Alerta por fuertes vientos en Ushuaia

La ciudad de Ushuaia atraviesa este lunes una jornada marcada por fuertes vientos, bajas temperaturas y probabilidad de lluvias débiles durante la tarde, según los distintos reportes meteorológicos difundidos para la capital fueguina.

De acuerdo al pronóstico, las ráfagas más intensas se registrarán entre el mediodía y las primeras horas de la tarde, pudiendo alcanzar velocidades de hasta 81 kilómetros por hora provenientes del sector sudoeste.

Durante la mañana, las temperaturas se ubicarán entre los 6° y 7°C, aunque la sensación térmica será considerablemente menor debido al viento, rondando los 2°C en algunos sectores de la ciudad.

Hacia la tarde aumentará la nubosidad y se espera un descenso de la temperatura hasta los 5°C. Además, entre las 14 y las 17 horas existe probabilidad de precipitaciones débiles sobre Ushuaia, en simultáneo con el pico de intensidad del viento.

Para la noche, el pronóstico indica que el viento disminuirá levemente, aunque continuará con ráfagas importantes que podrían mantenerse entre los 60 y 67 km/h. En ese tramo de la jornada la temperatura descenderá hasta los 3°C y la sensación térmica podría alcanzar los -1°C.

Las autoridades de Protección Civil solicitaron prestar especial atención al conducir, especialmente en sectores abiertos y rutas expuestas a fuertes vientos.