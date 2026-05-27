Analizan subir el boleto de colectivos en Ushuaia a $1.550 pesos
27/05/2026
Desde la empresa municipal señalaron que el boleto podría actualizarse a valores cercanos a los $1.550, aunque aclararon que el costo técnico real del servicio supera ampliamente la tarifa vigente. Más del 50% de los boletos están subsidiados.
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“Libertad tarifaria”: El Gobierno eliminó las compensaciones a empresas por pasajes gratuitos para personas con discapacidad y pacientes trasplantadosNacionales26/05/2026
La medida deroga el esquema de subsidios que recibían las compañías de larga distancia, aunque el Ejecutivo aclaró que seguirá vigente la obligación de otorgar boletos gratuitos a personas con discapacidad, trasplantadas y pacientes oncológicos.
España avanza con una ley para regular la inteligencia artificial y multar los “deepfakes”
EFEMundo26/05/2026
El Gobierno español aprobó un proyecto de ley que prevé sanciones de hasta 35 millones de euros por usos indebidos de la IA y prohíbe prácticas consideradas peligrosas o manipuladoras.
Vecinos, pasajeros y turistas advierten que amplios sectores del acceso al Aeropuerto Malvinas Argentinas permanecen a oscuras desde hace varios días, mientras el estacionamiento privado continúa cobrando tarifas normalmente.
María Elena Delgado volvió a reclamar por la búsqueda de Sofía Herrera tras la difusión del rostro de su hija hecha con IATierra del Fuego26/05/2026
La madre de Sofía participó del programa de investigación del periodista Mauro Szeta y luego advirtió que la causa atraviesa un fuerte estancamiento judicial sumado a que el gobierno quitó el 0800 Sofía. Reclamó que se reactive la búsqueda activa y destacó la difusión nacional de la nueva actualización del rostro de su hija realizada con inteligencia artificial.