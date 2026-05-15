Choque frontal cerca del acceso a Las Termas de Tolhuin

Una camioneta y un camión protagonizaron este viernes un choque frontal sobre la banquina de la Ruta Nacional N° 3, cerca del cruce con la Ruta Provincial N° 26, en el sector conocido como acceso a Las Termas.

Según informó la Policía Provincial, el hecho ocurrió alrededor de las 19:00 horas y consistió en un choque frontal entre una camioneta Toyota Hilux gris y un camión Mercedes-Benz modelo 3132.

La camioneta era conducida por Feliciano Ledesma, quien viajaba acompañado por una mujer. Ambos fueron trasladados de manera preventiva en ambulancia al Hospital Modular de Tolhuin para su evaluación médica.

En tanto, el camión era manejado por Miguel Tangora, quien circulaba junto a un acompañante. Ambos indicaron no haber sufrido lesiones producto del impacto.

Las autoridades trabajan en las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produjo el siniestro.