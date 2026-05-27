Analizan subir el boleto de colectivos en Ushuaia a $1.550 pesos

El boleto de colectivos en Ushuaia podría sufrir un incremento en los próximos días, que pasaría de $1.280 a los $1.500 o $1.550 pesos, según dio a conocer la empresa Ushuaia Integral Sociedad del Estado durante la Asamblea Tarifaria donde se analizó la situación económica y financiera que atraviesa el sistema de transporte público de pasajeros en Ushuaia y en distintas ciudades del país.

Durante la presentación se detalló el fuerte incremento de costos operativos vinculados al combustible, salarios, mantenimiento de unidades, seguros y distintos servicios necesarios para sostener el funcionamiento diario del sistema.

Según el informe presentado por la empresa, el costo técnico real del boleto en la capital fueguina asciende actualmente a $3.138,65, mientras que la tarifa vigente continúa en $1.280. Esa misma tarifa se mantuvo pese al incremento del combustible a nivel mundial debido a la guerra iniciada por el presidente de EE.UU. Donald Trump sobre Irán.

Asamblea tarifaria, presidente de UISE, José Labroca

El presidente de UISE, José Labroca, explicó que “el valor técnico real del boleto no significa que se esté proponiendo llevar la tarifa a ese monto, sino que es un indicador que refleja cuánto cuesta hoy sostener el servicio de transporte público en Ushuaia”.

Además, sostuvo que la Asamblea Tarifaria busca transparentar la estructura de costos y mostrar cómo la inflación y el aumento constante de insumos afectan el funcionamiento del servicio.

En ese contexto, Labroca informó que la actualización tarifaria que se analiza ubicaría el boleto entre los 1.500 y 1.550 pesos, manteniéndose los subsidios actualmente vigentes.

Durante la exposición también se advirtió sobre la deuda que mantiene el Estado Nacional respecto a las compensaciones correspondientes a atributos sociales SUBE, situación que impacta directamente en el financiamiento del sistema y complica su sustentabilidad económica.

Desde UISE remarcaron además que más del 50% de los boletos utilizados en Ushuaia corresponden a beneficios y gratuidades sostenidas por el Municipio, entre ellos el boleto estudiantil, boleto social, beneficios para personas mayores, personas con discapacidad y bomberos voluntarios.

Finalmente, Labroca destacó la importancia de sostener el transporte público como un servicio esencial para garantizar el acceso de los vecinos al trabajo, la educación y la salud. “Estamos haciendo un enorme esfuerzo para sostener frecuencias, recorridos y condiciones adecuadas del servicio pese al contexto económico complejo que atraviesa todo el país”, concluyó.