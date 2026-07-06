Para David Nugent, analista de fútbol con más de diecisiete años de experiencia en medios deportivos digitales, el registro de Sudamérica en los Mundiales no es solo historia: es un conjunto de datos que merece atención profesional sostenida. Diez títulos entre Brasil, Argentina y Uruguay, acumulados a lo largo de casi un siglo de competencia, conforman una muestra sin parangón en el fútbol mundial. Brazil, además, es la única selección que ha participado en todas las ediciones del torneo desde 1930. "Ese tipo de consistencia genera preguntas analíticas reales", reflexiona Nugent, quien trabaja como analista en Smart Betting Guide. Al rastrear cómo el rendimiento en fases eliminatorias moldea la percepción sobre las selecciones sudamericanas, a recent Smart Betting Guide survey midió hasta qué punto ese historial condiciona las expectativas de estos equipos de cara a torneos internacionales.

El dominio histórico de Sudamérica en los Mundiales

Los números son difíciles de ignorar. Brasil ha ganado la Copa del Mundo cinco veces, más que cualquier otra nación en la historia del torneo. Argentina suma tres títulos, obtenidos en 1978, 1986 y 2022. Uruguay, la nación más pequeña de las tres, conquistó el primer Mundial de la historia en 1930 y repitió en 1950. Entre los tres países se acumulan diez campeonatos, lo que representa la mayoría absoluta de los títulos disputados desde que la competencia comenzó.

Lo que hace aún más notable ese registro es la regularidad con la que se construyó. No fue producto de una época dorada aislada ni de una generación irrepetible que monopolizó el torneo durante una década. Los títulos se distribuyeron a lo largo de décadas distintas, con selecciones de perfiles técnicos y generacionales completamente diferentes. Brasil, el único equipo que ha clasificado a cada edición del torneo sin excepción desde 1930, encarna mejor que nadie esa presencia ininterrumpida. Ausencia, para las selecciones sudamericanas más fuertes, es casi una anomalía histórica.

Las generaciones que dejaron marca

Hay momentos en el fútbol mundial que funcionan como puntos de referencia, independientemente de cuánto tiempo haya pasado. El Maracanazo de 1950 es uno de ellos. Uruguay venció a Brasil en el partido decisivo del torneo, celebrado en el estadio Maracanã de Río de Janeiro, ante lo que se estima fue uno de los mayores aforos de la historia del fútbol. El resultado sacudió a un país entero y todavía aparece en cualquier conversación seria sobre las sorpresas más grandes de la historia deportiva.

Dos décadas después, Pelé cerró su ciclo mundialista con el título de Brasil en México 1970, tercero de su carrera tras los obtenidos en 1958 y 1962. Tres títulos con tres selecciones distintas en cuanto a composición, aunque con el mismo denominador: una forma de jugar al fútbol que el mundo reconoció como propia de Brasil. Pelé sigue siendo la referencia universal cuando se habla de los más grandes del juego.

El tercer hito ineludible llegó en México 1986, con Diego Maradona conduciendo a Argentina hacia el título. Sus dos goles ante Inglaterra en cuartos de final, el polémico tanto con la mano y el que sería bautizado como el "Gol del Siglo", resumieron en noventa minutos la dualidad de un jugador capaz de desafiar cualquier categoría. Ese Mundial convirtió a Maradona en símbolo no solo de Argentina, sino de una manera de entender el fútbol que sigue generando debate y admiración a partes iguales.

Las Eliminatorias CONMEBOL y la exigencia sin comparación

Antes de llegar a cualquier Mundial, las selecciones sudamericanas deben atravesar un proceso clasificatorio que no tiene equivalente en ninguna otra confederación. El formato de la CONMEBOL es un torneo de todos contra todos con las diez selecciones miembro, lo que significa que cada equipo enfrenta a los nueve rivales restantes en condición de local y de visitante. No hay grupos divididos, no hay caminos más accesibles. Cada partido representa una amenaza real de quedar fuera.

Esa estructura produce un nivel de competencia acumulada que los técnicos y analistas de todo el mundo reconocen como la clasificación más exigente del fútbol global. Los estadios de altura en Bolivia, el calor extremo en Paraguay, el ambiente hostil en cualquier cancha sudamericana: las Eliminatorias son, por sí mismas, un torneo de alto nivel que anticipa el tipo de presión que los equipos enfrentarán en el Mundial.

Chile y Colombia ilustran bien que el fútbol de la región no se agota en sus tres grandes potencias. Chile llegó a las semifinales del Mundial de 1962, que también coorganizó, terminando en el tercer puesto, el mejor resultado de su historia en el torneo. Colombia construyó desde los años noventa una presencia sostenida en los Mundiales, produciendo futbolistas de reconocimiento global y consolidándose como una de las selecciones más seguidas del continente tras décadas de ausencia en la competencia.

Creatividad, identidad y el significado cultural del torneo

Lo que distingue al fútbol sudamericano en el imaginario global no se mide solo en títulos. Hay una tradición arraigada de habilidad técnica, creatividad individual y vocación ofensiva que atraviesa generaciones y selecciones. No es un rasgo de una época: es una constante reconocible en el juego de Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia o Chile, más allá de los ciclos y los resultados.

Esa identidad colectiva tiene raíces profundas. El fútbol llegó a Sudamérica a finales del siglo XIX y en pocas décadas se convirtió en algo más que un deporte: pasó a ser un idioma compartido, una forma de construir identidad nacional y de proyectarse al mundo. El Mundial no es, para estas sociedades, un evento deportivo más. Es el escenario donde esa identidad se pone a prueba ante toda la humanidad.

Eso explica por qué el historial de la región en el torneo sigue generando análisis tan intensos décadas después de cada competencia. Las cifras de Sudamérica en fases decisivas no son solo datos históricos: son el material con el que analistas, medios y plataformas especializadas construyen sus lecturas sobre lo que puede esperarse de estas selecciones cada vez que vuelven a presentarse en el torneo más importante del deporte.