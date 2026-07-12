El preso que era intensamente buscado fue recapturado tras atacar a un vecino en Ushuaia

La Policía Provincial recapturó durante la madrugada de este domingo a Facundo Exequiel Jeremías Gómez Ávila (24), un interno del Servicio Penitenciario que se encontraba con pedido de paradero tras haberse fugado del lugar donde debía permanecer por disposición del Juzgado interviniente.

La detención se produjo luego de que efectivos de la Comisaría Segunda acudieran a una vivienda ubicada sobre calle 12 de Octubre al 600, donde un vecino denunció que un hombre había ingresado por la fuerza a su domicilio.

De acuerdo con la investigación policial, el agresor dañó el acceso a la vivienda, ingresó por la fuerza y lesionó al propietario, para luego escapar del lugar antes de la llegada de los efectivos.

Tras la denuncia, la Policía implementó un operativo de búsqueda que permitió localizar y detener al sospechoso pocas horas después.

Al momento de su aprehensión, los uniformados constataron que se trataba de Facundo Exequiel Jeremías Gómez Ávila, quien además registraba un pedido de paradero vigente emitido el sábado luego de que se fugara del sitio autorizado por la Justicia para permanecer.

El detenido quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal, imputado por los delitos de daños, violación de domicilio y lesiones, mientras que también tomó intervención el Juzgado de Ejecución, debido a su condición de interno del Servicio Penitenciario.

Con la detención, la Policía Provincial dejó sin efecto el pedido de colaboración que había difundido a la comunidad para dar con su paradero.