Rescatan a 30 leones y tigres de un zoológico de Luján y los trasladan a santuarios en África y Estados Unidos

Un total de 30 leones y tigres comenzaron a ser evacuados del antiguo zoológico de Luján, en la Provincia de Buenos Aires, donde permanecieron durante años en cautiverio y, en muchos casos, en condiciones que provocaron graves problemas en su estado de salud.

El operativo comenzó este viernes y contempla el traslado de los grandes felinos desde Argentina hacia santuarios de vida silvestre ubicados en Sudáfrica y Estados Unidos, después de años de incertidumbre sobre el destino de los animales.

La organización internacional de bienestar animal Four Paws, encargada de supervisar el procedimiento, calificó la operación como uno de los mayores traslados de grandes felinos en cautiverio realizados en el mundo.

Los animales fueron preparados para ingresar en grandes contenedores especialmente acondicionados antes de iniciar un complejo recorrido aéreo hacia sus nuevos hogares.

Del total, nueve tigres y seis leones serán trasladados al santuario Lionsrock, en Sudáfrica, un establecimiento que alberga a más de 80 grandes felinos en recintos naturales distribuidos sobre unas 60 hectáreas.

Otros ocho tigres y siete leones viajarán a The Wild Animal Sanctuary, en Colorado, Estados Unidos, donde animales rescatados viven en amplios hábitats.

Un complejo operativo

El traslado requiere diferentes rutas internacionales. Los animales destinados a Estados Unidos viajarán a través de Chile, mientras que aquellos que serán llevados a Sudáfrica volarán hacia Johannesburgo con escala en Frankfurt o Ámsterdam. Desde allí deberán completar otras cuatro horas de viaje terrestre hasta el santuario. Durante las semanas previas, los cuidadores trabajaron para acostumbrar a los animales a ingresar voluntariamente en las jaulas de transporte. Algunos, sin embargo, debieron ser sedados para poder realizar el procedimiento de manera segura.

El zoológico de Luján fue clausurado en 2020 por las autoridades ante cuestionamientos relacionados con la seguridad y el bienestar animal. El establecimiento se había hecho conocido por permitir que los visitantes mantuvieran contacto directo con tigres y leones e incluso se fotografiaran junto a ellos.

Cuando cerró sus puertas había alrededor de 200 grandes felinos, según datos proporcionados por Four Paws. Cuando la organización llegó al predio en 2023 quedaban 112 y, dos años después, cuando pudo hacerse cargo del lugar, el número se había reducido a 62.

La situación sanitaria de algunos ejemplares refleja las condiciones en las que permanecieron durante años. Varios presentan dificultades para caminar debido a obesidad, pérdida de masa muscular o problemas de nutrición, mientras que otros padecen enfermedades dentales y renales.