Francia elimina a Paraguay y Mbappé iguala a Messi en la cima de goleadores

Francia derrotó 1-0 a Paraguay en un partido muy cerrado y se convirtió en uno de los clasificados a los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Un penal convertido por Kylian Mbappé en el segundo tiempo fue suficiente para que el conjunto de Didier Deschamps continúe su camino hacia el título.

La selección paraguaya, que venía de dar el gran golpe al eliminar a Alemania en los penales, volvió a mostrar una sólida organización defensiva. Durante gran parte del encuentro logró neutralizar los ataques franceses y obligó a los campeones del mundo de 2018 a buscar alternativas con remates de media distancia que no inquietaron al arquero Orlando Gill.

En el complemento, Francia aumentó la intensidad y comenzó a generar las situaciones más claras. Ousmane Dembélé avisó con un disparo tras un córner rápido y luego Gill volvió a lucirse al desviar un potente remate de Manu Koné.

La jugada decisiva llegó a los 70 minutos, cuando el VAR intervino para sancionar un penal por infracción de Diego Gómez sobre Désiré Doué. Desde los doce pasos, Mbappé definió con precisión para marcar el 1-0 y alcanzar los siete goles en el torneo, igualando a Lionel Messi en lo más alto de la tabla de goleadores.

En los minutos finales, Paraguay adelantó sus líneas en busca del empate, pero Francia estuvo más cerca del segundo gol. Mbappé contó con dos oportunidades claras, aunque ambas fueron desactivadas por un enorme Orlando Gill, que evitó una diferencia mayor.

Con este triunfo, Francia avanza a los cuartos de final, donde enfrentará a Marruecos el próximo 9 de julio.