón de turistas viajaron por el fin de semana largo, pero gastaron menos que en 2023

Más turistas en todo el país, pero con un consumo más moderado

A nivel nacional, 1.074.171 personas viajaron durante el fin de semana largo, generando un impacto económico directo estimado en $245.907 millones.

La cantidad de turistas representó un crecimiento del 24,2% frente a 2023, último año en el que la conmemoración de San Martín había conformado un fin de semana largo comparable.

El relevamiento de CAME mostró, sin embargo, un escenario marcado por mayor cantidad de viajeros pero un comportamiento más cauteloso en el gasto, una tendencia que atravesó el movimiento turístico en distintos destinos del país.

Los eventos, la nieve, los atractivos naturales y las escapadas de corta distancia estuvieron entre los principales factores que impulsaron los viajes.

En Tierra del Fuego, los números dejaron una marcada diferencia entre las tres ciudades: Ushuaia superó ampliamente el promedio provincial con un 81% de ocupación, mientras que Tolhuin alcanzó el 38% y Río Grande cerró el fin de semana con el 21%.

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