Río Grande: Multan a un conductor por circular por la bicisenda y arrojar escombros en la Costanera

El Municipio de Río Grande intervino ante la circulación de un vehículo por la bicisenda de la Costanera y el arrojo de escombros en un espacio público, una situación que fue advertida y denunciada por vecinos de la ciudad.

La intervención se produjo luego de recibir información y material a través de la línea de Atención Ciudadana 147. A partir de esos elementos, los equipos municipales constataron lo ocurrido y avanzaron con las actuaciones correspondientes.

Según se informó, el responsable deberá afrontar multas de tránsito y ambientales, de acuerdo con la normativa vigente.

Además del depósito irregular de residuos, desde el Municipio señalaron que el vehículo ingresó a un espacio destinado exclusivamente a peatones y ciclistas, generando un riesgo para las personas que utilizan diariamente la Costanera para caminar, andar en bicicleta o realizar actividades recreativas.

La Ordenanza Municipal N.º 2941/11 prohíbe arrojar residuos en espacios públicos y sitios no habilitados. Los escombros y restos provenientes de obras o materiales de construcción deben ser gestionados mediante los mecanismos establecidos y tampoco pueden depositarse en contenedores destinados a residuos domiciliarios.

El Municipio destacó la participación de los vecinos que denunciaron el hecho, ya que permitió identificar la situación e intervenir.

Para informar hechos que afecten el espacio público, se encuentra disponible la línea de Atención Ciudadana 147, de lunes a domingo, entre las 6:00 y las 00:00 horas.