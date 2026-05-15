Milei avanza con el plan de vender todas las acciones estatales de la empresa Aysa

El Gobierno nacional avanzó formalmente con el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima (AySA) al autorizar el llamado a licitación pública nacional e internacional para vender el 90% de las acciones que actualmente están en manos del Estado.

La medida fue oficializada este viernes mediante la Resolución 704/2026 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el ministro Luis Caputo.

Según se establece en la normativa, el proceso contempla la venta total del paquete accionario estatal de Agua y Saneamientos Argentinos a un “operador estratégico” mediante una licitación pública de alcance nacional e internacional.

El 10% restante de las acciones continuará en manos de los trabajadores de la empresa a través del Programa de Propiedad Participada.

Desde el Ejecutivo señalaron que la privatización de AySA forma parte de las reformas impulsadas bajo la Ley Bases y remarcaron que el objetivo es llevar adelante una “transformación refundacional” del sistema de provisión de agua potable y saneamiento.

La resolución también confirma que el proceso será realizado a través de la plataforma oficial CONTRAT.AR y que la convocatoria será publicada en medios nacionales e internacionales, incluido el portal del Banco Mundial “DGMARKET”.

AySA había sido declarada “sujeta a privatización” a través de la Ley 27.742 y posteriormente el Gobierno avanzó con modificaciones en el marco regulatorio del servicio para habilitar el proceso de venta.

La empresa presta actualmente el servicio de agua potable y desagües cloacales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde abastece a millones de usuarios.