Más de un millón de turistas viajaron por el fin de semana largo, pero gastaron menos que en 2023

El fin de semana largo por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín dejó un fuerte movimiento turístico en Argentina, con más de un millón de personas viajando por diferentes destinos del país, aunque el consumo volvió a mostrar señales de cautela.

De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), se movilizaron 1.074.171 turistas, un 24,2% más que en 2023, último año en el que la fecha conformó un fin de semana largo comparable.

El movimiento generó un impacto económico directo de $245.907 millones. Sin embargo, al descontar la inflación, el gasto total resultó 6,3% inferior al registrado durante el mismo fin de semana de 2023.

Los números muestran así un comportamiento que se viene consolidando durante 2026: más personas dispuestas a viajar, pero con estadías más cortas y un mayor control de los gastos.

La permanencia promedio en los destinos fue de dos días, frente a los 2,3 días registrados en 2023, lo que representa una reducción del 13%.

El gasto promedio diario por turista alcanzó los $114.464, aunque medido a precios constantes significó una caída real del 13,2% frente al antecedente de hace tres años.

Las reservas también reflejaron cambios en los hábitos de los viajeros. En numerosos destinos comenzaron con niveles moderados y crecieron a medida que se acercó el fin de semana, con mayor presencia de decisiones de último momento y escapadas de cercanía.

La nieve, las propuestas vinculadas con la naturaleza, los eventos culturales y deportivos y el turismo termal estuvieron entre los principales factores que impulsaron el movimiento.