Así estará el tiempo este fin de semana en Ushuaia

El segundo fin de semana de julio estará marcado por el frío característico del invierno fueguino, aunque sin fenómenos meteorológicos significativos durante la mayor parte de ambas jornadas. De acuerdo con el pronóstico, el sábado se presentará estable y con cielo parcialmente nublado, mientras que el domingo aumentará la probabilidad de nevadas hacia la noche.

Para el sábado 11 de julio, se espera una temperatura máxima de -1°C y una mínima de -4°C. Durante toda la jornada predominará el cielo parcialmente nublado, con vientos leves del sector norte y noroeste de apenas entre 4 y 7 km/h, sin probabilidades de precipitaciones.

Las condiciones serán favorables para quienes tengan previsto recorrer los centros invernales, realizar actividades al aire libre o disfrutar de los paisajes nevados de la ciudad, ya que no se esperan lluvias ni nevadas durante el día.

El domingo 12 de julio la temperatura mostrará un leve ascenso, con una máxima prevista de 2°C y una mínima de -3°C. Si bien gran parte del día transcurrirá con nubosidad parcial y sin precipitaciones, el pronóstico anticipa la posibilidad de nieve durante la noche, cuando podrían acumularse alrededor de 0,2 centímetros.

Los vientos continuarán siendo de baja intensidad durante la mayor parte del domingo, aunque hacia la noche rotarán al sector sur con velocidades cercanas a los 13 km/h, acompañando el ingreso de aire más frío que favorecería las nevadas.