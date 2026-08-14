Vecinos fueguinos reclaman respuestas al IPVyH por viviendas: algunos aseguran que esperan hace 21 años

Vecinos autoconvocados de distintos puntos de Tierra del Fuego profundizaron este viernes su reclamo por el acceso a la vivienda y exigieron respuestas al Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat (IPVyH), en medio de situaciones de familias que, según señalaron, llevan hasta 21 años esperando una solución habitacional.

Representantes del espacio “IPVyH - Vecinos Autoconvocados de TDF”, que reúne a personas de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin, mantuvieron durante la mañana una reunión con el legislador Juan Carlos Pino, vicepresidente de la Comisión N°5 de Vivienda de la Legislatura provincial.

Según informaron los vecinos, durante el encuentro expusieron distintos cuestionamientos relacionados con el funcionamiento del sistema habitacional y solicitaron mayor información sobre las viviendas adjudicadas, la situación actual de quienes permanecen inscriptos y los proyectos que todavía no fueron finalizados.

Tras la reunión, aseguraron que Pino asumió el compromiso de avanzar con un pedido formal de informes dirigido al IPVyH. Los autoconvocados indicaron además que buscarán que la presentación cuente con el acompañamiento de los distintos legisladores provinciales.

Paralelamente, presentaron notas ante las mesas de entrada de los diferentes bloques políticos de la Legislatura para poner el reclamo en conocimiento de todas las fuerzas con representación parlamentaria.

Mientras se desarrollaban estas gestiones en Ushuaia, otro grupo de vecinos se concentró frente a la sede del IPVyH en Río Grande.

Allí reclamaron ser recibidos por la presidenta del organismo, Laura Montes, y solicitaron respuestas sobre la situación de las familias que permanecen dentro de la demanda habitacional provincial.

Uno de los principales planteos está relacionado con la transparencia de las adjudicaciones. Los vecinos quieren conocer el detalle de las viviendas entregadas y reclaman información actualizada que permita determinar cuál es la situación real del padrón de demanda.

En la última década el organismo hizo entrega de viviendas e incluso a personas que esperaron pocos años y otros casos de los "llegados del norte", desplazando a los fueguinos que esperan un techo.

La organización también solicitó precisiones sobre los criterios utilizados para seleccionar a los adjudicatarios y el funcionamiento del sistema de puntajes.

Otro punto del reclamo son las obras habitacionales que permanecen paralizadas o pendientes de finalización. Los autoconvocados pretenden que se realice un relevamiento que permita conocer qué proyectos podrían terminarse y cuál es su situación actual.

El planteo adquiere especial relevancia por la antigüedad que, según los propios vecinos, presentan algunos expedientes. Dentro del grupo aseguran que existen familias que llevan hasta 21 años inscriptas y esperando acceder a una vivienda.

Ahora, los autoconvocados esperan ser convocados a una reunión de la Comisión N°5 de la Legislatura, donde pretenden que la problemática habitacional y los pedidos de información sean abordados formalmente.