Río Grande celebra sus 105 años: cronograma completo de actividades para este fin de semana

Río Grande celebrará este fin de semana su 105° aniversario con una amplia agenda de actividades organizada por el Municipio, que incluirá actos protocolares, propuestas recreativas, espacios para las familias y una edición especial de "El Mercado en tu Barrio".

Los festejos comenzarán este sábado 11 de julio a las 10 de la mañana con el tradicional desayuno que el intendente Martín Perez compartirá junto a las vecinas y vecinos que también celebran su cumpleaños ese día. El encuentro tendrá lugar en el anexo del Polideportivo Carlos Margalot.

Luego se llevará a cabo el Acto Central por el 105° aniversario de Río Grande, del que participarán autoridades provinciales y municipales, representantes de instituciones y vecinos de la ciudad.

Durante la tarde, desde las 15 horas, el Polideportivo Carlos Margalot y el Gimnasio Margen Sur serán escenario de dos grandes kermesses familiares con entrada libre y gratuita.

Las actividades incluirán juegos, propuestas recreativas, intercambio de figuritas, talleres creativos, espacios de educación y seguridad vial y múltiples iniciativas organizadas por distintas áreas municipales para disfrutar en familia.

Los festejos continuarán el domingo 12 de julio con una edición especial de "El Mercado en tu Barrio", que abrirá sus puertas de 11 a 20 horas en el Polideportivo Carlos Margalot.

Durante la jornada, los vecinos podrán acceder a productos de RGA Alimentos, además de puestos de carnicería, pescadería, verdulería, panadería, artículos de limpieza y artesanías, con promociones especiales y precios accesibles.

También habrá actividades recreativas y juegos de kermesse para las infancias, con el objetivo de que toda la comunidad continúe celebrando un nuevo aniversario de la ciudad.

Desde el Municipio señalaron que esta agenda busca fortalecer los espacios de encuentro, la participación comunitaria y el sentido de pertenencia de los riograndenses, en el marco de los 105 años de una ciudad que continúa creciendo junto a su comunidad.