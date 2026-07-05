Mundial 2026: Brasil quedó eliminado tras caer 2-1 ante Noruega y se despide Neymar

Brasil se despidió de la Copa Mundial 2026 al perder 2 a 1 frente a Noruega en los octavos de final. Con un doblete de Erling Haaland, el conjunto europeo dio el golpe y avanzó a los cuartos de final, mientras que la eliminación marcó el último Mundial de Neymar.

El encuentro fue muy parejo y se definió en el tramo final. Cuando parecía que el partido se encaminaba al tiempo suplementario, Haaland abrió el marcador a los 79 minutos y volvió a aparecer a los 90' para ampliar la ventaja y dejar a Noruega con un pie en la siguiente ronda.

Brasil reaccionó con orgullo y estuvo muy cerca del descuento antes del cierre. A los 84 minutos, el arquero Ørjan Nyland protagonizó una de las grandes atajadas del Mundial al desviar con la punta de los dedos un remate que se había desviado en un defensor y se metía en el ángulo.

Ya en el tiempo de descuento, Neymar convirtió de penal a los 90+10' para descontar y darle una última esperanza a la Canarinha, pero el tiempo no alcanzó y el pitazo final confirmó la sorpresiva eliminación brasileña.

Con este resultado, Noruega se clasificó a los cuartos de final impulsada por otra actuación decisiva de Erling Haaland, mientras que Brasil cerró su participación en el torneo con una amarga derrota que podría representar la despedida mundialista de Neymar.