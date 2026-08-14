Vecinos fueguinos reclaman respuestas al IPVyH por viviendas: algunos aseguran que esperan hace 21 años
Tierra del Fuego14/08/2026
Familias autoconvocadas de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin reclaman información sobre adjudicaciones, padrones, obras paralizadas y criterios de entrega de viviendas.
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